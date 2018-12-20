Turizm diyorsak Gürle’den başlayalım

Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik’ten bir dostum telefonla aradı.
Gezmek için Gürle mahallesine geldiğini, Gürle’yi gezerken, 2 otobüs yerli turistin Gürle köyüne geldiğini söyledi ve şu ilginç notu düştü. “2 otobüs dolusu yaklaşık 100 kişilik grubun Gürle köyünü gezip buradaki Orhan Bey Camisi ile Tarihi hamamı gezmek istediler. Ancak her iki tarihi değerin de kapıları kilitli olduğu için gezemeden geri döndüler.” Bu tür haberler İznik ile ilgili bugünlerde sıkça basına düşüyordu.
Gürle’ye gelen yerli turist kafilesinin kapalı olan tarihi cami ve hamamın içini göremeden dönmeleri de bana yıllar önce İznik’teki gazeteci dostum Halil Ataş’ın “Anahtar deliğinden turizm” başlıklı ödüllü haberini hatırlatmıştı.
10 yılı aşkın bir süre önceydi, İznik’e gelen yabancı turist kafilesi, İznik’teki bir tarihi mekanı ziyaret etmek istemiş, ancak mekanın kapıları kilitli olduğu için turistler bu mekanı gezememişti. O dönemde kafileyi takip eden gazeteci dostum Halil Ataş, bir turistin anahtar deliğinden tarihi mekana bakarken bir fotoğrafını ölümsüzleştirmiş, haberi de “anahtar deliğinden turizm” olarak vermişti. Yıllar sonra aynı ve benzer durum Orhangazi için yaşandı.
Gürle’ye gelen turist kafilesi tarihi hamam ve camiyi gezemeden sadece dışarıdan inceleyip mahalleden ayrıldı.
***
Oysa, Orhangazi’nin son 4-5 yıldır en fazla mücadele verdiği konuların başında turizm geliyor. Orhangazi’nin bir elin beş parmağını geçmeyecek tarihi değerlerinin başında Gürle mahallesindeki Orhan Bey Cami ile Tarihi hamam geliyor. Bu iki tarihi değer aslında yıllardır atıl ve harabe durumdayken, bugün Orhangazi Belediye Başkanı olan Neşet Çağlayan’ın, Ak Parti ilçe başkanlığı yaptığı 7-8 yıl önceki girişimleri ile restore edilmiş ve yeniden ilçeye kazandırılmıştı.
O dönemde Neşet Çağlayan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Harabe haldeki iki tarihi eser restorasyonu yapılmış, ayağa kaldırılmıştı. O dönemde ilçe başkanı olan Neşet Çağlayan, aradan geçen yılların ardından belediye başkanı oldu, yine Gürle Mahallesi’ndeki o tarihi camide ilk ibadetin de yapılmasına vesile oldu. Fakat durum bundan ibaret ve yeterli olmamalı.
Gürle Mahallesi Orhangazi’nin en eski yerleşiminin olduğu mahallelerinin başında geliyor. Burada böylesine iki değer restorasyonu yapılmış dururken, bu mekanların turizme açılmaması, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma kurulunun bu iki değere yeteri kadar sahip çıkmaması, turizme de olumsuz etki ediyor.
Düşünün ki İznik ve Orhangazi bölgesi için gelen yerli ya da yabancı turistler, İznik’in o doyumsuz tarihini gezdikten sonra, Orhangazi bölgesinde de bu değerleri gezip ziyaret edebilir, böylece Gürle ve Orhangazi’de turizmin nimetlerinden faydalanabilir.
***
Ne yapmalı derseniz?
Kültür Bakanlığı en azından hafta sonları dahi olsa, Bursa’yı fetheden Orhan Gazi zamanında yapılan tarihi cami ile aynı dönemde inşa edilen tarihi hamam için birer personel istihdam edip bu iki mekanı ziyaretçilere açık tutabilir.
Biliyoruz ki Belediye Başkanı Neşet Çağlayan turizm ve ilçenin turizm yönünün gelişmesi için son derece hassas ve hassas olduğu kadar da icraat yapan birisi. Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Kaymakamlık ve diğer kurumların da turizm konusunda ortak bir noktada buluştuklarını biliyoruz.
Gürle’deki tarihi hamam ve tarihi cami ile birlikte aynı mahalledeki tarihi değerlerin ziyaretçilere açılabilmesi için de gerekli girişimleri yapacaklarına inanıyorum. Haftanın belli günleri yada hafta sonları dahi olsa bu mekanların turistlerle buluşturulması ilçe turizmi için son derece önemlidir. Umuyor ve bekliyoruz ki Kültür Bakanlığı ve İl Müdürlüğü bu hususta bir girişimde bulunacaktır.
Turizm diyorsak Gürle’den başlayalım
Geçtiğimiz hafta sonu Gemlik’ten bir dostum telefonla aradı.
Gezmek için Gürle mahallesine geldiğini, Gürle’yi gezerken, 2 otobüs yerli turistin Gürle köyüne geldiğini söyledi ve şu ilginç notu düştü. “2 otobüs dolusu yaklaşık 100 kişilik grubun Gürle köyünü gezip buradaki Orhan Bey Camisi ile Tarihi hamamı gezmek istediler. Ancak her iki tarihi değerin de kapıları kilitli olduğu için gezemeden geri döndüler.” Bu tür haberler İznik ile ilgili bugünlerde sıkça basına düşüyordu.
Gürle’ye gelen yerli turist kafilesinin kapalı olan tarihi cami ve hamamın içini göremeden dönmeleri de bana yıllar önce İznik’teki gazeteci dostum Halil Ataş’ın “Anahtar deliğinden turizm” başlıklı ödüllü haberini hatırlatmıştı.
10 yılı aşkın bir süre önceydi, İznik’e gelen yabancı turist kafilesi, İznik’teki bir tarihi mekanı ziyaret etmek istemiş, ancak mekanın kapıları kilitli olduğu için turistler bu mekanı gezememişti. O dönemde kafileyi takip eden gazeteci dostum Halil Ataş, bir turistin anahtar deliğinden tarihi mekana bakarken bir fotoğrafını ölümsüzleştirmiş, haberi de “anahtar deliğinden turizm” olarak vermişti. Yıllar sonra aynı ve benzer durum Orhangazi için yaşandı.
Gürle’ye gelen turist kafilesi tarihi hamam ve camiyi gezemeden sadece dışarıdan inceleyip mahalleden ayrıldı.
***
Oysa, Orhangazi’nin son 4-5 yıldır en fazla mücadele verdiği konuların başında turizm geliyor. Orhangazi’nin bir elin beş parmağını geçmeyecek tarihi değerlerinin başında Gürle mahallesindeki Orhan Bey Cami ile Tarihi hamam geliyor. Bu iki tarihi değer aslında yıllardır atıl ve harabe durumdayken, bugün Orhangazi Belediye Başkanı olan Neşet Çağlayan’ın, Ak Parti ilçe başkanlığı yaptığı 7-8 yıl önceki girişimleri ile restore edilmiş ve yeniden ilçeye kazandırılmıştı.
O dönemde Neşet Çağlayan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu nezdinde verdiği mücadeleyi en iyi bilenlerdenim. Harabe haldeki iki tarihi eser restorasyonu yapılmış, ayağa kaldırılmıştı. O dönemde ilçe başkanı olan Neşet Çağlayan, aradan geçen yılların ardından belediye başkanı oldu, yine Gürle Mahallesi’ndeki o tarihi camide ilk ibadetin de yapılmasına vesile oldu. Fakat durum bundan ibaret ve yeterli olmamalı.
Gürle Mahallesi Orhangazi’nin en eski yerleşiminin olduğu mahallelerinin başında geliyor. Burada böylesine iki değer restorasyonu yapılmış dururken, bu mekanların turizme açılmaması, Tabiat ve Kültür Varlıklarını Koruma kurulunun bu iki değere yeteri kadar sahip çıkmaması, turizme de olumsuz etki ediyor.
Düşünün ki İznik ve Orhangazi bölgesi için gelen yerli ya da yabancı turistler, İznik’in o doyumsuz tarihini gezdikten sonra, Orhangazi bölgesinde de bu değerleri gezip ziyaret edebilir, böylece Gürle ve Orhangazi’de turizmin nimetlerinden faydalanabilir.
***
Ne yapmalı derseniz?
Kültür Bakanlığı en azından hafta sonları dahi olsa, Bursa’yı fetheden Orhan Gazi zamanında yapılan tarihi cami ile aynı dönemde inşa edilen tarihi hamam için birer personel istihdam edip bu iki mekanı ziyaretçilere açık tutabilir.
Biliyoruz ki Belediye Başkanı Neşet Çağlayan turizm ve ilçenin turizm yönünün gelişmesi için son derece hassas ve hassas olduğu kadar da icraat yapan birisi. Bununla birlikte Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi, Kaymakamlık ve diğer kurumların da turizm konusunda ortak bir noktada buluştuklarını biliyoruz.
Gürle’deki tarihi hamam ve tarihi cami ile birlikte aynı mahalledeki tarihi değerlerin ziyaretçilere açılabilmesi için de gerekli girişimleri yapacaklarına inanıyorum. Haftanın belli günleri yada hafta sonları dahi olsa bu mekanların turistlerle buluşturulması ilçe turizmi için son derece önemlidir. Umuyor ve bekliyoruz ki Kültür Bakanlığı ve İl Müdürlüğü bu hususta bir girişimde bulunacaktır.