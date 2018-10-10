Orhangazi Termal Turizme kavuşacak

Ülkemizin tedavisi mümkün olmayan hastalıklarından birisi de her dönem sıklıkla görülen iş yapanlara engel olma hastalığıdır.
Bilirsiniz,bir kenti yönetirken hiç bir şey yapmazsanız, eleştirecek şey de bulamazlar dolayısıyla da hiç konuşulmazsınız. Ama bir kentte çok iş üretme çabası içindeyseniz insanlar sizi sıklıkla eleştirebilirler.
***
Hiç bir şey üretmeyen, durumu idare etme gayreti içinde olanlar,
Küçük olsun benim olsun mantığında olanları bu kent geçmişte çok gördü.
Zaten ne geldiyse de bu mantık ve bu mantıkla şehri yönetmeye çalışanlardan çekti bu kent.
***
Durum bugün biraz değişti.
En azından kabuğunu kırma çabasında bir kent durumuna geldi Orhangazi. Bilindiği gibi, bugünlerde kenti yönetenlerin bir çabası da şehre yeni değerler katma konusunda. Tarımı ve sanayisi güçlü olan Orhangazi için, turizm değerini öne çıkarma çabasında olan bir yerel yönetim var. Turizm konusunda da ilçe için en önemli değerlerden birisi de Keramet bölgesindeki Termal su kaynakları.
Geçmişte çok da değeri bilinmeyen, yok sayılan termal su kaynakları için Orhangazi Belediyesi ciddi ve somut adımlar attı son bir kaç yılda. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.
***
Keramet ve Çakırlı bölgesi termal tesis planı olan işletmelerin ilgisini çekmeye başladı.
Bölgede bir termal tesis kurulabilmesi için de yıllardır uğraş veriliyor.
Böyle bir konuda özellikle imar düzenlemeleri noktasında büyük çaba ve işbilirlik gerekiyordu.Bu hususta büyük oranda başarı da elde edildi.
***
Keramet ve Çakırlı bölgesinde termal tesisler oluşturulabilmesi için gerekli alt yapılar da zaman içinde hazırlandı. Ancak bu noktada yine o ‘istemezükçü’ tayfa rahatsız oldu.
Şehre çivi çakılmasını istemeyen, kentin kabuğunu kıracak şeylerin yapılmasını istemeyen çevreler, doğrudan yada dolaylı yollarla yapılması planlanan çalışmaları sekteye uğratma çabasına girmiş durumda. Bunlar dün vardılar, bugün yine varlar, ne yazık ki yarın da olacaklar.
***
Bunlar var diye böyle yatırımlardan vazgeçilmeyecek elbette.
Şehre yeni değerler katmak isteyenler çabalarını sürdürecek,
Bunda da başarılı olacaklar. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın.
***
Gelelim termal turizmin Orhangazi’ye katacağı değerlere. Öncelikle lojistik olarak Türkiye’nin belki de en özel yerinde bulunan Orhangazi, termal tesislere ulaşım konusunda da en avantajlı bölge olacak.
İstanbul başta olmak üzere, doğa harikası bölgeye sırf sağlık turizmi için gelecek insanları da düşündüğünüzde bölgenin değerinin de kat ve kat artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bölge insanının tarım ve sanayi dışında gelecek için yeni bir umut kapısı da oluşmuş olacak ki, bu da gelecek adına, yeni nesil adına da son derece sevindirici bir durum olacak.Bundan sonra yapılması gereken, bu önemli yatırım hamlesine tüm toplumun sahip çıkmasını sağlamak. Köstek olanlara inat, Orhangazi bu tür yatırımlara sahip çıkarsa, şehrin geleceğinin çok daha güzel olacağını söyleyebiliriz.
Orhangazi Termal Turizme kavuşacak
Ülkemizin tedavisi mümkün olmayan hastalıklarından birisi de her dönem sıklıkla görülen iş yapanlara engel olma hastalığıdır.
Bilirsiniz,bir kenti yönetirken hiç bir şey yapmazsanız, eleştirecek şey de bulamazlar dolayısıyla da hiç konuşulmazsınız. Ama bir kentte çok iş üretme çabası içindeyseniz insanlar sizi sıklıkla eleştirebilirler.
***
Hiç bir şey üretmeyen, durumu idare etme gayreti içinde olanlar,
Küçük olsun benim olsun mantığında olanları bu kent geçmişte çok gördü.
Zaten ne geldiyse de bu mantık ve bu mantıkla şehri yönetmeye çalışanlardan çekti bu kent.
***
Durum bugün biraz değişti.
En azından kabuğunu kırma çabasında bir kent durumuna geldi Orhangazi. Bilindiği gibi, bugünlerde kenti yönetenlerin bir çabası da şehre yeni değerler katma konusunda. Tarımı ve sanayisi güçlü olan Orhangazi için, turizm değerini öne çıkarma çabasında olan bir yerel yönetim var. Turizm konusunda da ilçe için en önemli değerlerden birisi de Keramet bölgesindeki Termal su kaynakları.
Geçmişte çok da değeri bilinmeyen, yok sayılan termal su kaynakları için Orhangazi Belediyesi ciddi ve somut adımlar attı son bir kaç yılda. Bunun meyvelerini de yavaş yavaş toplamaya başladı.
***
Keramet ve Çakırlı bölgesi termal tesis planı olan işletmelerin ilgisini çekmeye başladı.
Bölgede bir termal tesis kurulabilmesi için de yıllardır uğraş veriliyor.
Böyle bir konuda özellikle imar düzenlemeleri noktasında büyük çaba ve işbilirlik gerekiyordu.Bu hususta büyük oranda başarı da elde edildi.
***
Keramet ve Çakırlı bölgesinde termal tesisler oluşturulabilmesi için gerekli alt yapılar da zaman içinde hazırlandı. Ancak bu noktada yine o ‘istemezükçü’ tayfa rahatsız oldu.
Şehre çivi çakılmasını istemeyen, kentin kabuğunu kıracak şeylerin yapılmasını istemeyen çevreler, doğrudan yada dolaylı yollarla yapılması planlanan çalışmaları sekteye uğratma çabasına girmiş durumda. Bunlar dün vardılar, bugün yine varlar, ne yazık ki yarın da olacaklar.
***
Bunlar var diye böyle yatırımlardan vazgeçilmeyecek elbette.
Şehre yeni değerler katmak isteyenler çabalarını sürdürecek,
Bunda da başarılı olacaklar. Bundan da kimsenin kuşkusu olmasın.
***
Gelelim termal turizmin Orhangazi’ye katacağı değerlere. Öncelikle lojistik olarak Türkiye’nin belki de en özel yerinde bulunan Orhangazi, termal tesislere ulaşım konusunda da en avantajlı bölge olacak.
İstanbul başta olmak üzere, doğa harikası bölgeye sırf sağlık turizmi için gelecek insanları da düşündüğünüzde bölgenin değerinin de kat ve kat artacağını söyleyebiliriz. Bununla birlikte, bölge insanının tarım ve sanayi dışında gelecek için yeni bir umut kapısı da oluşmuş olacak ki, bu da gelecek adına, yeni nesil adına da son derece sevindirici bir durum olacak.Bundan sonra yapılması gereken, bu önemli yatırım hamlesine tüm toplumun sahip çıkmasını sağlamak. Köstek olanlara inat, Orhangazi bu tür yatırımlara sahip çıkarsa, şehrin geleceğinin çok daha güzel olacağını söyleyebiliriz.