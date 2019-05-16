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Hasan Bozbey

Hasan Bozbey

hbozbey@gmail.com

Tarım a.ş. zeytini ne zaman gündemine alacak?

16 Mayıs 2019

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Tarım A.Ş. kurulduğu günden bu yana güzel işlere imza atıyor.

Bursa’nın marka ürünlerine sağladığı destek, özellikle pazar yaratılması hususundaki çalışmaları Bursalı üreticiye büyük katkı sağlıyor.
Tarım A.Ş.; siyah incirden Deveci armuduna, sivri biberden Bursa bölgesinde üretilen şeftali ve diğer ürünlere kadar hepsine ciddi destek sağlıyor.
Büyükşehir Belediyesi çatısı altında bu faaliyetlerini sürdüren Tarım A.Ş. gerçekten de faydalı amacı ile takdir edilecek bir kuruluş.
Ancak Tarım A.Ş.’nin neden zeytin konusunda bir şey yapmadığı da hep konuşulan bir konu.

***
Bilindiği gibi Bursa bölgesi zeytinciliğin merkezlerinden birisi
Orhangazi, İznik, Gemlik, Mudanya zeytin diyarı ilçeler.
Üstelik, bu 4 bölgede yetişen sofralık zeytin dünyanın en kaliteli zeytini olarak da biliniyor.
Zeytinciliğin bölgedeki en büyük kuruluşu Marmarabirlik.
Fakat, birlik bu bölgede üretilen zeytinin ancak yüzde 10’unu alabiliyor.
Geri kalan ürünler ise tüccara gidiyor.

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Zeytin üreticisinin en fazla şikayetçi olduğu konuların başında ise zeytin fiyatları geliyor.
Zeytinde fiyat belirleme ve pazarı belirleme gücü Marmabirlik’in elinde.
Ama yine de zeytin üreticisi özellikle artan maliyetler nedeniyle zeytinde satış fiyatları üreticiyi hiç bir zaman memnun edememiştir.

***
Tarım A.Ş. Bursa bölgesinde birçok ürüne destek verirken, yeni pazarlar yaratıp üretime katkı sunarken zeytin ile ilgili böyle bir politikasının olmaması da düşündürücü.
Çünkü belki de tarım ürünleri içinde Bursa bölgesinde zeytin üretimi tüm ürünlerden daha önde geliyor.
Tarım A.Ş. kurabileceği bir zeytin entegre tesisi ile bu konudaki açığı kapatmış olabilir.

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Sadece entegre tesis konusunda değil, üreticiye uygun koşullarda gübre ve ilaç desteği sağlanabilecek bir kuruluş Tarım A.Ş.
Bugüne kadar şirket zeytin konusunu ciddi bir şekilde hiç gündemine almadı.
Bu konuda Tarım A.Ş.’nin zeytine sağlayabileceği destekler konusunda bir altyapı çalışması yapıp nasıl destek olunurun planlarını yapması gerekiyor.

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Zeytin Bursa’nın en önemli tarım ürünü.
Fakat zeytincinin kaderi Marmarabirlik de olmasa tamamen zeytin tüccarının insafına bırakılmış.
Bu konuda Büyükşehir Belediyesi şirketi bir adım atabilir.
Zeytin konusundaki olması gereken hususlardan birisi de Gemlik’teki Zeytin Borsası’nın Zeytin İhtisas Borsası’na dönüştürülmesidir.
Bu konuda ayrıntılı görüş ve önerilerimizi önümüzdeki günlerde sizlerle paylaşmış olacağız.
Bölge, Marmarabirlik, özel şirketler, Büyükşehir’e bağlı Tarım A.Ş. ile birlikte hem kaliteli sofralı zeytin üretimine, hem zeytinin ticaretinin bu bölgenin dışına çıkmaması için adımlar atmalı.
Her ilçe buna kafa yormalı, böyle bir çalışmaya katkı koymalı.

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