Şehir içindeki tamirciler şehir dışına taşınabilir mi?

Orhangazi’de yıllardır konuşulan ancak hiç bir zaman çözüm bulamayan konulardan birisi de şehir içinde, apartman altında halen faaliyetlerini sürdüren tamirci esnafı meselesi.
Bu konuda ne yazık ki çevre il ve ilçeler arasında durumu en vahim olan ilçe Orhangazi.
Bir çok kent bu sorunu çözmeyi başarmış, şehir dışlarında bu esnaf için oluşturulan alanlara tamircileri taşımayı başarmış.
Ancak Orhangazi’de bu sorun bir türlü çözülemedi.
***
31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra belediye başkanı seçilen Bekir Aydın’ın gündeminde de bu konu var.
Geçen hafta içinde esnaf temsilcileri ile yapılan toplantının gündem maddelerinden birisi de işte bu şehir içinde apartman altlarındaki tamirci esnafı konusuydu.
Bu konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Bekir Aydın ile esnaf temsilcileri arasındaki ilk görüşmede sorunun mutlaka çözülmesi konusunda görüş birlikteliği sağlanmış durumda.
***
Peki bu sorun çözülebilir mi?
Yada nasıl çözülür?
Bundan yaklaşık 15 yıl önceydi.
2004 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanı seçilen Yusuf Korkusuz’un üzerinde çok durduğu bir konuydu tamirci esnafının durumu.
Öyle ki, o dönemde ciddi somut adımlar da atılmıştı.
Hatta o dönemde apartman altlarında faaliyet gösteren tamirci esnafını temsilen bir de kooperatif kurulmuştu.
İşte o kooperatifin başında ise o dönemde Saadet Partisi ilçe yöneticisi olan, sonrasında AK Parti ilçe başkanlığı görevi de yapan Mustafa Kaya vardı.
Hatta ilçe kamuoyu o dönemlerde tamirci esnafı için kurulan kooperatif ile o dönemin Belediye Başkanı Yusuf Korkusuz arasında yapılan toplantılar ile Mustafa Kaya daha çok tanınmaya başlamıştı.
Sıkıntılı ve sancılı bir konu olduğu için o dönemde yapılan görüşmeler, toplantılar ve atılan adımlar sonuçsuz kalmıştı.
***
Şehir merkezindeki tamirci esnafının durumu ile ilgili bir diğer gözden kaçırılmaması gereken konu da Küçük Sanayi Sitesi.
KSS’nin kuruluşundan bu yana 20 yılı aşkın süredir başkanlık yapan Şükrü Çoklar’ın en fazla üzerinde durduğu hususlardan birisi Orhangazi şehir merkezindeki bu tamirci esnafını Küçük Sanayi Sitesi’ne taşıyabilmek.
Ancak bu da bir türlü olmadı.
Küçük Sanayi Sitesi hem rezerv alanının genişliği, hem de halen oldukça fazla boş yeri olması açısından bu iş için avantajlı bir nokta.
Küçük Sanayi Sitesi’nin böyle bir iş için dezavantajı ise şehir merkezine olan uzaklığı.
Yaklaşık 9 kilometre dışarıda olan Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesi şehir merkezine uzak olmasından dolayı şehir merkezindeki esnaf tarafından hiç bir zaman olumlu karşılanmadı.
Şimdi ise artık Bekir Aydın’ın gündeminde olan bir konu.
Bu konuda yapılabilecek şeyler var tabi ki.
***
Öncelikle esnafın yeniden bir STK çatısı altında birleşmesi gerekiyor.
Tamircilerin şehir dışına taşınabilmesi için de şehir merkezine yakın bir bölgede mutlaka bir arsa temini gerekiyor.
Böylece orada yapılacak bir sanayi sitesi ile şehir merkezindeki tüm tamirci esnafını buraya taşıyabilirsiniz.
Zor görünen bir uğraş belki, ama olmayacak bir iş değil.
Kararlı bir tutum ile şehir merkezindeki tamirci esnafı tek bir noktada toplanabilir.
Bunun başarılabilmesi için yerel yönetim, kamu, esnaf temsilcileri ve en önemlisi de esnaf orgranize bir şekilde çalışması gerekiyor.
Bu sağlanırsa böyle bir proje hayata geçirilmiş olacaktır.
Şehir içindeki tamirciler şehir dışına taşınabilir mi?
Orhangazi’de yıllardır konuşulan ancak hiç bir zaman çözüm bulamayan konulardan birisi de şehir içinde, apartman altında halen faaliyetlerini sürdüren tamirci esnafı meselesi.
Bu konuda ne yazık ki çevre il ve ilçeler arasında durumu en vahim olan ilçe Orhangazi.
Bir çok kent bu sorunu çözmeyi başarmış, şehir dışlarında bu esnaf için oluşturulan alanlara tamircileri taşımayı başarmış.
Ancak Orhangazi’de bu sorun bir türlü çözülemedi.
***
31 Mart Yerel Seçimleri’nden sonra belediye başkanı seçilen Bekir Aydın’ın gündeminde de bu konu var.
Geçen hafta içinde esnaf temsilcileri ile yapılan toplantının gündem maddelerinden birisi de işte bu şehir içinde apartman altlarındaki tamirci esnafı konusuydu.
Bu konu ile ilgili olarak Belediye Başkanı Bekir Aydın ile esnaf temsilcileri arasındaki ilk görüşmede sorunun mutlaka çözülmesi konusunda görüş birlikteliği sağlanmış durumda.
***
Peki bu sorun çözülebilir mi?
Yada nasıl çözülür?
Bundan yaklaşık 15 yıl önceydi.
2004 yerel seçimlerinden sonra belediye başkanı seçilen Yusuf Korkusuz’un üzerinde çok durduğu bir konuydu tamirci esnafının durumu.
Öyle ki, o dönemde ciddi somut adımlar da atılmıştı.
Hatta o dönemde apartman altlarında faaliyet gösteren tamirci esnafını temsilen bir de kooperatif kurulmuştu.
İşte o kooperatifin başında ise o dönemde Saadet Partisi ilçe yöneticisi olan, sonrasında AK Parti ilçe başkanlığı görevi de yapan Mustafa Kaya vardı.
Hatta ilçe kamuoyu o dönemlerde tamirci esnafı için kurulan kooperatif ile o dönemin Belediye Başkanı Yusuf Korkusuz arasında yapılan toplantılar ile Mustafa Kaya daha çok tanınmaya başlamıştı.
Sıkıntılı ve sancılı bir konu olduğu için o dönemde yapılan görüşmeler, toplantılar ve atılan adımlar sonuçsuz kalmıştı.
***
Şehir merkezindeki tamirci esnafının durumu ile ilgili bir diğer gözden kaçırılmaması gereken konu da Küçük Sanayi Sitesi.
KSS’nin kuruluşundan bu yana 20 yılı aşkın süredir başkanlık yapan Şükrü Çoklar’ın en fazla üzerinde durduğu hususlardan birisi Orhangazi şehir merkezindeki bu tamirci esnafını Küçük Sanayi Sitesi’ne taşıyabilmek.
Ancak bu da bir türlü olmadı.
Küçük Sanayi Sitesi hem rezerv alanının genişliği, hem de halen oldukça fazla boş yeri olması açısından bu iş için avantajlı bir nokta.
Küçük Sanayi Sitesi’nin böyle bir iş için dezavantajı ise şehir merkezine olan uzaklığı.
Yaklaşık 9 kilometre dışarıda olan Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesi şehir merkezine uzak olmasından dolayı şehir merkezindeki esnaf tarafından hiç bir zaman olumlu karşılanmadı.
Şimdi ise artık Bekir Aydın’ın gündeminde olan bir konu.
Bu konuda yapılabilecek şeyler var tabi ki.
***
Öncelikle esnafın yeniden bir STK çatısı altında birleşmesi gerekiyor.
Tamircilerin şehir dışına taşınabilmesi için de şehir merkezine yakın bir bölgede mutlaka bir arsa temini gerekiyor.
Böylece orada yapılacak bir sanayi sitesi ile şehir merkezindeki tüm tamirci esnafını buraya taşıyabilirsiniz.
Zor görünen bir uğraş belki, ama olmayacak bir iş değil.
Kararlı bir tutum ile şehir merkezindeki tamirci esnafı tek bir noktada toplanabilir.
Bunun başarılabilmesi için yerel yönetim, kamu, esnaf temsilcileri ve en önemlisi de esnaf orgranize bir şekilde çalışması gerekiyor.
Bu sağlanırsa böyle bir proje hayata geçirilmiş olacaktır.