Orhangazi’nin aradığı heyecanı Gemlik yakaladı

Gemlik, Zeytin Festivali’ni geride bıraktı.
Festival, geçtiğimiz perşembe günü başlayıp pazar akşamına kadar birbirinden güzel ve yoğun katılımlı programlarla tamamlandı.
Bilindiği gibi, zeytin sadece Gemlik’in değil, Orhangazi ve İznik’in de en önemli tarım ürünü. 3 ilçede binlerce insan geçimini zeytincilikle sağlıyor.
Özellikle son yıllarda hem ağaç sayısında hem üretimdeki artış Orhangazi başta olmak üzere Gemlik ve İznik’te zeytin üretim tesisleri, zeytin entegre tesislerinin de artması ile birlikte bölge zeytin ticaretinde odak noktası haline gelmiş durumda.
Festivaller ise zeytin üretimine ve ticaretine katkı sağlamak için en önemli unsurlardan birisi konumunda.
*
Aslında bölgede zeytin konusunda festival denince akla gelen ilk yer Orhangazi.
Daha doğrusu eskiden Orhangazi’ydi.
1978 yılından bu yana düzenlenen Orhangazi Zeytin Festivali bu yıl kasım ayında 41.’sini düzenleyecek.
Yani festival konusunda Orhangazi’nin tecrübesi tam 40 yıllık.
Fakat gelin görün ki Orhangazi Zeytin Festivali konusunda son yıllarda günden güne geriye giden bir anlayışla yoluna devam ediyor. Öyle ki, Zeytin Festivali’nin neredeyse Orhangazi için hiçbir esprisi kalmamış da diyebiliriz.
*
Festivalin mazisine bakacak olursak, aslında 1996’lı yıllara kadar Orhangazi’de düzenlenen zeytin festivali sadece Orhangazi, Gemlik ve İznik’te değil, zeytin üretiminin yapıldığı bu bölgedeki Mudanya’dan Marmara Adası’na, Erdek’ten Edincik’e kadar birçok bölgenin her yıl sabırsızlıkla beklediği bir organizasyondu.
Çünkü 1990’lı yılların ortalarına kadar her yıl zeytinin o yılki fiyatları Orhangazi Zeytin Festivali’nde açıklanırdı.
Hatta dönemin tarım bakanı, bölge bürokratları ve siyasiler tam kadro Orhangazi Zeytin Festivali’nde hazır bulunur, bakanlar o yılki zeytin alım fiyatlarını büyük bir caka ile festivalde açıklardı.
Hatırlayanlar bilir, Zeytin Festivali’nin olduğu gün Orhangazi’de resmen hayat dururdu.
Marmarabirlik’e bağlı tüm kooperatiflere bağlı üyeler otobüslerle Orhangazi’ye akın eder, Orhangazili tüm üreticiler de tam kadro festivalde hazır bulunurdu.
Ne olduysa işte 90’lı yılların ortalarında Marmarabirlik artık fiyat açıklama geleneğini festival dışında tutmaya başlayınca, festival de tüm çekiciliğini kaybetmiş oldu.
Yani 40 yıllık Zeytin Festivali’nin son 25’ine bakıldığında festival sırf yapılmak için yapılır hale gelmiş oldu.
Bugün ise hala Orhangazili siyasiler de, bürokratlar da zeytin ile ilgili kuruluşlar da, çiftçi temsilcilikleri de festivali sırf dostlar alışverişte görsün mantığı ile yapmaya başladı. Geçen yıla kadar durum böyleydi.
Bu yıl ise özellikle Orhangazi Belediyesi’nin bugünkü yönetiminin bu tür organizasyonlara sürekli nötr yaklaşmasından dolayı da tarihin en dip organizasyonu olmaya da aday görünüyor.
*
Orhangazi Zeytin Festivali konusunda günden güne dip yaparken, Gemlik bu durumu tam anlamı ile fırsata çevirdi.
Düşünün ki Orhangazi 41 yıldır festivali düzenlerken, Gemlik bu yıl henüz yolun başında ve beşinci festivalini düzenledi.
Hem de tam anlamı ile adı gibi bir festival düzenledi Gemlik.
Ciddi bir bütçe, ciddi bir organizasyon ve son derece ciddi bir birliktelikle bir araya gelen Gemlik, festival konusunda Orhangazi’yi fersah fersah geride bıraktı.
Bu noktada Orhangazi tüm kurumları ile bu konuda ne kadar başarısızsa, Gemlik tam tersi son derece başarılı oldu.
Yani tam anlamı ile Zeytin Festivali konusunda Orhangazi’nin aşağı doğru yakaladığı ivmeyi, Gemlik yukarı doğru almaya devam ediyor.
*
Bu noktada Orhangazi tüm kurumları ve dinamikleri ile şapkayı önüne koyup düşünmelidir.
Şayet 1978 yılında merhum Belediye Başkanı Şevket Durmuş tarafından başlatılan ve 40 yıldır yapılan festival devam ettirilmek isteniyorsa, kafalar ve mantalite tepeden tırnağa değişmelidir.
Şayet bu iş artık Orhangazi’de yapılmasın diye düşünülüyorsa da bırakalım bu geleneği Gemlik devam ettirsin.
Belki acı gelecek ama ne yazık ki iş bilenin kılıç kuşananındır.
Orhangazili dinamikler ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığı ile devam edecekse de buyursunlar devam etsinler.
Orhangazi’nin aradığı heyecanı Gemlik yakaladı
Gemlik, Zeytin Festivali’ni geride bıraktı.
Festival, geçtiğimiz perşembe günü başlayıp pazar akşamına kadar birbirinden güzel ve yoğun katılımlı programlarla tamamlandı.
Bilindiği gibi, zeytin sadece Gemlik’in değil, Orhangazi ve İznik’in de en önemli tarım ürünü. 3 ilçede binlerce insan geçimini zeytincilikle sağlıyor.
Özellikle son yıllarda hem ağaç sayısında hem üretimdeki artış Orhangazi başta olmak üzere Gemlik ve İznik’te zeytin üretim tesisleri, zeytin entegre tesislerinin de artması ile birlikte bölge zeytin ticaretinde odak noktası haline gelmiş durumda.
Festivaller ise zeytin üretimine ve ticaretine katkı sağlamak için en önemli unsurlardan birisi konumunda.
*
Aslında bölgede zeytin konusunda festival denince akla gelen ilk yer Orhangazi.
Daha doğrusu eskiden Orhangazi’ydi.
1978 yılından bu yana düzenlenen Orhangazi Zeytin Festivali bu yıl kasım ayında 41.’sini düzenleyecek.
Yani festival konusunda Orhangazi’nin tecrübesi tam 40 yıllık.
Fakat gelin görün ki Orhangazi Zeytin Festivali konusunda son yıllarda günden güne geriye giden bir anlayışla yoluna devam ediyor. Öyle ki, Zeytin Festivali’nin neredeyse Orhangazi için hiçbir esprisi kalmamış da diyebiliriz.
*
Festivalin mazisine bakacak olursak, aslında 1996’lı yıllara kadar Orhangazi’de düzenlenen zeytin festivali sadece Orhangazi, Gemlik ve İznik’te değil, zeytin üretiminin yapıldığı bu bölgedeki Mudanya’dan Marmara Adası’na, Erdek’ten Edincik’e kadar birçok bölgenin her yıl sabırsızlıkla beklediği bir organizasyondu.
Çünkü 1990’lı yılların ortalarına kadar her yıl zeytinin o yılki fiyatları Orhangazi Zeytin Festivali’nde açıklanırdı.
Hatta dönemin tarım bakanı, bölge bürokratları ve siyasiler tam kadro Orhangazi Zeytin Festivali’nde hazır bulunur, bakanlar o yılki zeytin alım fiyatlarını büyük bir caka ile festivalde açıklardı.
Hatırlayanlar bilir, Zeytin Festivali’nin olduğu gün Orhangazi’de resmen hayat dururdu.
Marmarabirlik’e bağlı tüm kooperatiflere bağlı üyeler otobüslerle Orhangazi’ye akın eder, Orhangazili tüm üreticiler de tam kadro festivalde hazır bulunurdu.
Ne olduysa işte 90’lı yılların ortalarında Marmarabirlik artık fiyat açıklama geleneğini festival dışında tutmaya başlayınca, festival de tüm çekiciliğini kaybetmiş oldu.
Yani 40 yıllık Zeytin Festivali’nin son 25’ine bakıldığında festival sırf yapılmak için yapılır hale gelmiş oldu.
Bugün ise hala Orhangazili siyasiler de, bürokratlar da zeytin ile ilgili kuruluşlar da, çiftçi temsilcilikleri de festivali sırf dostlar alışverişte görsün mantığı ile yapmaya başladı. Geçen yıla kadar durum böyleydi.
Bu yıl ise özellikle Orhangazi Belediyesi’nin bugünkü yönetiminin bu tür organizasyonlara sürekli nötr yaklaşmasından dolayı da tarihin en dip organizasyonu olmaya da aday görünüyor.
*
Orhangazi Zeytin Festivali konusunda günden güne dip yaparken, Gemlik bu durumu tam anlamı ile fırsata çevirdi.
Düşünün ki Orhangazi 41 yıldır festivali düzenlerken, Gemlik bu yıl henüz yolun başında ve beşinci festivalini düzenledi.
Hem de tam anlamı ile adı gibi bir festival düzenledi Gemlik.
Ciddi bir bütçe, ciddi bir organizasyon ve son derece ciddi bir birliktelikle bir araya gelen Gemlik, festival konusunda Orhangazi’yi fersah fersah geride bıraktı.
Bu noktada Orhangazi tüm kurumları ile bu konuda ne kadar başarısızsa, Gemlik tam tersi son derece başarılı oldu.
Yani tam anlamı ile Zeytin Festivali konusunda Orhangazi’nin aşağı doğru yakaladığı ivmeyi, Gemlik yukarı doğru almaya devam ediyor.
*
Bu noktada Orhangazi tüm kurumları ve dinamikleri ile şapkayı önüne koyup düşünmelidir.
Şayet 1978 yılında merhum Belediye Başkanı Şevket Durmuş tarafından başlatılan ve 40 yıldır yapılan festival devam ettirilmek isteniyorsa, kafalar ve mantalite tepeden tırnağa değişmelidir.
Şayet bu iş artık Orhangazi’de yapılmasın diye düşünülüyorsa da bırakalım bu geleneği Gemlik devam ettirsin.
Belki acı gelecek ama ne yazık ki iş bilenin kılıç kuşananındır.
Orhangazili dinamikler ‘dostlar alışverişte görsün’ mantığı ile devam edecekse de buyursunlar devam etsinler.