Yurt sorunu öğrenci sayısını yüzde 40 azaltmış durumda
Orhangazi’de Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’nun artık yaşadığı en büyük sorun, hatta tek sorun Öğrenci Yurdu sorunu.
Bundan bir kaç yıl öncesine kadar üniversite ile ilgili sorunları konuşurken ilk sıraya bina sorununu koyuyorduk.
Üniversite binası Yeniköy’de inşa edildikten sonra bu sorun ortadan kalkmış oldu.
Artık üniversite konusunda yaşadığımız en büyük sorun öğrenci yurdu.
2-3 yıldır bu konuyu sıkça dile getirdik.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orhangazi’ye bir Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdu planlamasını gündemine almasına rağmen ne yazık ki bir türlü inşa edilemedi.
Bu hususlarda herkesin, her kurumun kendine göre kriterleri var, talepleri var.
Mesela Kredi Yurtlar Kurumu, öğrenci mevcudu binin altında olan yerlerde yurt binası inşa etmiyormuş.
Orhangazi Meslek Yüksek Okulunda ise bu rakam öğrenci bin civarında.
Yani, sene başında Orhangazi MYO’yu tercih eden öğrenciler ve mevcutta okulda eğitim gören öğrenciler düşünüldüğünde bin civarında öğrencisi var.
Ama kayıt dönemi geldiğinde, yurt olmadığı için okulun yüzde 40 civarında öğrenci kaybı yaşadığı için öğrenci sayısı 600 civarına kadar iniyor.
Dolayısıyla da Kredi ve Yurtlar Kurumu anlamsız bir şekilde Orhangazi’nin yurt isteğini yokuşa sürüyor,
Ve yurt bir türlü yapılamıyor.
***
Önceki gün Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Klavuz’u ziyaret ettiler.
Ziyaretin asıl gerekçesi, Uludağ Üniversitesi’nin desteği ile Bursa’ya yeni üniversite kurulması halinde bu üniversite için yeni kampüs alanlarına Orhangazi ve Gemlik’in de talip olduğuydu.
Bu konu zaten iki ilçenin öteden beri gündemindeydi.
Bu konuda hem Orhangazi’nin hem de Gemlik’in avantajları söz konusu.
Ancak şu anda özellikle Orhangazi’nin önceliği Öğrenci Yurdu.
Bu konu da ziyarette gündeme geldi.
Her ne kadar bu konunun muhatabı Üniversite Rektörü olmasa da ziyarette Orhangazi için öncelik arzeden yurt mevzusu da görüşüldü.
***
Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdunun muhatabı, Gençlik ve Spor Bakanlığı.
Bakanlık öğrenci yurdu projesini yatırım programına alıp 2020 yılında hayata geçirebilir.
Bunun için de siyasi irade bu konuda sıkı bir çalışma yürütmesi lazım.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık konunun ilk muhatabı.
Üniversitedeki ziyarette kendisi de yer aldı.
Ancak Zafer Işık’ın sadece Gemlik’in değil, bölgenin, yani Orhangazi ve İznik’in de milletvekili olduğunu hatırlayıp bu iki ilçe içinde gerekli yatırımlar için de mesai harcaması elzemdir.
***
Peki öğrenci yurdu inşa edilemezse ne olur?
2001 yılından bu yana Orhangazi’de olan Orhangazi MYO bir kaç yıl sonra yurt olmadığı için öğrenci bulamayacak, belki de kapatmaya kadar gidecek.
Bunu, bugünden görmek mümkün.
Örneğin, bu yıl bin öğrencisi olması gereken Orhangazi MYO, yüzde 40 kayıpla aşağı yukarı 600 civarında öğrencisi bulunuyor.
Bu rakam her geçen gün daha da aşağı düşebilir.
Okulda öğrenci sayısı minimuma inince de artık rektörlük bünyesine alınabilir.
Böylece önemli bir yatırım böylece avuçlarımızdan kayıp gidebilir.
***
Bu konunun bir diğer boyutu ise yurt binası olmadığı için evde yada hiç tasvip etmeyeceğimiz yapıların yurtlarına yönlenen öğrenciler.
Bir FETÖ belasından kurtulmuş olan ülkemiz, FETÖ benzeri cemaat yapısı gibi, olmaması gereken bazı yapıların yurtlarına öğrenciler yönlenebiliyor.
Bu da işin sosyolojik boyutu ki bu da son derece tehlikeli bir durum.
Velhasıl, Orhangazi acil olarak bir yüksek öğrenim yurduna kavuşturulması gerekiyor. Yarın geç olabilir.
Yurt sorunu
Yurt sorunu öğrenci sayısını yüzde 40 azaltmış durumda
Orhangazi’de Uludağ Üniversitesi Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’nun artık yaşadığı en büyük sorun, hatta tek sorun Öğrenci Yurdu sorunu.
Bundan bir kaç yıl öncesine kadar üniversite ile ilgili sorunları konuşurken ilk sıraya bina sorununu koyuyorduk.
Üniversite binası Yeniköy’de inşa edildikten sonra bu sorun ortadan kalkmış oldu.
Artık üniversite konusunda yaşadığımız en büyük sorun öğrenci yurdu.
2-3 yıldır bu konuyu sıkça dile getirdik.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Orhangazi’ye bir Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdu planlamasını gündemine almasına rağmen ne yazık ki bir türlü inşa edilemedi.
Bu hususlarda herkesin, her kurumun kendine göre kriterleri var, talepleri var.
Mesela Kredi Yurtlar Kurumu, öğrenci mevcudu binin altında olan yerlerde yurt binası inşa etmiyormuş.
Orhangazi Meslek Yüksek Okulunda ise bu rakam öğrenci bin civarında.
Yani, sene başında Orhangazi MYO’yu tercih eden öğrenciler ve mevcutta okulda eğitim gören öğrenciler düşünüldüğünde bin civarında öğrencisi var.
Ama kayıt dönemi geldiğinde, yurt olmadığı için okulun yüzde 40 civarında öğrenci kaybı yaşadığı için öğrenci sayısı 600 civarına kadar iniyor.
Dolayısıyla da Kredi ve Yurtlar Kurumu anlamsız bir şekilde Orhangazi’nin yurt isteğini yokuşa sürüyor,
Ve yurt bir türlü yapılamıyor.
***
Önceki gün Ak Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan ile birlikte Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Ahmet Saim Klavuz’u ziyaret ettiler.
Ziyaretin asıl gerekçesi, Uludağ Üniversitesi’nin desteği ile Bursa’ya yeni üniversite kurulması halinde bu üniversite için yeni kampüs alanlarına Orhangazi ve Gemlik’in de talip olduğuydu.
Bu konu zaten iki ilçenin öteden beri gündemindeydi.
Bu konuda hem Orhangazi’nin hem de Gemlik’in avantajları söz konusu.
Ancak şu anda özellikle Orhangazi’nin önceliği Öğrenci Yurdu.
Bu konu da ziyarette gündeme geldi.
Her ne kadar bu konunun muhatabı Üniversite Rektörü olmasa da ziyarette Orhangazi için öncelik arzeden yurt mevzusu da görüşüldü.
***
Yüksek Öğrenim Öğrenci yurdunun muhatabı, Gençlik ve Spor Bakanlığı.
Bakanlık öğrenci yurdu projesini yatırım programına alıp 2020 yılında hayata geçirebilir.
Bunun için de siyasi irade bu konuda sıkı bir çalışma yürütmesi lazım.
AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık konunun ilk muhatabı.
Üniversitedeki ziyarette kendisi de yer aldı.
Ancak Zafer Işık’ın sadece Gemlik’in değil, bölgenin, yani Orhangazi ve İznik’in de milletvekili olduğunu hatırlayıp bu iki ilçe içinde gerekli yatırımlar için de mesai harcaması elzemdir.
***
Peki öğrenci yurdu inşa edilemezse ne olur?
2001 yılından bu yana Orhangazi’de olan Orhangazi MYO bir kaç yıl sonra yurt olmadığı için öğrenci bulamayacak, belki de kapatmaya kadar gidecek.
Bunu, bugünden görmek mümkün.
Örneğin, bu yıl bin öğrencisi olması gereken Orhangazi MYO, yüzde 40 kayıpla aşağı yukarı 600 civarında öğrencisi bulunuyor.
Bu rakam her geçen gün daha da aşağı düşebilir.
Okulda öğrenci sayısı minimuma inince de artık rektörlük bünyesine alınabilir.
Böylece önemli bir yatırım böylece avuçlarımızdan kayıp gidebilir.
***
Bu konunun bir diğer boyutu ise yurt binası olmadığı için evde yada hiç tasvip etmeyeceğimiz yapıların yurtlarına yönlenen öğrenciler.
Bir FETÖ belasından kurtulmuş olan ülkemiz, FETÖ benzeri cemaat yapısı gibi, olmaması gereken bazı yapıların yurtlarına öğrenciler yönlenebiliyor.
Bu da işin sosyolojik boyutu ki bu da son derece tehlikeli bir durum.
Velhasıl, Orhangazi acil olarak bir yüksek öğrenim yurduna kavuşturulması gerekiyor. Yarın geç olabilir.