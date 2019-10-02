Tarımsal alan aynı,kalite farklı

Orhangazi’de son yıllarda tarım üretiminde artan kalite ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.
Bilindiği gibi Orhangazi tarım alanları ile kısıtlı bir bölge.
Tarım alanları kısıtlı olmasına rağmen, toprağı da son derece verimli.
Orhangazi’de 60-70 yıldır tarım, ürün yelpazesi dar. Genelde atadan görme yöntemler ve ürün türü ile yapılırdı.
Ancak son 10 yıla bakıldığında ilçede daha bilinçli tarım yapıldığını söyleyebiliriz.
***
Orhangazi denince akla ilk gelen tarım ürünü zeytin.
Zeytin üretimi 60-70 yıldır yapılıyor.
1970’li yıllardan sonra ilçede çeltik üretimi de ciddi bir yere sahipti.
Ovada bir kaç sebze türü de küçük çiftçinin tercih ettiği bir üretim alanıydı.
1980’li yıllarda üretilen ürünlerin başında ise üzüm geliyor.
İlçenin birçok bölgesi asma bahçeleri ile çevriliydi.
Fakat bu da 1980’li yılların sonları ile birlikte artık tercih edilen bir ürün olmaktan çıkmış oldu.
Ve yine o yıllardan itibaren elma üretimi ciddi yer tuttu.
Şeftali ve bazı sebze üretimi de yine 1990’lı yıllarda yapılıyordu.
***
Tarım üretiminin liderliğini elinde bulunduran zeytin üretimi de yine son 15 yılda daha da artış gösterdi.
Şöyle ki, Tarım Müdürlüğü verilerine göre 15 yıl önce 1 milyon 600 bin civarında olan zeytin ağacı sayısı, son yıllarda görülen artış ile birlikte 2 milyon 200 binin üzerine çıkmış oldu.
Yine 15 yıl önce yıllık üretim miktarı 20 bin ton civarında olan kaliteli sofralık zeytin miktarı, hem daha bilinçli tarım hem zeytin ağacının artması ile birlikte 40 bin ton civarına ulaşmış durumda.
***
Son 10 yılda ise Orhangazi’de tarımda zihniyet tamamen değişti.
Daha bilinçli, daha verimli daha fazla çeşitliliği olan bir tarım üretimi yapılmaya başladı.
Özellikle bazı çiftçilerin olayı profesyonel seviyeye taşıması, yurt dışında örneklerini görüp ilçede daha planlı tarım yapması tarım üretimini de ciddi şekilde artırmış durumda.
Hem sebze üretimi hem meyve üretimi ciddi seviyelere ulaşmış oldu.
***
Bilinçli üretime en güzel örnek, şeftali, nektarin ve özellikle son yıllarda her geçen yıl artan kivi üretimi gösterilebilir.
Geçmiş yıllarda kivi üretiminin hiç yapılmadığı Orhangazi’de geçen yıl hasat döneminde 6 bin ton civarında kivi üretimi yapıldı.
Bu yıl ise bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor.
***
Geçtiğimiz günlerde Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul ile sohbet ederken, merak ettiğim bir soruyu yönelttim kendisine.
Sorum şuydu;
“Orhangazi’de ekilen alan miktarında bir artış var mı?”
Aldığım cevap aslında bildiğim bir yanıttı.
İlçede ekimi yapılan tarım alanında bir değişiklik yok.
Tek fark, daha nitelikli tarım yapılması, ekonomiye daha fazla katkı sağlayan ürünler yetiştirilmesi, hatta ekilebilen alanların doğru ve ekonomik kullanılması.
Yani, doğru olan fazla ekim yapmak değil; doğru ürün, doğru ekim, doğru tarım yapabilmek.
Bu konuda işin doğrusu Orhangazi ciddi mesafe katetmiş durumda.
İlçe için bu durum çok önemli.
Çünkü, Orhangazi sanayisinin yanı sıra tarımı ile de öne çıkan bir ilçe.
Çok tarım değil, doğru tarım yapmak her zaman en doğru olandır.
Bunu da Orhangazi son yıllarda başarıyor.
Tarımsal alan aynı,kalite farklı
Orhangazi’de son yıllarda tarım üretiminde artan kalite ilçe ekonomisine de büyük katkı sağlıyor.
Bilindiği gibi Orhangazi tarım alanları ile kısıtlı bir bölge.
Tarım alanları kısıtlı olmasına rağmen, toprağı da son derece verimli.
Orhangazi’de 60-70 yıldır tarım, ürün yelpazesi dar. Genelde atadan görme yöntemler ve ürün türü ile yapılırdı.
Ancak son 10 yıla bakıldığında ilçede daha bilinçli tarım yapıldığını söyleyebiliriz.
***
Orhangazi denince akla ilk gelen tarım ürünü zeytin.
Zeytin üretimi 60-70 yıldır yapılıyor.
1970’li yıllardan sonra ilçede çeltik üretimi de ciddi bir yere sahipti.
Ovada bir kaç sebze türü de küçük çiftçinin tercih ettiği bir üretim alanıydı.
1980’li yıllarda üretilen ürünlerin başında ise üzüm geliyor.
İlçenin birçok bölgesi asma bahçeleri ile çevriliydi.
Fakat bu da 1980’li yılların sonları ile birlikte artık tercih edilen bir ürün olmaktan çıkmış oldu.
Ve yine o yıllardan itibaren elma üretimi ciddi yer tuttu.
Şeftali ve bazı sebze üretimi de yine 1990’lı yıllarda yapılıyordu.
***
Tarım üretiminin liderliğini elinde bulunduran zeytin üretimi de yine son 15 yılda daha da artış gösterdi.
Şöyle ki, Tarım Müdürlüğü verilerine göre 15 yıl önce 1 milyon 600 bin civarında olan zeytin ağacı sayısı, son yıllarda görülen artış ile birlikte 2 milyon 200 binin üzerine çıkmış oldu.
Yine 15 yıl önce yıllık üretim miktarı 20 bin ton civarında olan kaliteli sofralık zeytin miktarı, hem daha bilinçli tarım hem zeytin ağacının artması ile birlikte 40 bin ton civarına ulaşmış durumda.
***
Son 10 yılda ise Orhangazi’de tarımda zihniyet tamamen değişti.
Daha bilinçli, daha verimli daha fazla çeşitliliği olan bir tarım üretimi yapılmaya başladı.
Özellikle bazı çiftçilerin olayı profesyonel seviyeye taşıması, yurt dışında örneklerini görüp ilçede daha planlı tarım yapması tarım üretimini de ciddi şekilde artırmış durumda.
Hem sebze üretimi hem meyve üretimi ciddi seviyelere ulaşmış oldu.
***
Bilinçli üretime en güzel örnek, şeftali, nektarin ve özellikle son yıllarda her geçen yıl artan kivi üretimi gösterilebilir.
Geçmiş yıllarda kivi üretiminin hiç yapılmadığı Orhangazi’de geçen yıl hasat döneminde 6 bin ton civarında kivi üretimi yapıldı.
Bu yıl ise bu rakamın daha da yukarı çıkması bekleniyor.
***
Geçtiğimiz günlerde Orhangazi İlçe Tarım Müdürü Gürkan Kabul ile sohbet ederken, merak ettiğim bir soruyu yönelttim kendisine.
Sorum şuydu;
“Orhangazi’de ekilen alan miktarında bir artış var mı?”
Aldığım cevap aslında bildiğim bir yanıttı.
İlçede ekimi yapılan tarım alanında bir değişiklik yok.
Tek fark, daha nitelikli tarım yapılması, ekonomiye daha fazla katkı sağlayan ürünler yetiştirilmesi, hatta ekilebilen alanların doğru ve ekonomik kullanılması.
Yani, doğru olan fazla ekim yapmak değil; doğru ürün, doğru ekim, doğru tarım yapabilmek.
Bu konuda işin doğrusu Orhangazi ciddi mesafe katetmiş durumda.
İlçe için bu durum çok önemli.
Çünkü, Orhangazi sanayisinin yanı sıra tarımı ile de öne çıkan bir ilçe.
Çok tarım değil, doğru tarım yapmak her zaman en doğru olandır.
Bunu da Orhangazi son yıllarda başarıyor.