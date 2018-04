Seçimin kazananı Orhangazi oldu

Seçimler Orhangazi’nin bir kaç ayına damga vurdu.

Orhangazi TSO’nun seçimlerinde daha önceki dönemde Meclis başkanlığı yapan Erol Hatırlı ile, Nizamettin Alkan’In grupları yarıştı.

Nihayetinde seçimin galibi açık bir farkla da Erol Hatırlı’nın grubu oldu.

Erol Hatırlı 15 Meslek grubunda toplam 30 Meclis üyesinin 26’sını alırken, Nizamettin Alkan’ın grubu sadece 4 üye çıkardı.

Seçimlerle ilgili hafızalarda kalan en çarpıcı konu ise Orhangazi TSO başkanlığına aday olan Nizamettin Alkan’ın kendi meclis grubundan bile seçilememesi oldu.

Nihayetinde bir seçimdi, kazanan kazandı.

***

Olayın buraya kadar olan bölümü seçimle ilgiliydi.

Bu noktada asıl bakılması gereken, görülmesi gereken ise çıtanın yüksekliği ve oda yönetimlerinin artık çıtayı daha yukarıda tutması gerekliliği oldu.

İşte bu noktada bakıldığında seçimin kazananının Orhangazi olduğunu söyleyebiliriz.

***

Daha önce de sıkça dile getirdiğim bir husus vardı;

Orhangazi’de STK’lar, yani ilçenin dinamikleri artık kabuğuna sığmıyor.

Sığmaması da gerekiyor.

Orhangazi TSO seçimlerinden önce yapılan meslek odaları seçimlerinde de, Ticaret Odası seçimlerinde de bunu yakından gözlemleme şansımız oldu.

Eski hantal, küçük olsun benim olsun mantığından uzak, ilçenin her an her konuda gelişimine katkı sağlayacak, kamu kurumları ve tüm yapısı ile uyumlu çalışacak, sadece kendi iç dünyasında değil, ilçenin her meselesinde bende varım diyecek; gerek maddi, gerek manevi, gerekse de sosyal anlamda ilçeye fayda sağlayacak yapılara ihtiyaç var.

***

Bir kentte kamu kurumları dinamikse, bu dinamizme STK’lar da ayak uyduruyorsa, emin olun o kentte gelişim daha güzel ve daha kolay olacaktır.

Her şeyi devlet yapsın, her şeyden sorumlu devlet mantığını bir kenara koyduğunuzda, işin içine dernekleri, meslek odalarını da dahil ettiğinizde, topyekün bir hareket ortaya çıkıyor, bu da o şehre her anlamda katkı sağlıyor.



***

Daha önce de söylemiştik, sadece Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda değil, tüm STK’larda ve meslek odalarında çıta yukarı çekildi.

Çıtanın bir milim dahi alta düşmesi, eski o hantal yapılarına dönmesi de artık mümkün değil.

Şayet böyle bir yapı olduğu anda, o yapının bir dönem dahi görev yapamayacağını, o dernek yada STK’ların üyelerinin buna izin vermeyeceğini, anında o yapıyı değiştireceğini de artık herkesin görmesi gerekiyor.



***

Olması gereken de zaten buydu.

Bu şekilde bir anlayış her geçen gün üzerine koyarak gidecektir, gelişimi daha da artıracaktır.

Unutulmamalıdır ki, değişmeyen tek şey değişimin ta kendisidir.

Ben değişmem, ben böyle iyiyim diyenin de bu yapı içinde barınma şansı kalmamıştır.

Ve göreeksiniz, daha çok katkı daha çok gelişim demek olacak.

Daha çok gelişim de Orhangazi’nin her ferdine refah olarak yansıyacaktır.

Bunun aksini düşünmek mümkün değildir.