Turizm için en etkili adım

SON 5 yılda Orhangazi’de turizm konusunda ciddi ve somut adımlar atılmıştı.
Özellikle, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, buna ilave olarak da Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetimleri turizm konusunda ciddi işler yapmış, belki de geçmişte hiç konuşulmayan turizm mevzusu, bugün artık daha ciddi bir şekilde konuşulmaya, bu konuda da güzel adımlar atılmaya başlamıştı.
Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var.
Özellikle Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ın turizm konusunda lafta değil, icraatla adımlar atması, termal turizm konusunda Çakırlı ve Keramet bölgesinde yaptığı imar düzenlemeleri ile turizm gerçeği Orhangazi’de ciddi ciddi ve yüksek sesle konuşulmaya başlamıştı.
İşte bu yaklaşım haliyle başka kurumları da tetiklemiş, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi Kaymakamlığı ve ilçenin diğer bazı dinamikleri bu konuda üzerine düşeni yapmaya başlamıştı.
Farklı dinamikler de devreye girince, ortaya olumlu tablolar çıkmış, turizm için gelecek adına daha umutlanmıştık.
Elbetteki bu tür süreçleri sekteye uğratan unsurlar da oluyor.
Mesela, Türkiye son 6 ayda 2 büyük seçim yaşıyor.
Önce 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Seçimleri, şimdi de 31 Mart yerel seçimleri süreci.
Bu gibi durumlarda ne yazık ki ülkemizin sorunlarından birisi de önemli konuların sekteye uğramasıdır.
Seçim süreçlerinde siyasilerin ve kamuoyu gündeminin tamamen seçimlere odaklanması, bu tür girişimlerin de ikinci plana itilmesine neden oluyor.
* * *
Bizim için de durum öyle oldu.
24 Haziran seçimleri ve şimdi de yerel seçimler nedeniyle bu tür organizasyonları pek göremezdik.
Ama geçtiğimi hafta sonu güzel ve bizi umutlandıran bir organizasyon vardı Orhangazi’de.
OTSO 7. Meslek gurubu üyelerinden turizm seyahat acenteleri ile TURSAB Güney Marmara BTK arasında başlattığı görüşmeler neticesinde çok sayıda tur şirketi yetkilisi hafta sonu Orhangazi’ye geldi.
Bursa bölgesi ve İznik çanağında ‘doğa ve macera turizmi, zeytin hasadı turizmi ve İznik yılı’ başlıkları ile geliştirilen bir çalışmaya Orhangazi’nin de dâhil edilmesi için çalışmalar yürüten 7. Meslek Gurubu, bu çalışmanın ilk meyvesini hafta sonu ilçeye misafir edilen İstanbul bölgesi turizm seyahat acenteleri ile aldı.
TURSAB Güney Marmara BTK başkanı Murat Saraçoğlu, Şişli TURSAB Bölge BTK başkanı Aylin Güneşli ile birlikte 50’ye yakın acente sahibi hafta sonu Orhangazi’deydi.
Gürle’de ağırlanan konuklara yöresel tatlar ikram edildi.
OTSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Ali Varlı’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette ilçenin turizm değerleri yerinde tanıtıldı.
Turizmin gelişmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar içinde belki de sonuca en fazla etki edecek organizasyon da bu oldu.
Çünkü turizmin Türkiye ve Bursa bölgesindeki uzman kuruluşlarına yönelik bir organizasyon yapıldı.
Bu organizasyon sayesinde en azından 50’ye yakın tur şirketi yetkilisi artık Orhangazi’den bihaber olmayacak.
Aksine, Yalova, İznik, Gemlik ve Bursa özelinde bir organizasyon düşünülecekse, artık bu organizasyonlara Orhangazi de dahil edilmiş olacak.
Böylece turizmde hedeflenene adım adım yürünmüş olacak.
* * *
Geçtiğimiz günlerde yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir husus vardı.
Turizm konusunda ya da ilçenin diğer meselelerinde küçük düşünen insanlarla bu iş olmaz.
Büyük düşünmek, geleceği görmek, ilçe için yeni değerler ortaya çıkararak büyük adımlar atmak hedefinde olan yöneticilere ihtiyacımız var.
Bu ihtiyacın umuyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde bir karşılığı da olur.
Aksi halde “Ne gerek var”, “Aman sende”, “İş çıkarma” gibi mantıkla bir yerlere talip olan varsa, şimdiden bu sevdadan vazgeçsin.
Turizm için en etkili adım
SON 5 yılda Orhangazi’de turizm konusunda ciddi ve somut adımlar atılmıştı.
Özellikle, Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, buna ilave olarak da Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nın yönetimleri turizm konusunda ciddi işler yapmış, belki de geçmişte hiç konuşulmayan turizm mevzusu, bugün artık daha ciddi bir şekilde konuşulmaya, bu konuda da güzel adımlar atılmaya başlamıştı.
Eğri oturup doğru konuşmakta fayda var.
Özellikle Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ın turizm konusunda lafta değil, icraatla adımlar atması, termal turizm konusunda Çakırlı ve Keramet bölgesinde yaptığı imar düzenlemeleri ile turizm gerçeği Orhangazi’de ciddi ciddi ve yüksek sesle konuşulmaya başlamıştı.
İşte bu yaklaşım haliyle başka kurumları da tetiklemiş, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi Kaymakamlığı ve ilçenin diğer bazı dinamikleri bu konuda üzerine düşeni yapmaya başlamıştı.
Farklı dinamikler de devreye girince, ortaya olumlu tablolar çıkmış, turizm için gelecek adına daha umutlanmıştık.
Elbetteki bu tür süreçleri sekteye uğratan unsurlar da oluyor.
Mesela, Türkiye son 6 ayda 2 büyük seçim yaşıyor.
Önce 24 Haziran cumhurbaşkanlığı ve milletvekili Seçimleri, şimdi de 31 Mart yerel seçimleri süreci.
Bu gibi durumlarda ne yazık ki ülkemizin sorunlarından birisi de önemli konuların sekteye uğramasıdır.
Seçim süreçlerinde siyasilerin ve kamuoyu gündeminin tamamen seçimlere odaklanması, bu tür girişimlerin de ikinci plana itilmesine neden oluyor.
* * *
Bizim için de durum öyle oldu.
24 Haziran seçimleri ve şimdi de yerel seçimler nedeniyle bu tür organizasyonları pek göremezdik.
Ama geçtiğimi hafta sonu güzel ve bizi umutlandıran bir organizasyon vardı Orhangazi’de.
OTSO 7. Meslek gurubu üyelerinden turizm seyahat acenteleri ile TURSAB Güney Marmara BTK arasında başlattığı görüşmeler neticesinde çok sayıda tur şirketi yetkilisi hafta sonu Orhangazi’ye geldi.
Bursa bölgesi ve İznik çanağında ‘doğa ve macera turizmi, zeytin hasadı turizmi ve İznik yılı’ başlıkları ile geliştirilen bir çalışmaya Orhangazi’nin de dâhil edilmesi için çalışmalar yürüten 7. Meslek Gurubu, bu çalışmanın ilk meyvesini hafta sonu ilçeye misafir edilen İstanbul bölgesi turizm seyahat acenteleri ile aldı.
TURSAB Güney Marmara BTK başkanı Murat Saraçoğlu, Şişli TURSAB Bölge BTK başkanı Aylin Güneşli ile birlikte 50’ye yakın acente sahibi hafta sonu Orhangazi’deydi.
Gürle’de ağırlanan konuklara yöresel tatlar ikram edildi.
OTSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Muhammet Ali Varlı’nın ev sahipliği yaptığı ziyarette ilçenin turizm değerleri yerinde tanıtıldı.
Turizmin gelişmesi için bugüne kadar yapılan çalışmalar içinde belki de sonuca en fazla etki edecek organizasyon da bu oldu.
Çünkü turizmin Türkiye ve Bursa bölgesindeki uzman kuruluşlarına yönelik bir organizasyon yapıldı.
Bu organizasyon sayesinde en azından 50’ye yakın tur şirketi yetkilisi artık Orhangazi’den bihaber olmayacak.
Aksine, Yalova, İznik, Gemlik ve Bursa özelinde bir organizasyon düşünülecekse, artık bu organizasyonlara Orhangazi de dahil edilmiş olacak.
Böylece turizmde hedeflenene adım adım yürünmüş olacak.
* * *
Geçtiğimiz günlerde yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir husus vardı.
Turizm konusunda ya da ilçenin diğer meselelerinde küçük düşünen insanlarla bu iş olmaz.
Büyük düşünmek, geleceği görmek, ilçe için yeni değerler ortaya çıkararak büyük adımlar atmak hedefinde olan yöneticilere ihtiyacımız var.
Bu ihtiyacın umuyoruz ki 31 Mart yerel seçimlerinde bir karşılığı da olur.
Aksi halde “Ne gerek var”, “Aman sende”, “İş çıkarma” gibi mantıkla bir yerlere talip olan varsa, şimdiden bu sevdadan vazgeçsin.