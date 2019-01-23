Şanslı başkan

30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden öncesiydi; yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir husus vardı.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasası uygulanmaya başlayacağı için, ilçe belediye başkanı olacak kişilerin işinin zor olduğunu belirtmiştik.
Bunun sebebi şuydu:
Büyükşehir yasası yerel belediyelere, yani ilçe belediyelerine bazı zorluklar getiriyordu.
Çünkü yeni yasa, alt belediyelerin gelirleri çok büyük oranda azalacak, ayrıca bu süreçte bir yetki karmaşası yaşanacak, maddi gelirler düştüğü için ve her şehrin de kendine göre alışkanlıkları olduğu ve bu alışkanlıklarından da vazgeçecek olmasından dolayı büyük sorunlar yaşanacaktı.
Buna bir de beldelerin ve tüm köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesini eklediğinizde, 30 Mart 2014’deki yerel seçimlerden sonra başkanlık koltuğuna oturan kişilerin işlerinin çok zor olduğunu, büyük sıkıntılar yaşayacağını söylemiştim.
İlave de etmiştim;
“Allah yeni dönemde belediye başkanı olacak kişilere yardım etsin” demiştim.
Orhangazi için bu kişi Neşet Çağlayan olmuştu.
Çağlayan için tüm bu zorlukların yanı sıra, Orhangazi’de başlayan ve ağır aksak saçma sapan ve son derece plansız yürüyen altyapı çalışmalarını da eklediğinizde, Orhangazi için bu sorunlar duble bir hal alıyordu.
Çağlayan işte bu yukarıda saydığım tüm sorun ve sıkıntıları yaşayan, geçiş döneminin en sıkıntılı işlerine rastlayan bir belediye başkanı oldu.
***
Altyapının devam etmesi, Büyükşehir ile bu irtibatın oturtulması, para sıkıntısının çok üst düzeyde yaşanması ile zor bir dönem geçirdi.
Geride kalan 5 yıllık dönemi aslında çok daha geniş yazılarla dile getireceğiz.
Anlatacağımız, yazacağımız çok şey olacak.
Bunları başka bir yazıya saklıyoruz.
5 yıl önce, Orhangazi Belediye başkanının işinin zor olacağını söylemiştik.
Şimdi ise durum tam tersi.
***
Yeni dönem için gelecek belediye başkanına daha şimdiden “Şanslı belediye başkanı” diyebiliriz.
Çünkü, büyükşehir yasasının getirdiği o sıkıntılı geçiş süreci, yetki karmaşası, hizmetlerin önceliği gibi bir meselesi yok, gelecek belediye başkanının.
***
Altyapısı bitmiş, üstyapısı tamamlanmış, kavşakları, yolları, park alanları büyük oranda bitirilmiş bir Orhangazi bekliyor yeni başkanı.
Buna ilave olarak hükümet yatırımları ile tüm kamu binaları tamamlanmış, Balgöç Sosyal Tesisi bitmiş, Hürriyet Sosyal Tesisi bitmek üzere olan, Büyükşehir Belediyesi eli ile Kültür Merkezi ve Göl Sahil Projesi hızla devam eden Orhangazi, haliyle yeni dönemde Orhangazi Belediye Başkanı olacak kişi, bir önceki döneme göre son derece şanslı bir belediye başkanı olacak.
***
Tabii ki bu işin bir de ayrıntısı var, geçmiş 5 yılda işi kolaylaştıranlar var, zorlaştıranlar var.
Bilerek ayak direyenler var.
Her biri bundan sonraki yazılarımızda olacak.
Şimdi Orhangazi şanslı belediye başkanını bekliyor.
Şanslı başkan
30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimlerden öncesiydi; yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir husus vardı.
30 Mart 2014 yerel seçimlerinden sonra Büyükşehir yasası uygulanmaya başlayacağı için, ilçe belediye başkanı olacak kişilerin işinin zor olduğunu belirtmiştik.
Bunun sebebi şuydu:
Büyükşehir yasası yerel belediyelere, yani ilçe belediyelerine bazı zorluklar getiriyordu.
Çünkü yeni yasa, alt belediyelerin gelirleri çok büyük oranda azalacak, ayrıca bu süreçte bir yetki karmaşası yaşanacak, maddi gelirler düştüğü için ve her şehrin de kendine göre alışkanlıkları olduğu ve bu alışkanlıklarından da vazgeçecek olmasından dolayı büyük sorunlar yaşanacaktı.
Buna bir de beldelerin ve tüm köylerin mahalle statüsüne dönüştürülmesini eklediğinizde, 30 Mart 2014’deki yerel seçimlerden sonra başkanlık koltuğuna oturan kişilerin işlerinin çok zor olduğunu, büyük sıkıntılar yaşayacağını söylemiştim.
İlave de etmiştim;
“Allah yeni dönemde belediye başkanı olacak kişilere yardım etsin” demiştim.
Orhangazi için bu kişi Neşet Çağlayan olmuştu.
Çağlayan için tüm bu zorlukların yanı sıra, Orhangazi’de başlayan ve ağır aksak saçma sapan ve son derece plansız yürüyen altyapı çalışmalarını da eklediğinizde, Orhangazi için bu sorunlar duble bir hal alıyordu.
Çağlayan işte bu yukarıda saydığım tüm sorun ve sıkıntıları yaşayan, geçiş döneminin en sıkıntılı işlerine rastlayan bir belediye başkanı oldu.
***
Altyapının devam etmesi, Büyükşehir ile bu irtibatın oturtulması, para sıkıntısının çok üst düzeyde yaşanması ile zor bir dönem geçirdi.
Geride kalan 5 yıllık dönemi aslında çok daha geniş yazılarla dile getireceğiz.
Anlatacağımız, yazacağımız çok şey olacak.
Bunları başka bir yazıya saklıyoruz.
5 yıl önce, Orhangazi Belediye başkanının işinin zor olacağını söylemiştik.
Şimdi ise durum tam tersi.
***
Yeni dönem için gelecek belediye başkanına daha şimdiden “Şanslı belediye başkanı” diyebiliriz.
Çünkü, büyükşehir yasasının getirdiği o sıkıntılı geçiş süreci, yetki karmaşası, hizmetlerin önceliği gibi bir meselesi yok, gelecek belediye başkanının.
***
Altyapısı bitmiş, üstyapısı tamamlanmış, kavşakları, yolları, park alanları büyük oranda bitirilmiş bir Orhangazi bekliyor yeni başkanı.
Buna ilave olarak hükümet yatırımları ile tüm kamu binaları tamamlanmış, Balgöç Sosyal Tesisi bitmiş, Hürriyet Sosyal Tesisi bitmek üzere olan, Büyükşehir Belediyesi eli ile Kültür Merkezi ve Göl Sahil Projesi hızla devam eden Orhangazi, haliyle yeni dönemde Orhangazi Belediye Başkanı olacak kişi, bir önceki döneme göre son derece şanslı bir belediye başkanı olacak.
***
Tabii ki bu işin bir de ayrıntısı var, geçmiş 5 yılda işi kolaylaştıranlar var, zorlaştıranlar var.
Bilerek ayak direyenler var.
Her biri bundan sonraki yazılarımızda olacak.
Şimdi Orhangazi şanslı belediye başkanını bekliyor.