Sağ bekten sağ açık, sağ açıktan 10 numara yapılmış, işler iyice ‘çorbaya’ dönmüş!

Evet, Tamer Tuna Göztepe’ye büyük katkı yaptı, takımı alkışlanacak bir noktaya taşıdı.

Evet, ligin yenisi bir takım için transferde ciddi başarı sağlandı.

Ancak dünkü kadro yapısı, olmadı!

Derdimiz skor değil. Ligin dibinden çıkmak için çırpınan Alanyaspor’a karşı alınan 1 puana ‘Hayır’ diyecek değiliz. Gelgelelim, Alanyaspor’un golüne kadar geçen 75 dakikada üç pas yapamayan, rakip ceza alanını bile görmeyen, ‘rakibin nakavt edici yumruğunu bekleyen’ Göztepe’ye hayır!

Denilebilir ki, 3 önemli eksikle ne yapılabilirdi? Sorum şu: Sezon başından büyük beklentilerle alınan Axel Ngando bu maçta bile 11 göremeyecekse, ne zaman görecek? Ya da 17’lik Atakan, takım 1-0 gerideyken ‘kurtarıcı hamle’ olarak sahaya sürülecek kadar yetenekli ise, ilk 11’de neden denenmiyor. Göztepe ligdeki konumu itibarıyla bunları yapabilecek, önümüzdeki yıl için oyuncu kazanabilecek rahatlıkta değil mi? Ayrıca haftalarca ilk 11 oynayan ve gayet de başarılı olan Kosanovic’i bir anda Leo’nun gerisine iten ve bizim göremediğimiz şey ne?

Ayrıca şu bir gerçek ki, Castro’yu önüne bir adam koyarak daha defansif bir pozisyona aldığınızda, Göztepe’nin sahadaki futbol aklı azalıyor. Sezonun ‘kayıp adamı’ Gouffran’ı hala kazanmaya çalışmak için Castro’yu geriye çekmeye, onun hücum yeteneklerinden vazgeçmeye değer mi?

Evet, bunlar sorular.

Ancak bir de cevaplar bölümü var. 4 yanlışın 1 doğruyu götürdüğü sınavlar vardır ya hani. Futbolda bazen 1 doğru, tüm yanlışları silip atabiliyor. O doğrunun adı da Demba Ba. Senegalli büyücü, maç boyu kendisine sadece bir kez pozisyon şansı tanıyan Alanya savunmasını öyle bir cezalandırdı ki, yine ‘BAmbaşka bir detay’ olduğunu gösterdi.

Ne diyelim?

Ayağına sağlık.