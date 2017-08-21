Beto’ya yazık!

Rakip, takım kimliği ve defansif bütünlüğü sıkıntılı bir takım... Fenerbahçe karşısında galibiyeti kaçıran Göztepe ise yelkenleri doldurmuş, özgüven tavan yapmış.

Böyle bir tabloda insan, ligin yenisi olmasına karşın Göztepe’nin Kayserispor karşısında oyunu kontrol etmesini bekliyor.

Ancak Kayseri’de öyle bir ilk yarı oynanıyor ki, inanamazsın... Hayaller topa hükmeden Göztepe, gerçekler üst üste 4 pas yapamayan sarı-kırmızı ayaklar!

Bu durumun 3 nedenini şöyle sayabiliriz:

1- Gouffran gibi topa hükmeden bir ismin sakatlığı.

2- Takımın beyni olması gereken Scarione’nin neredeyse hiç oyuna girememesi.

3- Kanatları kullanan ikiliden ne Halil’in ne de Jahovic’in pas oyununa yatkın karakterler olmaması.

Bu durumda Göztepe adına beklenen, günün ‘kayıp adamı’ Ghilas’ı kenara alarak Jahovic’i merkez forvete çekmesi, orta alana da pas trafiğini artıracak bir ekleme yapılmasıydı. Ne var ki, Tamer Tuna bu hamle için son 3 dakikayı bekledi! Öncesinde yapılan Enes ve Doğanay değişikliklerinin de oyuna pek etkisi olmadı.

Sonuçta Göztepe rahat puan alabileceği bir maçtan eli boş ayrıldı.

Günün ayrı paragraf açılacak 2 adamı var...

Kadu sert ve hamleli bir stoper... Fizik gücü silahı. Ancak özellikle hava toplarında bu denli el-kol kullanırsa, ligin devamında ciddi sıkıntı yaşaması muhtemel. İlk penaltıda yaptığı hatayı kabul ederim de, Beto’dan dönen topta bir stoper topu tamamlayan rakibi nasıl perdeleyemez!

Ve Beto’ya... Buram buram tecrübe, buram buram kalite kokan bir maç çıkardı. 2 penaltıyı kurtaran, 90’a giden jeneriklik bir topu inanılmaz uzanarak çıkaran Beto’nun performansının en azından 1 puanla ödüllendirilmesi gerekirdi.

Yazık oldu Beto’ya...