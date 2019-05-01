Yeniköy arazilerinin önemi

Orhangazi’nin gündemini tam 1 yıldır meşgul eden Yeniköy’deki satılması planlanan arsalar ile ilgili süreç devam ediyor.
Daha önceki belediye yönetimi tarafından 2018 bütçesine konulmasına rağmen itirazlar, mahkeme süreci ve kamuoyundan seçim döneminde oluşan yoğun tartışmalar nedeniyle buradaki arsa satışları gerçekleşemedi.
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Orhangazi kamuoyu Yeniköy’de yeni imar planı ile oluşan arsaların satışını konuşurken, acaba asıl gözden kaçırılan bir durum var mı diye de insan merak etmiyor değil.
Mesele sıradanlaştırılınca, aslında gözden kaçan bir durum söz konusu.
***
Yeniköy arsalarının satışı ve orada yeni oluşacak yeni yerleşim alanları aslında şehrin geleceğini de etkileyecek.
Herkesin de malumu olduğu üzere Orhangazi şehir merkezi itibarı ile artık konut alanı son derece kısıtlı, hatta neredeyse hiç kalmayan bir şehir durumunda.
Dolayısıyla Yeniköy’de oluşan bu yeni imar alanı, yeni bir yaşam alanı anlamına gelecek Orhangazi için.
Üstelik bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla da özellikle belediyenin satışa sunmayı planladığı arsalar için de son derece ciddi ve büyük firmalar alıcı olarak bekliyor.
Dolayısıyla yeni bir imar alanı olan bu bölgede başlayacak yeni hareketlilik, bu şehre farklı bir değer katacaktır.
***
Buradaki arsaları dar alanda düşünmemek, şehrin geleceğini komple planlama açısından da değerlendirmek gerekiyor.
Buranın bir başka önemi ise Çakırlı ve Keramet’te oluşması muhtemel yeni termal tesisler.
Çakırlı ve Keramet’teki yeni termal alanlar mutlaka yeni yaşam alanlarını da zorunlu hale getirecek.
Dolayısıyla böyle bir durum için de Yeniköy’deki yeni imar alanı önem kazanıyor.
***
Şehrin geleceğini bu denli ilgilendiren bir hususa sadece bir arsa satışı mantığı ile bakmamak gerekiyor.
Yerel yönetimler bu tür konuları planlarken iki şeye dikkat etmek durumunda.
Satılacak arsaların gerçek değeri üzerinden pazarlanması ve daha da önemlisi şehre sağlayacağı katkı ve bu süreci en iyi şekilde idare etmesi.
Bunlar düşünüldüğünde ise doğru adımlar atılmaması için de bir sebep yok.
***
Her şeyden önemlisi ise böyle bir konu ucuz siyaset malzemesi asla yapılmamalı.
Seçim süreciydi, önceki dönem yerel yönetimi yıpratma malzemesiydi, muhalefet için iyi bir argümandı belki Yeniköy arsaları.
Ama artık seçimler geride kaldı.
Bu konuyu en iyi şekilde planlayıp bir an önce de adım atılması gerekiyor.
Unutulmasın ki Yeniköy’de bahsi geçen bölge için bir önceki belediye başkanı ve meclisi uzunca bir süre çalışma yaptı, imar planını düzenledi.
Verilen bunca emek ve çaba sadece ucuz bir siyasi kavgaya kurban edilmemesi gerekiyor.
Bu bölge için iyice kafa yormalı.
Gerekirse profesyonel destek alıp, şehir plancıları ve üniversitelerle birlikte en iyi şekilde buranın geleceği düşünülüp bir an önce de harekete geçilmelidir.
Yeniköy arazilerinin önemi
Orhangazi’nin gündemini tam 1 yıldır meşgul eden Yeniköy’deki satılması planlanan arsalar ile ilgili süreç devam ediyor.
Daha önceki belediye yönetimi tarafından 2018 bütçesine konulmasına rağmen itirazlar, mahkeme süreci ve kamuoyundan seçim döneminde oluşan yoğun tartışmalar nedeniyle buradaki arsa satışları gerçekleşemedi.
***
Orhangazi kamuoyu Yeniköy’de yeni imar planı ile oluşan arsaların satışını konuşurken, acaba asıl gözden kaçırılan bir durum var mı diye de insan merak etmiyor değil.
Mesele sıradanlaştırılınca, aslında gözden kaçan bir durum söz konusu.
***
Yeniköy arsalarının satışı ve orada yeni oluşacak yeni yerleşim alanları aslında şehrin geleceğini de etkileyecek.
Herkesin de malumu olduğu üzere Orhangazi şehir merkezi itibarı ile artık konut alanı son derece kısıtlı, hatta neredeyse hiç kalmayan bir şehir durumunda.
Dolayısıyla Yeniköy’de oluşan bu yeni imar alanı, yeni bir yaşam alanı anlamına gelecek Orhangazi için.
Üstelik bildiğimiz ve duyduğumuz kadarıyla da özellikle belediyenin satışa sunmayı planladığı arsalar için de son derece ciddi ve büyük firmalar alıcı olarak bekliyor.
Dolayısıyla yeni bir imar alanı olan bu bölgede başlayacak yeni hareketlilik, bu şehre farklı bir değer katacaktır.
***
Buradaki arsaları dar alanda düşünmemek, şehrin geleceğini komple planlama açısından da değerlendirmek gerekiyor.
Buranın bir başka önemi ise Çakırlı ve Keramet’te oluşması muhtemel yeni termal tesisler.
Çakırlı ve Keramet’teki yeni termal alanlar mutlaka yeni yaşam alanlarını da zorunlu hale getirecek.
Dolayısıyla böyle bir durum için de Yeniköy’deki yeni imar alanı önem kazanıyor.
***
Şehrin geleceğini bu denli ilgilendiren bir hususa sadece bir arsa satışı mantığı ile bakmamak gerekiyor.
Yerel yönetimler bu tür konuları planlarken iki şeye dikkat etmek durumunda.
Satılacak arsaların gerçek değeri üzerinden pazarlanması ve daha da önemlisi şehre sağlayacağı katkı ve bu süreci en iyi şekilde idare etmesi.
Bunlar düşünüldüğünde ise doğru adımlar atılmaması için de bir sebep yok.
***
Her şeyden önemlisi ise böyle bir konu ucuz siyaset malzemesi asla yapılmamalı.
Seçim süreciydi, önceki dönem yerel yönetimi yıpratma malzemesiydi, muhalefet için iyi bir argümandı belki Yeniköy arsaları.
Ama artık seçimler geride kaldı.
Bu konuyu en iyi şekilde planlayıp bir an önce de adım atılması gerekiyor.
Unutulmasın ki Yeniköy’de bahsi geçen bölge için bir önceki belediye başkanı ve meclisi uzunca bir süre çalışma yaptı, imar planını düzenledi.
Verilen bunca emek ve çaba sadece ucuz bir siyasi kavgaya kurban edilmemesi gerekiyor.
Bu bölge için iyice kafa yormalı.
Gerekirse profesyonel destek alıp, şehir plancıları ve üniversitelerle birlikte en iyi şekilde buranın geleceği düşünülüp bir an önce de harekete geçilmelidir.