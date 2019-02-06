Küçük olsun benim olsun mantığından uzak kim var?

Geçmişte şehirler ne çekmişse küçük olsun benim olsun mantığından çekmiştir.
Geçmişte şehirler ne çekmişse küçük olsun benim olsun mantığından çekmiştir.
İlçeler ya da büyükşehirlerde bu zihniyet, o şehirlere derin yaralar açmış, telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olmuş.
Ahbap çavuş ilişkileri, senin adamın, benim adamım yaklaşımları, küçük olsun ama benim olsun mantığı ile ne yazıkki kentler yaşanmaz hale gelmiş.
Bakınız; tüm şehirlerdeki o kör olasıca şehir planlamaları, çarpık kentleşmeler, trafik keşmekeşliği, yeşil alanların yok olup gitmesi, dikine mimari ve daha nice sorunlar.
Ne yazık ki şehirlerdeki tüm bu sorunların kaynağı küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetim anlayışıdır.
Bu anlayıştan Orhangazi’de çok çekmiş.
Yaşadığımız kentte 30-40 yıl öncesine geri gidin.
Vizyonsuz, geleceği göremeyen, liyakat sahibi olmayan, işinin ehli yerine, benim adamım mantığı ile iş başına getirilen çalışanlar yüzünden Orhangazi tam manası ile yaşanmaz bir kent haline dönüşmüş durumda.
Türkiye’de eşi benzeri olmayacak kadar kötü bir şehirleşme, bırakın 30-40 yıl sonrasını 3-5 sene sonrasını dahi göremeyen yöneticilerin şehirleri getirdikleri durumlar, dar sokaklar, çarpık kentleşme, otopark sorunu ve daha nicesi ile Orhangazi kötü yönetimlerden payını almış.
Son 3-5 yılda en azından bu mantıktan uzak bir anlayış hakimdi ilçede.
Turizmde, sanayide ve tarımda kısa vadeyi değil, uzun vadeyi düşünen yönetim anlayışları tüm kurumları ile uyumlu bir çalışma örneği ortaya koyan yerel yönetim, gelecekte faydası daha iyi görünecek küçük dokunuşlar varken, ne yazık ki bir geriye dönüş, küçük düşünceli yönetim anlayışları da ilçeye hakim olma gayreti içine girmiş durumda.
***
2 aydan az bir zaman sonra şehir bir seçim yapacak.
Yerel yönetimler seçimi 31 Mart’ta yapılacak.
Yerel yönetime yepyeni isimler ve kadrolar talip.
Özellikle kadrolardaki genç isimler gelecek adına umutlu olmamızı sağlasa da, genel yönetim mantığı ile acaba vizyon geniş mi olacak, yoksa geçmişin o dar ve küçük olsun benim olsun mantığı mı hakim olacak.
İnanın tüm kadroları yakından tanısak da, bu hususta bir tahmin ortaya koymak, geleceğe dair tahminler yürütmek bir o kadar zor.
Çünkü; geçmişte de gördüğümüz üzere gelirken âla, işbaşındayken ne âla...
***
Şayet bu şehir yerel yönetimleri ya da ilçe dinamikleri ile eskiye bir dönüş yaşayacaksa buna sebep olanların da vebali büyük olacak.
Ve bilinsin ki, iş başında olanlar kadar, vesile olanlar da olası tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaktır.
Bizden söylemesi.
Küçük olsun benim olsun mantığından uzak kim var?
Geçmişte şehirler ne çekmişse küçük olsun benim olsun mantığından çekmiştir.
Geçmişte şehirler ne çekmişse küçük olsun benim olsun mantığından çekmiştir.
İlçeler ya da büyükşehirlerde bu zihniyet, o şehirlere derin yaralar açmış, telafisi mümkün olmayan olumsuzluklara neden olmuş.
Ahbap çavuş ilişkileri, senin adamın, benim adamım yaklaşımları, küçük olsun ama benim olsun mantığı ile ne yazıkki kentler yaşanmaz hale gelmiş.
Bakınız; tüm şehirlerdeki o kör olasıca şehir planlamaları, çarpık kentleşmeler, trafik keşmekeşliği, yeşil alanların yok olup gitmesi, dikine mimari ve daha nice sorunlar.
Ne yazık ki şehirlerdeki tüm bu sorunların kaynağı küçük olsun benim olsun mantığı ile yönetim anlayışıdır.
Bu anlayıştan Orhangazi’de çok çekmiş.
Yaşadığımız kentte 30-40 yıl öncesine geri gidin.
Vizyonsuz, geleceği göremeyen, liyakat sahibi olmayan, işinin ehli yerine, benim adamım mantığı ile iş başına getirilen çalışanlar yüzünden Orhangazi tam manası ile yaşanmaz bir kent haline dönüşmüş durumda.
Türkiye’de eşi benzeri olmayacak kadar kötü bir şehirleşme, bırakın 30-40 yıl sonrasını 3-5 sene sonrasını dahi göremeyen yöneticilerin şehirleri getirdikleri durumlar, dar sokaklar, çarpık kentleşme, otopark sorunu ve daha nicesi ile Orhangazi kötü yönetimlerden payını almış.
Son 3-5 yılda en azından bu mantıktan uzak bir anlayış hakimdi ilçede.
Turizmde, sanayide ve tarımda kısa vadeyi değil, uzun vadeyi düşünen yönetim anlayışları tüm kurumları ile uyumlu bir çalışma örneği ortaya koyan yerel yönetim, gelecekte faydası daha iyi görünecek küçük dokunuşlar varken, ne yazık ki bir geriye dönüş, küçük düşünceli yönetim anlayışları da ilçeye hakim olma gayreti içine girmiş durumda.
***
2 aydan az bir zaman sonra şehir bir seçim yapacak.
Yerel yönetimler seçimi 31 Mart’ta yapılacak.
Yerel yönetime yepyeni isimler ve kadrolar talip.
Özellikle kadrolardaki genç isimler gelecek adına umutlu olmamızı sağlasa da, genel yönetim mantığı ile acaba vizyon geniş mi olacak, yoksa geçmişin o dar ve küçük olsun benim olsun mantığı mı hakim olacak.
İnanın tüm kadroları yakından tanısak da, bu hususta bir tahmin ortaya koymak, geleceğe dair tahminler yürütmek bir o kadar zor.
Çünkü; geçmişte de gördüğümüz üzere gelirken âla, işbaşındayken ne âla...
***
Şayet bu şehir yerel yönetimleri ya da ilçe dinamikleri ile eskiye bir dönüş yaşayacaksa buna sebep olanların da vebali büyük olacak.
Ve bilinsin ki, iş başında olanlar kadar, vesile olanlar da olası tüm olumsuzluklardan sorumlu olacaktır.
Bizden söylemesi.