Turizm Planlama raporu heyecan verici

Bu sözler Belediye Başkanı Bekir Aydın’a ait.
Hatırlarsınız, önceki dönem Orhangazi Belediyesinin turizm konusunda ciddi bir hassasiyeti vardı. Turizm konusunda daha önce hiç yapılmayan çalışmalar geçen dönemde Belediye, Kaymakamlık ve Ticaret ve Sanayi Odası eli ile yapılmış, ciddi mesafeler alınmıştı.
Turizm ile ilgili en önemli adım ise Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde profesyonel bir firmaya hazırlatılan Turizm Planlama raporuydu. Bu rapor hemen hemen tamamlandı. Turizm Planlama Çalışmaları Raporu ile ilgili önümüzdeki günlerde bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bunun öncesinde Pazar ve Pazartesi günü iki önemli gelişme yaşandı. Biliyorsunuz, pazar günü Mahmudiye Mahallesinde önemli bir festival düzenlenmişti. Aynı gün Orhangazi TURSAB Güney Marmara başkanlığı vasıtası ile önemli misafirler ağırladı. Turizmciler Ilıca tesislerinde kahvaltı yapıp bölgeyi biraz daha tanıma şansı buldu.
Bazı turlara Orhangazi’nin de eklenmesi de gündeme gelen bilgi paylaşımı yapıldı.
Yani turizm konusunda en önemli kuruluşlarından olan TURSAB’ın bölge temsilcilerinin Orhangazi’yi gündemine alması önemli bir adım.
***
Bir diğer önemli gelişme ise pazartesi günü yapılan Belediye Meclis toplantısında yaşandı. Pazartesi günü haziran ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.
Haziran meclisinin en önemli gündemini ise Belediyeye ait Dutluca altındaki bir arsanın belediyenin de işletme hakkı olmak koşuluyla Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilmesi oluşturdu. Konu ilk oturumda görüşüldü. Hukuk komisyonuna havale edildi. Hukuk komisyonu mevzuyu inceleyip buna göre bir karar verecek, uygun görülürse de Dutluca altında eski futbol sahasının da bulunduğu arsa Ticaret ve Sanayi Odası’na 10 yıllığına kiraya verilecek.
***
Peki arsanın tahsis edilmesinin gerekçesi nedir? Bilindiği gibi Dutluca altında belediyenin arsası bulunuyor. Yaşı 40 ve üzeri olanların mutlaka bir kez de olsa futbol oynadığı bir sahası vardı. Saha ile birlikte etrafındaki arsaların değerlendirilmesi gündeme geldi. Değerlendirme yurt içi turizmine yönelik. Şöyle ki tam bir doğa harikası olan bölgede Çadır Kamp ve Karavan merkezi kurulması planlanıyor. Projeyi hayata geçirecek olan, Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhangazi Belediyesi.
İç turizmin gelişmesi için son derece önemli bir adım olabilir. Çünkü hem İznik gölüne sahili olması, hem de doğa harikası bir bölge olması hasebiyle kamp ve karavan merkezi olarak planlanan nokta bu bakımdan çok önemli. Yıllardır hep şikayet ettiğimiz “İznik gölü değerlendirilemiyor, doğa ve su sporları neden yapılmıyor. Bölge neden bir kamp ve karavan merkezi olamıyor” gibi şikayetler de bu vesile ile giderilmiş olacak.
***
Hep söylediğimiz bir şey var. Orhangazi ulaşım konusunda son derece avantajlı bir bölgede. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve hatta Eskişehir ile İzmir’e lojistik anlamda çok yakın mesafede. İznik gölü sahilinde oluşturulacak olan kamp ve karavan merkezi işte bu açıdan bakıldığında belki de bölgenin en özel noktası olabilir.
***
Bu konudaki süreç başlamış oldu. Doğru adımlar, doğru planlama ve projelendirme ile birlikte Dutluca altında yapılacak bir karavan merkezi turizm konusunda önemli bir adım olacak. BEBKA destekli bir proje düşünülüyor. Bu süreci takip edecek olan ise Ticaret ve Sanayi Odası. Şayet kısa sürede böyle bir merkez oluşturulursa, ilçe ekonomisi için de güzel bir başlangıç olmuş olacak.
***
Bu arada başlıktaki Turizm Planlama Raporu beni heyecanlandırıyor söylemine gelince. Orhangazi TSO ve özel bir firma tarafından hazırlanan ilçenin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenleri içeren raporu kısmen ben de inceleme şansı buldum. Rapor önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Şunu söyleyebiliriz ki, gerçekten de rapor herkesi heyecanlandıracak nitelikte. Doğru tespitler, doğru adımlar ile birlikte Orhangazi’nin turizmdeki geleceği çok parlak olabilir.
Turizm Planlama raporu heyecan verici
Bu sözler Belediye Başkanı Bekir Aydın’a ait.
Hatırlarsınız, önceki dönem Orhangazi Belediyesinin turizm konusunda ciddi bir hassasiyeti vardı. Turizm konusunda daha önce hiç yapılmayan çalışmalar geçen dönemde Belediye, Kaymakamlık ve Ticaret ve Sanayi Odası eli ile yapılmış, ciddi mesafeler alınmıştı.
Turizm ile ilgili en önemli adım ise Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde profesyonel bir firmaya hazırlatılan Turizm Planlama raporuydu. Bu rapor hemen hemen tamamlandı. Turizm Planlama Çalışmaları Raporu ile ilgili önümüzdeki günlerde bir tanıtım toplantısı düzenlenecek. Bunun öncesinde Pazar ve Pazartesi günü iki önemli gelişme yaşandı. Biliyorsunuz, pazar günü Mahmudiye Mahallesinde önemli bir festival düzenlenmişti. Aynı gün Orhangazi TURSAB Güney Marmara başkanlığı vasıtası ile önemli misafirler ağırladı. Turizmciler Ilıca tesislerinde kahvaltı yapıp bölgeyi biraz daha tanıma şansı buldu.
Bazı turlara Orhangazi’nin de eklenmesi de gündeme gelen bilgi paylaşımı yapıldı.
Yani turizm konusunda en önemli kuruluşlarından olan TURSAB’ın bölge temsilcilerinin Orhangazi’yi gündemine alması önemli bir adım.
***
Bir diğer önemli gelişme ise pazartesi günü yapılan Belediye Meclis toplantısında yaşandı. Pazartesi günü haziran ayı belediye meclis toplantısı yapıldı.
Haziran meclisinin en önemli gündemini ise Belediyeye ait Dutluca altındaki bir arsanın belediyenin de işletme hakkı olmak koşuluyla Ticaret ve Sanayi Odası’na tahsis edilmesi oluşturdu. Konu ilk oturumda görüşüldü. Hukuk komisyonuna havale edildi. Hukuk komisyonu mevzuyu inceleyip buna göre bir karar verecek, uygun görülürse de Dutluca altında eski futbol sahasının da bulunduğu arsa Ticaret ve Sanayi Odası’na 10 yıllığına kiraya verilecek.
***
Peki arsanın tahsis edilmesinin gerekçesi nedir? Bilindiği gibi Dutluca altında belediyenin arsası bulunuyor. Yaşı 40 ve üzeri olanların mutlaka bir kez de olsa futbol oynadığı bir sahası vardı. Saha ile birlikte etrafındaki arsaların değerlendirilmesi gündeme geldi. Değerlendirme yurt içi turizmine yönelik. Şöyle ki tam bir doğa harikası olan bölgede Çadır Kamp ve Karavan merkezi kurulması planlanıyor. Projeyi hayata geçirecek olan, Ticaret ve Sanayi Odası ile Orhangazi Belediyesi.
İç turizmin gelişmesi için son derece önemli bir adım olabilir. Çünkü hem İznik gölüne sahili olması, hem de doğa harikası bir bölge olması hasebiyle kamp ve karavan merkezi olarak planlanan nokta bu bakımdan çok önemli. Yıllardır hep şikayet ettiğimiz “İznik gölü değerlendirilemiyor, doğa ve su sporları neden yapılmıyor. Bölge neden bir kamp ve karavan merkezi olamıyor” gibi şikayetler de bu vesile ile giderilmiş olacak.
***
Hep söylediğimiz bir şey var. Orhangazi ulaşım konusunda son derece avantajlı bir bölgede. İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve hatta Eskişehir ile İzmir’e lojistik anlamda çok yakın mesafede. İznik gölü sahilinde oluşturulacak olan kamp ve karavan merkezi işte bu açıdan bakıldığında belki de bölgenin en özel noktası olabilir.
***
Bu konudaki süreç başlamış oldu. Doğru adımlar, doğru planlama ve projelendirme ile birlikte Dutluca altında yapılacak bir karavan merkezi turizm konusunda önemli bir adım olacak. BEBKA destekli bir proje düşünülüyor. Bu süreci takip edecek olan ise Ticaret ve Sanayi Odası. Şayet kısa sürede böyle bir merkez oluşturulursa, ilçe ekonomisi için de güzel bir başlangıç olmuş olacak.
***
Bu arada başlıktaki Turizm Planlama Raporu beni heyecanlandırıyor söylemine gelince. Orhangazi TSO ve özel bir firma tarafından hazırlanan ilçenin turizm potansiyeli ve yapılması gerekenleri içeren raporu kısmen ben de inceleme şansı buldum. Rapor önümüzdeki günlerde tanıtılacak. Şunu söyleyebiliriz ki, gerçekten de rapor herkesi heyecanlandıracak nitelikte. Doğru tespitler, doğru adımlar ile birlikte Orhangazi’nin turizmdeki geleceği çok parlak olabilir.