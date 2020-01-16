Lojistikte önemli merkez

Bursa bir sanayi kenti, ilave olarak Gemlik Serbest bölge, Gemlik Sanayi Bölgesi, liman ile birlikte, Orhangazi’nin de otomotiv yan sanayinin merkezi olması, hem Bursa hem Gemlik ve Orhangazi bölgesi için lojistiği de ön plana çıkaran unsurlar arasında.
Dolayısıyla bölge bir lojistik merkezi de olabilecek bir konumda.
Üstelik son yıllarda Orhangazi ve Gemlik bölgesinin sanayideki gücünün artması, tarımda özellikle de zeytin ve kivi üretiminde Yalova, Orhangazi ve Gemlik bölgesinin üretim kapasitesini de her geçen gün artırması, üretilen hem tarım ürünlerinin hem de sanayi ürünlerinin bu bölgeden başka bölgelere nakliyesinin de artması, lojistiğin önemini daha da artırmış duruma.
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve bölgenin ulaşım ağının güçlü olması sayesinde Türkiye nüfusunun yüzde 40’lık bölümüne ulaşımı daha da kolaylaştırmış durumda. Zaten bölgede nakliye sektörünün gelişmişliği, nakliye sektöründeki istihdam ve ekonomiye olan katkısı her geçen gün artıyor.
*
Yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olması ve bu kararın bölgede ciddi bir hareketliliğe neden olması da gelecekte lojistik sektörü açısından büyük önem taşıyor.
Olayı Orhangazi ölçeğinde değerlendirdiğimizde ise ilçenin en güçlü kuruluşları arasında ise Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi geliyor.
Bu noktada kooperatif yönetiminin daha önce kongrede aldığı ve geleceğe ciddi yatırım olarak değerlendirilen yatırımları lojistik konusunda bölgede gelecekle ilgili adımların da birileri tarafından atıldığını gösteriyor.
Hatırlanacağı gibi Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi hemen kooperatif yanında bulunan eski bir sanayi kuruluşunu satın aldı.
Bu satın alma işlemi her ne kadar bugün itibarı ile üyelere ciddi maliyetler getirse de, gelecekte bu sektörde var olabilmek, daha güçlü olmak adına önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
Taşıyıcılar Kooperatifi satın aldığı eski bir sanayi kuruluşu binasında kendi yatırımlarının yanı sıra, Orhangazi Lojistik firması ile de depo ve antrepo sektöründe de var olmanın hesaplarını yapıyor.
Bu bir öngörüdür... Bu geleceği görüp iyi okuma ve ön alma adımıdır.
Doğrusunu isterseniz Taşıyıcılar Kooperatifi her ne kadar ciddi bir mali kültetin altına girmiş olsa da, gelecekte görülecek ki bu çok doğru bir yatırım.
*
Taşıyıcılar Kooperatifinin bu örneğine yeni ilaveler de olabilir.
Örneğin, Türkiye genelinde 9 bine yakın şubesi olan bir market zincirinin bölge deposunu Orhangazi’de oluşturması da bölgenin lojistiğin önemli bir merkezi olacağını şimdiden gözler önüne seriyor.
Yerli otomobil fabrikasının Gemlik’te kurulacak olması, bununla birlikte yine bölgede ilave sanayi yatırımlarının hayata geçmesi, lojistiği geleceğin en önemli gerçekleri arasına sokuyor.
*
Bölge yeni sanayi yatırımları almasa bile, tarımdan sanayiye kadar ihtiyaç duyulan lojistik yatırımları bölgenin gelecekte daha da kalkınmasına katkı sunacak.
Bu noktada özel sektör ve kamu elele verip bugünden planlamalarını yapması da gerekiyor.
Özellikle Orhangazi bölgesinin depolama, antrepo yada tarımsal depolama yatırımlarına daha yakın durması gerekiyor.
Böyle bir yaklaşımla birlikte Orhangazi bölgesi geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanmış olacak.
*
Elbette Orhangazi iş gücü noktasında kendisini sorgulaması, yeni döneme buna göre hazırlanması gerekiyor.
Örneğin; yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olmasının açıklanmasından sonra Gemlik Belediyesi kolları sıvadı.
Gemlik belediyesi Gemlik’te bir istihdam taraması yapacak.
Bu konuda bir envanter çalışması yapıp, ihtiyaç duyulması halinde 12 bin civarındaki Gemlikli işsizin eğitimi için şimdiden planlama yapmaya başladı.
Aynı şeyi Orhangazi’nin de yapması gerekiyor.
Orhangazi Belediyesi, diğer kurumlarla birlikte aynı taramayı ve tespitleri Orhangazi için yapması gerekiyor.
Yapılacak bir envanter çalışması sonrasında ise eldeki işsizler hem sanayide, hem tarımda hem de lojistik alanında istihdam edilebilir, bu eğitimleri alarak iş gücüne dahil edilebilir.
Bu çağrımızı yine bu satırlardan daha önce yapmıştık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
Yeni Türkiye adım adım yürürken, bölgenin bu tempoya ayak uyduramayacak gibi görünmesi ise bizleri bugünden kaygılandırıyor.
Umarım bölgenin idarecileri bu konuları artık biraz daha ciddiye alırlar.
Lojistikte önemli merkez
Bursa bir sanayi kenti, ilave olarak Gemlik Serbest bölge, Gemlik Sanayi Bölgesi, liman ile birlikte, Orhangazi’nin de otomotiv yan sanayinin merkezi olması, hem Bursa hem Gemlik ve Orhangazi bölgesi için lojistiği de ön plana çıkaran unsurlar arasında.
Dolayısıyla bölge bir lojistik merkezi de olabilecek bir konumda.
Üstelik son yıllarda Orhangazi ve Gemlik bölgesinin sanayideki gücünün artması, tarımda özellikle de zeytin ve kivi üretiminde Yalova, Orhangazi ve Gemlik bölgesinin üretim kapasitesini de her geçen gün artırması, üretilen hem tarım ürünlerinin hem de sanayi ürünlerinin bu bölgeden başka bölgelere nakliyesinin de artması, lojistiğin önemini daha da artırmış duruma.
Gebze-Orhangazi-İzmir otoyolu ve bölgenin ulaşım ağının güçlü olması sayesinde Türkiye nüfusunun yüzde 40’lık bölümüne ulaşımı daha da kolaylaştırmış durumda. Zaten bölgede nakliye sektörünün gelişmişliği, nakliye sektöründeki istihdam ve ekonomiye olan katkısı her geçen gün artıyor.
*
Yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olması ve bu kararın bölgede ciddi bir hareketliliğe neden olması da gelecekte lojistik sektörü açısından büyük önem taşıyor.
Olayı Orhangazi ölçeğinde değerlendirdiğimizde ise ilçenin en güçlü kuruluşları arasında ise Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi geliyor.
Bu noktada kooperatif yönetiminin daha önce kongrede aldığı ve geleceğe ciddi yatırım olarak değerlendirilen yatırımları lojistik konusunda bölgede gelecekle ilgili adımların da birileri tarafından atıldığını gösteriyor.
Hatırlanacağı gibi Orhangazi Taşıyıcılar Kooperatifi hemen kooperatif yanında bulunan eski bir sanayi kuruluşunu satın aldı.
Bu satın alma işlemi her ne kadar bugün itibarı ile üyelere ciddi maliyetler getirse de, gelecekte bu sektörde var olabilmek, daha güçlü olmak adına önemli bir yatırım olarak değerlendiriliyor.
Taşıyıcılar Kooperatifi satın aldığı eski bir sanayi kuruluşu binasında kendi yatırımlarının yanı sıra, Orhangazi Lojistik firması ile de depo ve antrepo sektöründe de var olmanın hesaplarını yapıyor.
Bu bir öngörüdür... Bu geleceği görüp iyi okuma ve ön alma adımıdır.
Doğrusunu isterseniz Taşıyıcılar Kooperatifi her ne kadar ciddi bir mali kültetin altına girmiş olsa da, gelecekte görülecek ki bu çok doğru bir yatırım.
*
Taşıyıcılar Kooperatifinin bu örneğine yeni ilaveler de olabilir.
Örneğin, Türkiye genelinde 9 bine yakın şubesi olan bir market zincirinin bölge deposunu Orhangazi’de oluşturması da bölgenin lojistiğin önemli bir merkezi olacağını şimdiden gözler önüne seriyor.
Yerli otomobil fabrikasının Gemlik’te kurulacak olması, bununla birlikte yine bölgede ilave sanayi yatırımlarının hayata geçmesi, lojistiği geleceğin en önemli gerçekleri arasına sokuyor.
*
Bölge yeni sanayi yatırımları almasa bile, tarımdan sanayiye kadar ihtiyaç duyulan lojistik yatırımları bölgenin gelecekte daha da kalkınmasına katkı sunacak.
Bu noktada özel sektör ve kamu elele verip bugünden planlamalarını yapması da gerekiyor.
Özellikle Orhangazi bölgesinin depolama, antrepo yada tarımsal depolama yatırımlarına daha yakın durması gerekiyor.
Böyle bir yaklaşımla birlikte Orhangazi bölgesi geleceğe daha güçlü adımlarla hazırlanmış olacak.
*
Elbette Orhangazi iş gücü noktasında kendisini sorgulaması, yeni döneme buna göre hazırlanması gerekiyor.
Örneğin; yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olmasının açıklanmasından sonra Gemlik Belediyesi kolları sıvadı.
Gemlik belediyesi Gemlik’te bir istihdam taraması yapacak.
Bu konuda bir envanter çalışması yapıp, ihtiyaç duyulması halinde 12 bin civarındaki Gemlikli işsizin eğitimi için şimdiden planlama yapmaya başladı.
Aynı şeyi Orhangazi’nin de yapması gerekiyor.
Orhangazi Belediyesi, diğer kurumlarla birlikte aynı taramayı ve tespitleri Orhangazi için yapması gerekiyor.
Yapılacak bir envanter çalışması sonrasında ise eldeki işsizler hem sanayide, hem tarımda hem de lojistik alanında istihdam edilebilir, bu eğitimleri alarak iş gücüne dahil edilebilir.
Bu çağrımızı yine bu satırlardan daha önce yapmıştık, bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz.
Yeni Türkiye adım adım yürürken, bölgenin bu tempoya ayak uyduramayacak gibi görünmesi ise bizleri bugünden kaygılandırıyor.
Umarım bölgenin idarecileri bu konuları artık biraz daha ciddiye alırlar.