Orhangazi ve gemlik için büyük fırsat

Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce Bursa’ya gelmişti.
Erdoğan hem Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolun kalan kısmının açılışı, hem de Şehir Hastanesinin açılışı için 4 Ağustos tarihinde Bursa’ya gelmişti. Erdoğan’ın bu ziyaretinde bir detay yaşanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Saim Klavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmedeki konulardan birisi de Uludağ Üniversitesi’nin bölünmesi, Bursa’ya yeni bir üniversite kurulmasıydı.
Bir çok şehirde bu şekilde uygulama olmuştu. Özellikle öğrenci nüfusu çok kalabalık olan üniversitelerin bölünüp yeni üniversite kurulması gündemdeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rektör Prof.Dr.Saim Klavuz’a bu konuda bir rapor hazırlaması talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığının vereceği onaya göre de Uludağ Üniversitesi bölünecek, ikinci bir üniversite kurulacak. Kurulacak olan yeni üniversitenin yine Bursa merkezde olması ise kesin gibi. Bu durumda, merkezde kurulacak üniversitenin yeni kampüs alanları için bazı ilçeler de gündeme gelmiş olacak.
***
Bu noktadan sonra Orhangazi ve Gemlik’in dikkatini çekmek istiyorum.
Üniversite senatosunun da artık ciddi ciddi görüşmelerine başladığı bölünme ve yeni üniversite kurulması halinde Orhangazi ve Gemlik’e yeni bir şans doğacak. Bu konuda bazı üniversite hocaları ile de görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerden elde ettiğim izlenim şu;
olası yeni bir üniversite kurulması halinde üniversite Bursa merkeze kurulacak. Merkezde yer alacak bu üniversitenin iki kampüs alanı Gemlik ve Orhangazi’ye açılabilir. Hatta Gemlik ve Orhangazi için düşünülen ve masaya yatırılan bölümler bile yüksek sesle dillendirilmeye başlamış bile.
Orhangazi için Teknoloji fakültesi, Gemlik İçin işletme ve Hukuk Fakültesi. Bu ihtimal bile bu iki ilçe için son derece hayati öneme sahip.
Teknoloji fakültesi için Orhangazi kritik bir öneme sahip.
Orhangazi, İstanbul’a çok yakın olması, sanayisinin son derece gelişmiş olması, dahası Gemlik Serbest bölge ile de iç içe olması ile birlikte Teknoloji fakültesi için son derece uygun bir kent.
Orhangazi’nin bu konudaki bir avantajı da üniversite binasının yeni ve büyük olması, ayrıca aynı bölgede üniversite için yeni rezerv alanların bulunması Orhangazi’yi avantajlı hale getiriyor.
***
Gemlik için ise İşletme ve Hukuk Fakültesi avantajı çok yüksek. Orhangazi gibi, Gemlik’in de üniversite binası son derece uygun.
Asım Kocabıyık yerleşkesi yeni kurulabilecek bir kampüs alanı için son derece uygun. Dolayısıyla yeni kurulacak üniversite için bir diğer kampüs alanı da Gemlik’e kurulabilir.
***
Bu noktadan sonra yapılması gereken tek şey var. Gemlik ve Orhangazi bu konuda ortak hareket etmek zorunda.
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları,
yine aynı şekilde Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ve ilçenin diğer dinamikleri mutlaka ama mutlaka bir araya gelip bu konuda bir yol haritası ortaya koymak durumundadır. Daha da önemlisi iki ilçenin siyaset dengeleri.
Gemlikli Milletvekili Zafer Işık, CHP’li milletvekilleri ve diğer tüm dinamikler devreye girip birbirlerinin önüne geçmeden, iki ilçe birlikte hareket etmek zorundadır. Eğer bu birliktelik sağlanır, birlikte hareket edilebilirse Bursa için kurulması muhtemel olan yeni üniversitenin iki kampüsü bu iki ilçeye kazandırılabilir.
***
Yani, ortada un var, yağ var, şeker var su var..Mesele sadece helvayı kavuracak birilerinin olması. Orhangazili ve Gemlikli ilçe dinamiklerine düşen ise ortada malzemesi bulunan bu helvayı yapmak.
***
Bu konuda aslında Orhangazi antrenmanlı da sayılır. Daha önce Orhangazi, İznik ve Gemlik bölgesi için düşünülen bağımsız üniversite için çeşitli çalışmalar ve birliktelikler olmuştu. Bu üç ilçenin önceki dönem yöneticileri bu hususta adımlar da atmıştı. Fakat bağımsız üniversite konusu rafa kalkmış, konu da kapanmıştı. Şimdi bu hususta sadece iki ilçe gündemde.
İznik bu havuzun dışında kalıyor çünkü yeni kurulacak olan üniversite için İznik, İnegöl ile birlikte düşünülüyor. Dolayısıyla da Orhangazi ve Gemlik bu konuda kendi çalışmasını yapacak, ilçelerine de yeni kampüs alanları kazandırmış olacak.
Bu tarihi bir fırsattır, bu tarihi fırsat için de planlı ve programlı bir çalışma yapılması şart.
Orhangazi ve gemlik için büyük fırsat
Hatırlanacağı gibi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kısa bir süre önce Bursa’ya gelmişti.
Erdoğan hem Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolun kalan kısmının açılışı, hem de Şehir Hastanesinin açılışı için 4 Ağustos tarihinde Bursa’ya gelmişti. Erdoğan’ın bu ziyaretinde bir detay yaşanmıştı. Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof.Dr.Saim Klavuz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmişti. Bu görüşmedeki konulardan birisi de Uludağ Üniversitesi’nin bölünmesi, Bursa’ya yeni bir üniversite kurulmasıydı.
Bir çok şehirde bu şekilde uygulama olmuştu. Özellikle öğrenci nüfusu çok kalabalık olan üniversitelerin bölünüp yeni üniversite kurulması gündemdeydi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Rektör Prof.Dr.Saim Klavuz’a bu konuda bir rapor hazırlaması talimatını verdi. Cumhurbaşkanlığının vereceği onaya göre de Uludağ Üniversitesi bölünecek, ikinci bir üniversite kurulacak. Kurulacak olan yeni üniversitenin yine Bursa merkezde olması ise kesin gibi. Bu durumda, merkezde kurulacak üniversitenin yeni kampüs alanları için bazı ilçeler de gündeme gelmiş olacak.
***
Bu noktadan sonra Orhangazi ve Gemlik’in dikkatini çekmek istiyorum.
Üniversite senatosunun da artık ciddi ciddi görüşmelerine başladığı bölünme ve yeni üniversite kurulması halinde Orhangazi ve Gemlik’e yeni bir şans doğacak. Bu konuda bazı üniversite hocaları ile de görüşmelerim oldu. Bu görüşmelerden elde ettiğim izlenim şu;
olası yeni bir üniversite kurulması halinde üniversite Bursa merkeze kurulacak. Merkezde yer alacak bu üniversitenin iki kampüs alanı Gemlik ve Orhangazi’ye açılabilir. Hatta Gemlik ve Orhangazi için düşünülen ve masaya yatırılan bölümler bile yüksek sesle dillendirilmeye başlamış bile.
Orhangazi için Teknoloji fakültesi, Gemlik İçin işletme ve Hukuk Fakültesi. Bu ihtimal bile bu iki ilçe için son derece hayati öneme sahip.
Teknoloji fakültesi için Orhangazi kritik bir öneme sahip.
Orhangazi, İstanbul’a çok yakın olması, sanayisinin son derece gelişmiş olması, dahası Gemlik Serbest bölge ile de iç içe olması ile birlikte Teknoloji fakültesi için son derece uygun bir kent.
Orhangazi’nin bu konudaki bir avantajı da üniversite binasının yeni ve büyük olması, ayrıca aynı bölgede üniversite için yeni rezerv alanların bulunması Orhangazi’yi avantajlı hale getiriyor.
***
Gemlik için ise İşletme ve Hukuk Fakültesi avantajı çok yüksek. Orhangazi gibi, Gemlik’in de üniversite binası son derece uygun.
Asım Kocabıyık yerleşkesi yeni kurulabilecek bir kampüs alanı için son derece uygun. Dolayısıyla yeni kurulacak üniversite için bir diğer kampüs alanı da Gemlik’e kurulabilir.
***
Bu noktadan sonra yapılması gereken tek şey var. Gemlik ve Orhangazi bu konuda ortak hareket etmek zorunda.
Gemlik Belediye Başkanı Uğur Sertaslan, Gemlik Kaymakamlığı, Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası ve diğer Sivil Toplum Kuruluşları,
yine aynı şekilde Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın, Orhangazi Kaymakamlığı, Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ve ilçenin diğer dinamikleri mutlaka ama mutlaka bir araya gelip bu konuda bir yol haritası ortaya koymak durumundadır. Daha da önemlisi iki ilçenin siyaset dengeleri.
Gemlikli Milletvekili Zafer Işık, CHP’li milletvekilleri ve diğer tüm dinamikler devreye girip birbirlerinin önüne geçmeden, iki ilçe birlikte hareket etmek zorundadır. Eğer bu birliktelik sağlanır, birlikte hareket edilebilirse Bursa için kurulması muhtemel olan yeni üniversitenin iki kampüsü bu iki ilçeye kazandırılabilir.
***
Yani, ortada un var, yağ var, şeker var su var..Mesele sadece helvayı kavuracak birilerinin olması. Orhangazili ve Gemlikli ilçe dinamiklerine düşen ise ortada malzemesi bulunan bu helvayı yapmak.
***
Bu konuda aslında Orhangazi antrenmanlı da sayılır. Daha önce Orhangazi, İznik ve Gemlik bölgesi için düşünülen bağımsız üniversite için çeşitli çalışmalar ve birliktelikler olmuştu. Bu üç ilçenin önceki dönem yöneticileri bu hususta adımlar da atmıştı. Fakat bağımsız üniversite konusu rafa kalkmış, konu da kapanmıştı. Şimdi bu hususta sadece iki ilçe gündemde.
İznik bu havuzun dışında kalıyor çünkü yeni kurulacak olan üniversite için İznik, İnegöl ile birlikte düşünülüyor. Dolayısıyla da Orhangazi ve Gemlik bu konuda kendi çalışmasını yapacak, ilçelerine de yeni kampüs alanları kazandırmış olacak.
Bu tarihi bir fırsattır, bu tarihi fırsat için de planlı ve programlı bir çalışma yapılması şart.