Şehrin en önemli üretim markası Turşu

Her ne kadar sofralık zeytinin en kalitelisi Orhangazi’de, özellikle de İznik gölünün kuzey yakasında yer alan Keramet bölgesinde yetişiyor olsa bie yine de markalaşma konusunda, patent konusunda Gemlik bu hususta daha erken hareket ettiği için, zeytin “Gemlik” tipi olarak artık hafızalardaki yerini almış oldu.

Orhangazi’nin gıda üretimindeki bir diğer markası turşu. Bilindiği gibi sadece bölgenin değil, Türkiye’nin en önemli Turşu üretim merkezi Gedelek,Orhangazi’de yer alıyor.

Gedelek’te 60’ın üzerinde irili ufaklı firma turşu üretimi gerçekleştiriyor. Yaklaşık 1500 nüfusu olan Gedelek, turşu sayesinde göç veren değil göç alan bir merkez halinde.

Gedelek’teki turşu üretim miktarı da her yıl artınca, yeni istihdam alanları oluşunca, Gedelek bu sayede göç alan bir mahalle halini almış durumda.

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Gedelek Turşusu için kalite noktasında sorun yok. Turşu üretiminde en önemli mesele, burada üretim yapan firmaların tesis konusunda yetersiz kalmaları. Yahut büyümeye çok da elverişli olmamaları olarak gösterilebilir. Buna merdivenaltı üretimi de eklediğimizde, turşu üretiminin daha da büyümesi için önünde engeller var.

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Turşunun hakkettiği değere daha hızlı ulaşabilmesi için Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde coğrafi işaret çalışması başlatılmıştı. Odanın yürüttüğü Belediye ve kaymakamlığın da ciddi şekilde desteklediği coğrafi işaret belgesi geçen ay itibarı ile alındı. Bu öyle çok küçümsenecek bir çalışma değil. Kimilerine göre sıradan gibi görünse de, coğrafi işareti almak uzun ve programlı bir çalışma gerektiriyor.

İşte bu konuda planlı çalışma yürüten Orhangazi TSO mevcut yönetimi bu konuda mutlu sona ulaştı. Eminim, coğrafi işaret turşu üretimine ve burada faaliyet gösteren firmalara geleceğe dönük olarak büyük katkı sağlayacak.

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Turşuculuk konusunda yeni ve sevindirici gelişme ise Orhangazi Belediyesi’nden geldi. Daha önce zeytin işleme merkezi yapılması için Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen, Altepe’den sonra göreve gelen Alinur Aktaş’ın da acil olmayan projeleri rafa kaldırması ile yeniden Orhangazi Belediyesine devredilen Gemiç altındaki 100 dönümlük arsa şimdi Turşu entegre tesisi olarak planlanıyor.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan bundan yaklaşık 10 gün önce Gedelek’te faaliyet gösteren tüm firma yetkilileri ile bir toplantı yapmış, Gedelek Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nin de dahil edildiği yeni bir planlama için ön görüşmeler yapılmıştı. O ilk görüşmeden sonra Orhangazi Belediyesi Gedelek altındaki bu arsa üzerinde yapılması planlanan yeni tesis konusunda üretici firmalara destek olacak TKDK desteklemeleri, hibe destekler, AB birliği fonları gibi konularda araştırma yapıp turşucularla yeni bir toplantı gerçekleştirdi. Gelinen aşamada Gedelek’teki tüm Turşu üreticileri bu turşu entegre tesisine sıcak baktığı gibi bu konuda atılacak adımlar, yapılacak çalışmaların da içinde olmak istediklerini belirtiyorlar.

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Gedelek turşusunun sadece Türkiye’de değil tüm dünyada da tanınırlığını artırmak adına bir kaç yıldır düzenlenen Turşu festivali, Arkasından gelen coğrafi işaretin ardından, Belediye öncülüğünde hayata geçirilmesi düşünülen bu entegre tesis Gedelek turşusunun tam da ihtiyacı olan bir çalışma olacak. Dolayısıyla atılan bu adımları çok önemsemek, Ciddiyetle işin üzerinde çalışmak gerekiyor. Bu şekilde süreç devam ettiği sürece, Gedelek turşu üretiminin daha da büyüyeceğinden modern, hijyenik şartlarda üretimi yapılan bir seviyeye geleceğinden kuşkumuz yok.

Bunlar güzel adımlar çünkü.