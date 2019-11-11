Dün gözler üzerindeydi. Ne yapacak, neleri değiştirecek, takıma nasıl dokunacak? Gördük ki, ilk sınav itibarıyla takımın ayarlarıyla pek oynamak istemedin. Belki geçen hafta alınan Trabzon galibiyetinin etkisiyle, belki elindeki malzemenin kısıtlı olması nedeniyle Tamer Tuna’nın ideal kadrosuna, taktik dizilişine hemen hemen hiç dokunmadın.
Benden sana tavsiye; dokun hocam! Zira burada bazı şeylere dokunmazsan, sonunda mutlaka sana dokunacaklardır!
Tıpkı Bayram Bektaş’a, Kemal Özdeş’e, Tamer Tuna’ya dokunduklarını gibi!
Gençsin, heyecanlısın, iddialısın. Evet, Hatayspor’da yaptıklarınla dikkatleri üzerine çektin. Bu genç yaşında, ‘büyük kulüplerde futbol oynamış olmanın ışıltısıyla’ değil, teknik adamlığa verdiğin emekle Süper Lig’de takım çalıştırmaya başladın.
Ama dokunmadan olmaz hocam!
Örneğin… Bu takımın 1.5 yıldır santrforsuz oynadığını gör hocam! Belki Trabzonspor maçında attığı gol seni etkilemiş olabilir. Ama bil ki Jerome’un gol atması kuyruklu yıldızların dünyadan görülmesi gibidir! 1.5 yılda topu topu 6 (yazıyla altı) gol atabilmiş golcüne (!) umut bağlarsan, o santrfor dünkü gibi maçın kırılma noktalarında bulduğu iki net fırsatı harcar, sen de saçlarını yolarsın hocam! Genç Ege’yi dene, Deniz’i dene, Eren’i dene… Hatta 4-6-0 dene, oynadığı her yerde katkı veren Alpaslan’ı dene ama dokun hocam! Ve devre arasında mutlaka ve mutlaka çıkıp “Bu takıma en az 2 forvet istiyorum” de hocam.
Örneğin… Dün attığı gole rağmen Serdar’ın, goldeki enfes pasına karşın Napoleoni’nin, Halil’in, Yasin’in yetmeyeceğini, kanatlara ‘üst düzey’ bir takviye gerektiğini söyle mesela!
Sol beke Leo’yu transfer etme başarısını gösterenlere “Berkan’ın arkasına değil önüne oyuncu istiyorum” deyiver bir de! Aldıkları dört stopere karşın ‘canavar’ Alpaslan’ı kesemeyenlere de bunu!
Yoksa bu hafta Arda Kardeşler’e, önümüzdeki hafta bir başka vasat hakeme, sonra diğerine eleştiri yapanlar bir bakmışsın sana dokunuvermiş!
İlk yarının sonuna kadar 6 maçı var Göztepe’nin. Bu maçların 4’ü deplasmanda, iç sahadaki 2 maçın birisi Fenerbahçe, birisi Galatasaray’la! Bu pencereden bakıldığında, dün Malatyaspor karşısında alınan beraberliğin aslında ne denli önemli bir kayıp olduğu çok net görülüyor. Bir ateşten gömleğin içindesin… Yanmamak istiyorsan, dokun hocam!
Dokun hocam!
Dinle İlhan Palut hocam…
Dün gözler üzerindeydi. Ne yapacak, neleri değiştirecek, takıma nasıl dokunacak? Gördük ki, ilk sınav itibarıyla takımın ayarlarıyla pek oynamak istemedin. Belki geçen hafta alınan Trabzon galibiyetinin etkisiyle, belki elindeki malzemenin kısıtlı olması nedeniyle Tamer Tuna’nın ideal kadrosuna, taktik dizilişine hemen hemen hiç dokunmadın.
Benden sana tavsiye; dokun hocam! Zira burada bazı şeylere dokunmazsan, sonunda mutlaka sana dokunacaklardır!
Tıpkı Bayram Bektaş’a, Kemal Özdeş’e, Tamer Tuna’ya dokunduklarını gibi!
Gençsin, heyecanlısın, iddialısın. Evet, Hatayspor’da yaptıklarınla dikkatleri üzerine çektin. Bu genç yaşında, ‘büyük kulüplerde futbol oynamış olmanın ışıltısıyla’ değil, teknik adamlığa verdiğin emekle Süper Lig’de takım çalıştırmaya başladın.
Ama dokunmadan olmaz hocam!
Örneğin… Bu takımın 1.5 yıldır santrforsuz oynadığını gör hocam! Belki Trabzonspor maçında attığı gol seni etkilemiş olabilir. Ama bil ki Jerome’un gol atması kuyruklu yıldızların dünyadan görülmesi gibidir! 1.5 yılda topu topu 6 (yazıyla altı) gol atabilmiş golcüne (!) umut bağlarsan, o santrfor dünkü gibi maçın kırılma noktalarında bulduğu iki net fırsatı harcar, sen de saçlarını yolarsın hocam! Genç Ege’yi dene, Deniz’i dene, Eren’i dene… Hatta 4-6-0 dene, oynadığı her yerde katkı veren Alpaslan’ı dene ama dokun hocam! Ve devre arasında mutlaka ve mutlaka çıkıp “Bu takıma en az 2 forvet istiyorum” de hocam.
Örneğin… Dün attığı gole rağmen Serdar’ın, goldeki enfes pasına karşın Napoleoni’nin, Halil’in, Yasin’in yetmeyeceğini, kanatlara ‘üst düzey’ bir takviye gerektiğini söyle mesela!
Sol beke Leo’yu transfer etme başarısını gösterenlere “Berkan’ın arkasına değil önüne oyuncu istiyorum” deyiver bir de! Aldıkları dört stopere karşın ‘canavar’ Alpaslan’ı kesemeyenlere de bunu!
Yoksa bu hafta Arda Kardeşler’e, önümüzdeki hafta bir başka vasat hakeme, sonra diğerine eleştiri yapanlar bir bakmışsın sana dokunuvermiş!
İlk yarının sonuna kadar 6 maçı var Göztepe’nin. Bu maçların 4’ü deplasmanda, iç sahadaki 2 maçın birisi Fenerbahçe, birisi Galatasaray’la! Bu pencereden bakıldığında, dün Malatyaspor karşısında alınan beraberliğin aslında ne denli önemli bir kayıp olduğu çok net görülüyor. Bir ateşten gömleğin içindesin… Yanmamak istiyorsan, dokun hocam!