Artık maçları dev ekrandan izlersin!

Önce ismi geldi gündeme... Kimsenin hakkında çok fazla şey bilmediği bir santrfordu ama dönemin teknik patronu Okan Buruk çok ısrarcıydı alınması için.

Alındı da. Geldi, Göztepe formasını sırtına geçirdi, takımı adeta sırtladı götürdü. Göz-Göz’ün Süper Lig’e çıkışındaki dev katkısıyla, artık ismini herkesi bildiği bir oyuncuya dönüştü. Göztepeliler için bir kahramandı Adis Jahovic.

Süper Lig’de ne yapacağı tartışıldı bu kez... Ancak o soru işaretlerini de silip süpürdü kısa sürede. 14 gol, 4 asistle Göztepe’nin ilk yarının flaş takımı oluşunda başrol oynadı, hakkında transfer haberleri çıkmaya başladı. Artık geriye tek soru işareti kalmıştı: Jahovic Göztepe’de kalacak mı?

Evet, bizim hikayemiz de tam burada başlıyor. Göztepe’nin gözbebeği nasıl oldu da apar topar Konyaspor’un yolunu tuttu, neler yaşandı, perde arkasında neler oldu? Her zaman beyefendi tavırlarına aşına olduğumuz Teknik Direktör Tamer Tuna’ya “Onu ancak telefonda ararız” dedirten neydi?

450 BİN’DEN 1 MİLYON EURO’YA

Ligde ilk yarının bitmesinin ardından Göztepe Başkanı Mehmet Sepil ile Jahovic’in menajeri bir araya gelir. Sepil, Jahovic’in takıma katkısından ötürü teşekkür ederek söze girer, Makedon golcü ile yola devam etmek istediklerini iletir. Jahovic kanadında da Göztepe’de devam etme fikri ‘A planı’dır. Adis’in menajeri 450 bin Euro olan yıllık ücretin, bu müthiş performans sonrası yükselmesini talep eder.

Başkan Sepil, Adis’e verebilecekleri rakamı iletir, “Bu rakam bizim düşündüğümüzün çok altında” yanıtını alır. Göztepe 600 bin Euro önermiş, Jahovic cephesi 1 milyon Euro istemiştir! Bu noktada bir kriz çıkmaz. Mehmet Sepil, her zamanki kibarlığıyla “O zaman istediğiniz kulüple görüşebilirsiniz. İyi bir teklif çıkması halinde yardımcı oluruz” der.

‘BELKİ SAKATLANIR, OYNAMAYAMAM’

Burada araya girelim. Rakamlar hariç, iki taraf arasındaki bu görüşme Göztepe Yönetimi’nin devre arasında gazetecilere verdiği yemekte de bizzat Başkan Sepil tarafından dile getirilmiş, hatta Sepil, “Jahovic’in sözleşmesinde 1 yıllık daha opsiyon var. Ancak ben aklı ve ruhu sahada olmayan oyuncuyu istemem. Menajeri kulüp arıyor. Şu ana kadar da bize bir teklif gelmedi” demişti. İşte o opsiyon, Jahovic ile Göztepe arasındaki köprüleri atan nokta oldu.

İki taraf, ikinci yarının başlamasına kısa bir süre kala tekrar masaya oturur. Bu kez görüşmede Jahovic de vardır. İlk olarak konu sözleşme süresinde kilitlenir. 31 yaşındaki Makedon yıldız 3 yıllık sözleşmede ısrarcı olurken, Göztepe’nin önerisi 2+1 yıldır. Jahovic 1 milyon Euro’nun altında düşmese de para konusu bir kriz haline gelmez. 750-800 bin bandında anlaşmanın sağlanabileceği düşünülmektedir.

‘BİR DAHA FORMA GİYEMEYECEKSİN’

Ancak 2+1 yıllık teklife karşı çıkan Jahovic’in ‘opsiyon’ konusunda söylediği bir cümle sonrası ortam buz keser!

Göztepe’ye ilk geldiğinde de 2+1 yıllık opsiyonlu bir sözleşme imzaladığını hatırlatan Jahovic “Zaten sözleşmemde bir opsiyon var. 10 maç daha oynarsam, sözleşmem mevcut koşullarda 1 yıl daha uzayacak. Ama bakarsınız sakatlanır, 10 maç oynayamam” der!

Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, bu cümlenin altındaki imayı anlar ve o an ipleri koparır...

Jahovic’e döner ve “Senin evinde dev ekran var mı?” diye sorar. Kimse başkanın ne dediğini anlayamadan ilave eder: “Artık maçları o dev ekrandan izlersin. Çünkü bir daha Göztepe forması giymeyeceksin.”

BİZİM ADIMIZA KONU KAPANMIŞTIR

Jahovic’in menajeri “Bu saatten sonra kulüp bulmamız çok zor, Jahovic’in futbol hayatı biter” diye sızlansa da, Sepil’in cevabı kısa ve nettir: Bizim adımıza konu kapanmıştır.

Bu gelişme sonrası Konyaspor formülü ortaya çıkar. Kümede kalmak için transfere sarılan yeşil-beyazlılar, Jahovic gibi bir isme dört kolla sarılır. İlk etapta Göztepe’ye 1 milyon Euro teklif edilir. Mehmet Sepil geri çevirir, “1.5 milyon Euro istiyoruz” der. Bununla da yetinmez ve ekler: Jahovic’in bizden 200 bin Euro alacağı var. Bu parayı da Konyaspor üstlenecek!

Konyaspor çaresiz kabul eder ve Makedon yıldızın Göztepe serüveni bu noktada sona erer.

Evet, yaşananlar böyle. Bence Mehmet Sepil’in tavrı, Türkiye’de futbolcuya dayalı düzene başta teknik adamlar olmak üzere herkesi kurban eden yöneticilere ders olmalı. Ne dersiniz, hoş olmaz mı?