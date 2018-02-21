Oda seçimleri yeniden ertelenir mi?

2017 yılının ekim ayında yapılması planlanan oda ve borsa seçimleri, Sürpriz bir karar ile Nisan ayına ertelenmişti.

Oda seçimlerinin ertelenmesi farklı yorumlara neden olmuştu.

Ama nihayetinde Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve hükümetin birlikte ortak aldığı karar olduğu için çok da itiraz eden olmamıştı.

Şimdi gözler Nisan ayına çevrilmiş durumda.

Nisan ayında yapılacak olan Oda ve Borsa seçimleri tarihleri de yavaş yavaş netleşiyor

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Gemlik Ticaret ve Sanayi Odası’nda Meclis seçimleri 14 Nisan’da, Yönetim seçimleri ise 21 Nisan’da yapılacak.

Gemlik Ticaret Borsası’nda ise seçim tarihi henüz netleşmiş değil.

Gemlik Ticaret Odası’nda yönetim kurulu başkanlığı seçimleri 2 adaylı olarak yapılacak gibi görünüyor.

Gemlik TSO’da uzun yıllardır başkanlık yapan Kemal Akıt seçimlerde yeniden aday olmayacak.

Burada seçimlerin en güçlü aday Paşa Ağdemir olacak.

Paşa Ağademir, Gemlik TSO başkanlığına aday olduğunu açıklamış durumda.

Zaten geçmişten bu yana Gemlik TSO’da Meclis başkanlığı ve yöneticilik de yapan Paşa Ağdemir’in yanı sıra, Gemlik TSO’da Mahmut Solaksubaşı’nın da adaylığı söz konusu.

Görünen o ki Nisan ayında seçimler gerçekleşirse Gemlik iki adaylı olarak seçimlere girecek.

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Gemlik Ticaret Borsası’nda seçimlerin tarihi henüz netleşmedi.

Borsa’da mevcut başkanı Özden Çakır, yeniden başkanlığa aday olacak.

Gemlik Ticaret Borsası’na Özden Çakır başarılı bir yönetim ortaya koymuştu,

Yeni dönem için de en güçlü isim olarak dikkat çekiyor.

Özden Çakır’a rakip Serdar Özaydın olacak.

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İznik’e bakacak olursak,

İznik Ticaret ve Sanayi Odası henüz seçim tarihini netleştirmiş değil.

Ancak İznik’te Meclis seçimlerinin nisan ayının ilk haftasında yapılacağı konuşuluyor.

İznik’te ilginç bir tablo söz konusu.

İznik Ticaret ve Sanayi Odası’nda mevcut Başkan Mahmut Dede başkanlığa yeniden aday olacak.

Kendisine rakip ise uzaktan değil.

İznik TSO’da Meclis başkanlığı yapan Serkan Mançolar TSO’da bu kez Yönetim Kurulu başkanlığına aday olacak.

İznik’teki bu yarış da hayli ilginç geçeceğe benziyor.

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Ve o bölgenin bir diğer ilçesi Orhangazi...

Ekim ayında ertelenen ve Nisan ayında yapılacağı söylenen oda seçimlerinde en hareketli ilçe Orhangazi.

Burada da seçimler iki isim arasında geçecek.

Mevcut başkan Ergün Efendioğlu’nun yeniden aday olmayacağı oda seçimlerinde, halen odada meclis başkanlığı yapan Erol Hatırlı bu kez yönetim kurulu başkanlığına aday olmuştu.

Hatırlı’ya rakip Nizamettin Alkan olacak.

Orhangazi’de seçimlerin tarihi ise henüz netleşmedi.

Ancak oda yönetimi seçimleri nisan ayının ilk haftasında yapmayı planlıyor.

Öyle görünüyor ki birkaç güne kadar da Orhangazi seçimlerinin tarihi de netleşmiş olacak.

Böylece yarış heyecanı 6 ay aradan sonra yeniden başlamış olacak.

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Oda seçimleri ile ilgili küçük bir not da düşmekte fayda var.

Geçen haftalarda TOBB’da yapılan seçimlerde oda başkanlarının Rıfat Hisarcıklıoğlu’na sordukları soru oda seçimlerinin nisan ayında yapılıp yapılmayacağı yönünde olmuş.

Hisarcıklıoğlu’nun gelen bu sorulara yanıtı ise...“Henüz net değil” olmuş.

Şimdi bekleyip göreceğiz.

Oda seçimleri nisan ayında yapılacak mı?

Yoksa yine bir erteleme ya da iptal kararı çıkacak mı?