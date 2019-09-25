Termal turizm fırsatı kurban edilmesin!

Orhangazi şehir olarak ekonomisi güçlü bir kent.
Bu gücün en önemli iki nedeni sanayisinin gelişmiş olması, başta zeytincilik olmak üzere de tarım girdilerinin ciddi seviyelerde olması.
Geçtiğimiz günlerde BTSO’nun açıkladığı en büyük firmalar sıralamasında Orhangazi’den 8 firma listede yer aldı.
Bu 8 firmanın 1 yıllık cirosunun 5 milyar TL civarında olması da ekonominin gücünü gözler önüne seriyor.
Ancak, son yıllarda sanayi ve tarım ekonomisinin artık ilçe için yeterli olmadığını, doğayı ve tarımı koruyarak yeni gelir kapılarının oluşturulması gerekliliği savunularak bir üçüncü gelir kapısı olan turizm konusunda ilçenin tüm kurumları ve dinamikleri fikirbirliğine varmıştı.
Gerçekte de öyle.
Belki, tarih turizmi konusunda son derece kısır olan Orhangazi, göl, doğa yürüyüşleri ve su sporları turizminin yanı sıra, termal turizmi ile de öne çıkabilir diye de birçok insan kafa patlatmış, sempozyumlar, konferanslar ve çalışmalar yapmıştı.
Ve bu çalışmalar meyvesini vermiş özellikle de termal turizm konusunda somut adımlar da atılmıştı.
***
Termal turizm denince de Orhangazi’de akla gelen yer Keramet Ilıca tesisleri.
Bununla birlikte yine aynı hat üzerinde yer alan Çakırlı bölgesi termal turizm için stratejik bir öneme kavuşmuştu.
Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası turizm konusunda öncülük etmiş ve önemli çalışmalar yürütmüştü.
Bu çalışmalar daha sonra meyvelerini vermiş, Orhangazi Belediyesi, Çakırlı ve Keramet bölgelerinde Termal Turizm tesisleri için yeni plan düzenlemeleri yapmıştı.
Bu plan düzenlemelerinin de öyle kolay bir hadise olmadığını, aylar, hatta yıllar süren bir sürecin ardından planlar düzenlenmiş; Çakırlı ve Keramet bölgelerinde termal turizm tesisleri yapılabilmesinin önü açılmış, plan düzenlemesi tamamlanmıştı.
O dönemde Belediye Başkanı Neşet Çağlayan bu çalışmalar için yoğun çalışmalar yapmış, AK Partili ve bazı muhalefet meclis üyeleri de buna destek olmuştu.
Nihayetinde bugün Belediye Başkanı olan Bekir Aydın’da, Başkan Yardımcısı İlhan Kılıç’ın da yer aldığı meclis ve yine bu isimlerin de onayı ile termal turizm alanları planlara işlenmiş; işin zor kısmı da böylece tamamlanmıştı.
***
31 Mart yerel seçim süreci ve seçim sonrasında baktığımızda ise ne yazık ki bu konuda en küçük olumlu bir gelişme ile karşılaşmamış olmamız bu kadar emeğin boşa mı gideceği sorularını akıllara getiriyor.
Bilindiği gibi daha önceki dönemde Çakırlı’da termal turizm alanı olarak belirlenen arsa özel bir şirkete satılmış, firma da burada çalışmalarına başlamıştı.
Firmanın hedefi Çakırlı bölgesini belki de şaha kaldıracak bir termal otel ve termal tesis kurmaktı.
Bununla birlikte yine Keramet Ilıca tesislerinin üst bölgesinde Orhangazi Belediyesi’ne bağlı Obefaş şirketinin de kâr ortağı olacağı Avrupa’nın en büyük Termal Aquapark’ı inşa edilmeye başlamıştı.
Ne yazık ki önceki dönemde bu çalışmalar ile ilgili yasal düzenlemeler ve plan çalışmaları son derece hızlı ilerlemesine rağmen, 31 Mart’tan sonra göreve gelen yeni yönetim bu konuda tam tersi bir tutum sergiliyor.
Buralarda termal turizm tesisleri inşa etme niyetinde olan firmalar bugünlerde çalışmalarına ara vermiş durumda.
Dahası bizlere gelen duyumlara göre de firmalara ayak direyen bir yapı oluştuğu, bu nedenle de planlanan projelerin inşası da durma noktasına gelmiş durumda.
***
Bürokrasiyi, işin rutin çalışmalarını bir kenara bırakacak olursak, bugünkü yerel yönetimin termal tesisler ve termal turizmi için direnç göstermek yerine işi kolaylaştıracak adımlar atması gerekiyor.
Yıllardır Keramet Ilıca tesislerinin hak ettiği gibi değerlendirilemediğinden şikayet edildiği bir noktada artık küçük olsun benim olsun mantığı ile değil de, büyük olsun daha çok insanın hakkı olsun mantığı öne çıkmalıdır. Termal Turizm Orhangazi’nin geleceği için son derece önemli bir kalem.
Bu konuda ön açan bir yaklaşım olursa, Orhangazi için son derece önemlidir. Zorlaştırmak yerine, kolaylaştırmak gerekiyor.
Termal turizm fırsatı kurban edilmesin!
Orhangazi şehir olarak ekonomisi güçlü bir kent.
Bu gücün en önemli iki nedeni sanayisinin gelişmiş olması, başta zeytincilik olmak üzere de tarım girdilerinin ciddi seviyelerde olması.
Geçtiğimiz günlerde BTSO’nun açıkladığı en büyük firmalar sıralamasında Orhangazi’den 8 firma listede yer aldı.
Bu 8 firmanın 1 yıllık cirosunun 5 milyar TL civarında olması da ekonominin gücünü gözler önüne seriyor.
Ancak, son yıllarda sanayi ve tarım ekonomisinin artık ilçe için yeterli olmadığını, doğayı ve tarımı koruyarak yeni gelir kapılarının oluşturulması gerekliliği savunularak bir üçüncü gelir kapısı olan turizm konusunda ilçenin tüm kurumları ve dinamikleri fikirbirliğine varmıştı.
Gerçekte de öyle.
Belki, tarih turizmi konusunda son derece kısır olan Orhangazi, göl, doğa yürüyüşleri ve su sporları turizminin yanı sıra, termal turizmi ile de öne çıkabilir diye de birçok insan kafa patlatmış, sempozyumlar, konferanslar ve çalışmalar yapmıştı.
Ve bu çalışmalar meyvesini vermiş özellikle de termal turizm konusunda somut adımlar da atılmıştı.
***
Termal turizm denince de Orhangazi’de akla gelen yer Keramet Ilıca tesisleri.
Bununla birlikte yine aynı hat üzerinde yer alan Çakırlı bölgesi termal turizm için stratejik bir öneme kavuşmuştu.
Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası turizm konusunda öncülük etmiş ve önemli çalışmalar yürütmüştü.
Bu çalışmalar daha sonra meyvelerini vermiş, Orhangazi Belediyesi, Çakırlı ve Keramet bölgelerinde Termal Turizm tesisleri için yeni plan düzenlemeleri yapmıştı.
Bu plan düzenlemelerinin de öyle kolay bir hadise olmadığını, aylar, hatta yıllar süren bir sürecin ardından planlar düzenlenmiş; Çakırlı ve Keramet bölgelerinde termal turizm tesisleri yapılabilmesinin önü açılmış, plan düzenlemesi tamamlanmıştı.
O dönemde Belediye Başkanı Neşet Çağlayan bu çalışmalar için yoğun çalışmalar yapmış, AK Partili ve bazı muhalefet meclis üyeleri de buna destek olmuştu.
Nihayetinde bugün Belediye Başkanı olan Bekir Aydın’da, Başkan Yardımcısı İlhan Kılıç’ın da yer aldığı meclis ve yine bu isimlerin de onayı ile termal turizm alanları planlara işlenmiş; işin zor kısmı da böylece tamamlanmıştı.
***
31 Mart yerel seçim süreci ve seçim sonrasında baktığımızda ise ne yazık ki bu konuda en küçük olumlu bir gelişme ile karşılaşmamış olmamız bu kadar emeğin boşa mı gideceği sorularını akıllara getiriyor.
Bilindiği gibi daha önceki dönemde Çakırlı’da termal turizm alanı olarak belirlenen arsa özel bir şirkete satılmış, firma da burada çalışmalarına başlamıştı.
Firmanın hedefi Çakırlı bölgesini belki de şaha kaldıracak bir termal otel ve termal tesis kurmaktı.
Bununla birlikte yine Keramet Ilıca tesislerinin üst bölgesinde Orhangazi Belediyesi’ne bağlı Obefaş şirketinin de kâr ortağı olacağı Avrupa’nın en büyük Termal Aquapark’ı inşa edilmeye başlamıştı.
Ne yazık ki önceki dönemde bu çalışmalar ile ilgili yasal düzenlemeler ve plan çalışmaları son derece hızlı ilerlemesine rağmen, 31 Mart’tan sonra göreve gelen yeni yönetim bu konuda tam tersi bir tutum sergiliyor.
Buralarda termal turizm tesisleri inşa etme niyetinde olan firmalar bugünlerde çalışmalarına ara vermiş durumda.
Dahası bizlere gelen duyumlara göre de firmalara ayak direyen bir yapı oluştuğu, bu nedenle de planlanan projelerin inşası da durma noktasına gelmiş durumda.
***
Bürokrasiyi, işin rutin çalışmalarını bir kenara bırakacak olursak, bugünkü yerel yönetimin termal tesisler ve termal turizmi için direnç göstermek yerine işi kolaylaştıracak adımlar atması gerekiyor.
Yıllardır Keramet Ilıca tesislerinin hak ettiği gibi değerlendirilemediğinden şikayet edildiği bir noktada artık küçük olsun benim olsun mantığı ile değil de, büyük olsun daha çok insanın hakkı olsun mantığı öne çıkmalıdır. Termal Turizm Orhangazi’nin geleceği için son derece önemli bir kalem.
Bu konuda ön açan bir yaklaşım olursa, Orhangazi için son derece önemlidir. Zorlaştırmak yerine, kolaylaştırmak gerekiyor.