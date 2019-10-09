Mesleki eğitim işbirliği

İlçemizin, hatta tüm Türkiye genelinde en önemli eksiklerimizden birisi ara eleman sıkıntısıdır.
Bilindiği gibi, özellikle mesleki eğitim konusunda ülkemiz gelişmiş sanayi ülkelerinin çok gerisinde.
Örneğin, sanayi devi Almanya’da mesleki eğitimin eğitimdeki oranı yüzde 65’lerde.
Türkiye’de ise yüzde 25 civarında.
Ülkemizde 28 Şubat zihniyetinin ülkeye verdiği en büyük zararlardan birisi olan meslek liselerinin önünün kesilmesi, bizleri mesleki eğitimde daha da gerilere itmişti.
Neyse ki bugün katsayı sorunu ortadan kaldırılınca meslek liselerini tercih oranları da eskiye oranla yükseldi.
Ama bugünkü oran yine de yeterli değil.
Çünkü sanayinin ihtiyacı olan ara elaman ve teknik personel açığı tüm yurtta mevcut.
Geçmişte, meslek lisesinin olumsuz imajı nedeniyle bu açık son 25 yılda daha da açılmış durumda.
Neyse ki son yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim hamlesi ile birlikte yavaş yavaş bu pergel kapanacak gibi görünüyor.
***
Yukarıda saydığım sorunların aynısını yaşayan yerlerden birisi de sanayi bölgesi olan Orhangazi.
Bugün ilçedeki sanayi kuruluşlarının en önemli sorunlarından birisi meslek lisesi mezunu ara eleman sıkıntısı.
Sanayici her fırsatta bu sorunu dile getirmişti.
Son bir kaç yıldır bu konuda yapılan hamleler ve adımlar ile bu sorun bir nebze olsun giderilmiş olsa da halen açık söz konusu.
***
Bu husustaki önemli noktalardan birisi de ara elaman yetişmesi, yetiştirilen ara elamanların da daha nitelikli olması.
İşte bu konuda Orhangazi’de önemli ve güzel bir birliktelik yaşanıyor.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki mesleki eğitimin geliştirilmesi adına BEBKA’ya proje başvurusunda bulunmuştu.
BEBKA’ya yapılan proje onaylandı ve projeye ciddi bir finansman sağlayacak.
BEBKA tarafından kabul edilen proje tamamlandığında MYO’da eğitim gören öğrenciler, Asil Çelik ve Döktaş fabrikaları ile yapılacak online eğitimlerle buradaki makineleri henüz okuldayken öğrenmiş olacak.
Tabi ki proje bununla sınırlı değil.
Genel anlamda proje Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin pratik eğitim almalarını da sağlayacak.
Projenin önemli bir adımı ise laboratuvar olacak.
Proje kapsamında bir laboratuvar kurulacak.
Orhangazi Asil Çelik MYO’da kurulacak Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde sanal gerçeklik modellemesi için 20+1 bilgisayarlık bilgisayar laboratuvarı ve sanal gerçeklik gözlükleri, prototipleme cihazı olan endüstriyel 3D yazıcı, kaynak simülatörü ve kaynak makineleri için kaynak laboratuvarı ve PLC eğitimleri için PLC laboratuvarı bulunacak.
Kurulacak bu merkezde çağın gerektirdiği sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının yanı sıra, sanayide ve ilçe okullarında eksikliği hissedilen yeni teknolojileri içeren mesleki eğitimler verilecek.
Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen 3 boyutlu tasarımlar endüstriyel 3D yazıcı ile ürüne dönüştürülerek seri üretim öncesi model tasarlama uygulamalarını geliştirilecek.
Alınacak kaynak simülatörü ile birçok kaynak uygulaması yapılacak.
Öğrenciler kaynakçılığın getirmiş olduğu iş güvenliği risklerini almadan imalat sanayinde kullanılan metal kaynak yöntemlerini öğrenecek ve uygulayabilecek.
***
Bu konuya öncülük eden Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nı,üniversite yönetimini ve bu önemli projeye dahil olan Döktaş ve Asil Çelik fabrikalarının yöneticilerini kutlamak gerek.
Bu bir adımdır, gelecekte mesleki eğitim hususunda daha önemli adımlar atılması da en büyük temennimiz.
Mesleki eğitim işbirliği
İlçemizin, hatta tüm Türkiye genelinde en önemli eksiklerimizden birisi ara eleman sıkıntısıdır.
Bilindiği gibi, özellikle mesleki eğitim konusunda ülkemiz gelişmiş sanayi ülkelerinin çok gerisinde.
Örneğin, sanayi devi Almanya’da mesleki eğitimin eğitimdeki oranı yüzde 65’lerde.
Türkiye’de ise yüzde 25 civarında.
Ülkemizde 28 Şubat zihniyetinin ülkeye verdiği en büyük zararlardan birisi olan meslek liselerinin önünün kesilmesi, bizleri mesleki eğitimde daha da gerilere itmişti.
Neyse ki bugün katsayı sorunu ortadan kaldırılınca meslek liselerini tercih oranları da eskiye oranla yükseldi.
Ama bugünkü oran yine de yeterli değil.
Çünkü sanayinin ihtiyacı olan ara elaman ve teknik personel açığı tüm yurtta mevcut.
Geçmişte, meslek lisesinin olumsuz imajı nedeniyle bu açık son 25 yılda daha da açılmış durumda.
Neyse ki son yıllarda özellikle Milli Eğitim Bakanlığı’nın mesleki eğitim hamlesi ile birlikte yavaş yavaş bu pergel kapanacak gibi görünüyor.
***
Yukarıda saydığım sorunların aynısını yaşayan yerlerden birisi de sanayi bölgesi olan Orhangazi.
Bugün ilçedeki sanayi kuruluşlarının en önemli sorunlarından birisi meslek lisesi mezunu ara eleman sıkıntısı.
Sanayici her fırsatta bu sorunu dile getirmişti.
Son bir kaç yıldır bu konuda yapılan hamleler ve adımlar ile bu sorun bir nebze olsun giderilmiş olsa da halen açık söz konusu.
***
Bu husustaki önemli noktalardan birisi de ara elaman yetişmesi, yetiştirilen ara elamanların da daha nitelikli olması.
İşte bu konuda Orhangazi’de önemli ve güzel bir birliktelik yaşanıyor.
Orhangazi Yeniköy Asil Çelik Meslek Yüksekokulu, Asil Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Döktaş Dökümcülük Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası, ilçedeki mesleki eğitimin geliştirilmesi adına BEBKA’ya proje başvurusunda bulunmuştu.
BEBKA’ya yapılan proje onaylandı ve projeye ciddi bir finansman sağlayacak.
BEBKA tarafından kabul edilen proje tamamlandığında MYO’da eğitim gören öğrenciler, Asil Çelik ve Döktaş fabrikaları ile yapılacak online eğitimlerle buradaki makineleri henüz okuldayken öğrenmiş olacak.
Tabi ki proje bununla sınırlı değil.
Genel anlamda proje Orhangazi Meslek Yüksek Okulu’nda eğitim gören öğrencilerin pratik eğitim almalarını da sağlayacak.
Projenin önemli bir adımı ise laboratuvar olacak.
Proje kapsamında bir laboratuvar kurulacak.
Orhangazi Asil Çelik MYO’da kurulacak Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde sanal gerçeklik modellemesi için 20+1 bilgisayarlık bilgisayar laboratuvarı ve sanal gerçeklik gözlükleri, prototipleme cihazı olan endüstriyel 3D yazıcı, kaynak simülatörü ve kaynak makineleri için kaynak laboratuvarı ve PLC eğitimleri için PLC laboratuvarı bulunacak.
Kurulacak bu merkezde çağın gerektirdiği sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarının yanı sıra, sanayide ve ilçe okullarında eksikliği hissedilen yeni teknolojileri içeren mesleki eğitimler verilecek.
Teknoloji Eğitim ve Tasarım Merkezi’nde geliştirilen 3 boyutlu tasarımlar endüstriyel 3D yazıcı ile ürüne dönüştürülerek seri üretim öncesi model tasarlama uygulamalarını geliştirilecek.
Alınacak kaynak simülatörü ile birçok kaynak uygulaması yapılacak.
Öğrenciler kaynakçılığın getirmiş olduğu iş güvenliği risklerini almadan imalat sanayinde kullanılan metal kaynak yöntemlerini öğrenecek ve uygulayabilecek.
***
Bu konuya öncülük eden Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nı,üniversite yönetimini ve bu önemli projeye dahil olan Döktaş ve Asil Çelik fabrikalarının yöneticilerini kutlamak gerek.
Bu bir adımdır, gelecekte mesleki eğitim hususunda daha önemli adımlar atılması da en büyük temennimiz.