Yeni yılda neler öne çıkacak

2019 yılının başındayız. Acısı ile tatlısı ile bir yılı daha savdık. 2018 ülke için güzelliklerle de, acı hatıraları ile de dolu. Özellikle ülkede son 4-5 aydır devam eden ekonomik sorunlar hrekesi gelecek adına karamsarlığa itmiş durumda. Her ne kadar 2019 yılı ile ilgili ekonomistler olumlu bir tablo ortaya koysa da, özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf son 4-5 aylık dönemde büyük sorunlarla boğuştu, boğuşmaya da devam ediyor.
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Elbette yeni yılda en önemli köşe başı yerel seçimler olacak. 3 ay sonra, 31 martta yapılacak olan yerel seçimler Türkiye’nin en önemli gündemi olacak. Haliyle bizlerin de yereldeki en önemli gündemini yerel seçimler oluşturacak.
Peki Orhangazi 2019’dan ne bekliyor. İşin açıkçasını söylemek gerekirse, Orhangazi yerel hizmetler anlamında bir çok eksiğini gidermiş, deyim yerindeyse artık projelendirilecek bir kaç küçük çalışma dışında tüm ihtiyaçlarını tamamlamış bir ilçe haline geldi. Bakınız, son yıllarda Orhangazi tüm kamu binalarını yeniledi, yerel idare ise en önemli adım olarak alt yapıyı tamamladı, ilave olarak üst yapıda da yenilenmesini tamamladı. Orhangazi için yeni yılda tamamlanıp hizmete girecek önemli projeler var. Yerel idarenin yapımını sürdürdüğü Kültür Merkezi bunların başında geliyor. Kültür Merkezi binasının ve ilave olarak kent meydanı projesinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanıp artık Orhangazililerin hizmetine girmesi bekleniyor. Kültür Merkezi ile birlikte bu yılın ilk çeyreğinde hizmete girecek 3 önemli proje de hizmete girecek.
Eski hastane yerinde inşa edilen 32 derslikli okul ile, Tuna İlköğretim okulu için yapılan 24 derslikli okul binası bir iki ay içinde tamamlanıp hizmete hazır hale getirilecek. Bunlara ilave olarak yeni adliye sarayı binası da en geç mart ayına kadar hizmet vermeye başlamış olacak. Yani, hemen son yıllarda her yıla yeni projeleri hizmete sokarak başlayan Orhangazi, 2019’da da bu geleneği sürdürecek.
Kültür Merkezi, 2 adet okul binası ve Adliye Binasına ilave olarak, Göl Sahil Projesi de en geç mart ayına kadar tamamlanmış olacak. Böylece, Orhangazi 2019 yılında bir çok noktada yepyeni görünümü ile yoluna devam etmiş olacak.
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Saydığım bu 5 ayrı projenin yanı sıra, yapılacak diğer çalışmalar ve projeleri de düşündüğünüzde Orhangazi’nin neredeyse kamu binası yada yerel yönetim eliyle yapılması gereken çalışmalarda eksikler tamamlanma noktasına gelecek. Saydığımız bu 5 proje son derece büyük projeler. Elbetteki işin bu kısmını bir taşı bir taş üstüne koymayanlar anlayamazlar. Ancak düşünün ki sadece bu yıl içinde hizmete girecek olan projelerin toplam parasal değeri belki de 100 milyon TL’ye yakın. Kültür Merkezi’nin toplam maliyeti arsa değeri dahil 50 milyon TL civarında. Adliye binasının toplam maliyeti 20 milyon TL civarında. İki okul projesi 5 milyon değerinde, Göl Projesinin de 10 milyon civarında olduğunu düşünürseniz, ilçe bu yıl içinde 100 milyon TL değerinde eserleri artık kullanmaya başlamış olacak.
***
Bu yönü ile bakıldığında ise Orhangazi önemli bir yıla girecek.
Umuyor ve bekliyoruz ki, Hem ülkenin ekonomik buhrandan çıkması, hem de insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için başlangıçtan bitişe kadar pozitif bir yıl yaşarız.
Yeni yılda neler öne çıkacak
1 yıl daha geride kaldı.
2019 yılının başındayız. Acısı ile tatlısı ile bir yılı daha savdık. 2018 ülke için güzelliklerle de, acı hatıraları ile de dolu. Özellikle ülkede son 4-5 aydır devam eden ekonomik sorunlar hrekesi gelecek adına karamsarlığa itmiş durumda. Her ne kadar 2019 yılı ile ilgili ekonomistler olumlu bir tablo ortaya koysa da, özellikle küçük ve orta ölçekli esnaf son 4-5 aylık dönemde büyük sorunlarla boğuştu, boğuşmaya da devam ediyor.
***
Elbette yeni yılda en önemli köşe başı yerel seçimler olacak. 3 ay sonra, 31 martta yapılacak olan yerel seçimler Türkiye’nin en önemli gündemi olacak. Haliyle bizlerin de yereldeki en önemli gündemini yerel seçimler oluşturacak.
Peki Orhangazi 2019’dan ne bekliyor. İşin açıkçasını söylemek gerekirse, Orhangazi yerel hizmetler anlamında bir çok eksiğini gidermiş, deyim yerindeyse artık projelendirilecek bir kaç küçük çalışma dışında tüm ihtiyaçlarını tamamlamış bir ilçe haline geldi. Bakınız, son yıllarda Orhangazi tüm kamu binalarını yeniledi, yerel idare ise en önemli adım olarak alt yapıyı tamamladı, ilave olarak üst yapıda da yenilenmesini tamamladı. Orhangazi için yeni yılda tamamlanıp hizmete girecek önemli projeler var. Yerel idarenin yapımını sürdürdüğü Kültür Merkezi bunların başında geliyor. Kültür Merkezi binasının ve ilave olarak kent meydanı projesinin bu yılın sonlarına doğru tamamlanıp artık Orhangazililerin hizmetine girmesi bekleniyor. Kültür Merkezi ile birlikte bu yılın ilk çeyreğinde hizmete girecek 3 önemli proje de hizmete girecek.
Eski hastane yerinde inşa edilen 32 derslikli okul ile, Tuna İlköğretim okulu için yapılan 24 derslikli okul binası bir iki ay içinde tamamlanıp hizmete hazır hale getirilecek. Bunlara ilave olarak yeni adliye sarayı binası da en geç mart ayına kadar hizmet vermeye başlamış olacak. Yani, hemen son yıllarda her yıla yeni projeleri hizmete sokarak başlayan Orhangazi, 2019’da da bu geleneği sürdürecek.
Kültür Merkezi, 2 adet okul binası ve Adliye Binasına ilave olarak, Göl Sahil Projesi de en geç mart ayına kadar tamamlanmış olacak. Böylece, Orhangazi 2019 yılında bir çok noktada yepyeni görünümü ile yoluna devam etmiş olacak.
***
Saydığım bu 5 ayrı projenin yanı sıra, yapılacak diğer çalışmalar ve projeleri de düşündüğünüzde Orhangazi’nin neredeyse kamu binası yada yerel yönetim eliyle yapılması gereken çalışmalarda eksikler tamamlanma noktasına gelecek. Saydığımız bu 5 proje son derece büyük projeler. Elbetteki işin bu kısmını bir taşı bir taş üstüne koymayanlar anlayamazlar. Ancak düşünün ki sadece bu yıl içinde hizmete girecek olan projelerin toplam parasal değeri belki de 100 milyon TL’ye yakın. Kültür Merkezi’nin toplam maliyeti arsa değeri dahil 50 milyon TL civarında. Adliye binasının toplam maliyeti 20 milyon TL civarında. İki okul projesi 5 milyon değerinde, Göl Projesinin de 10 milyon civarında olduğunu düşünürseniz, ilçe bu yıl içinde 100 milyon TL değerinde eserleri artık kullanmaya başlamış olacak.
***
Bu yönü ile bakıldığında ise Orhangazi önemli bir yıla girecek.
Umuyor ve bekliyoruz ki, Hem ülkenin ekonomik buhrandan çıkması, hem de insanların tüm ihtiyaçlarının karşılanması için başlangıçtan bitişe kadar pozitif bir yıl yaşarız.