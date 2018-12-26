Kooperatif yeni rekor yolunda

Marmarabirlik zeytin alımlarını sürdürüyor.
Ekim ayında başlayan alımlarda bugüne kadar 50 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Bu miktar zeytinin parasal değeri ise tam 347 milyon TL. Bu rakamlar tam anlamı ile bir rekor demek. Bugüne kadar ortaya çıkan en yüksek rakamlarla karşı karşıyayız.
***
Konuya Orhangazi ölçeğinde baktığımızda ise yine rekorlarla karşılaşıyoruz. Orhangazi Kooperatifi şu ana kadar 5 bin tona yakın zeytin alımı gerçekleştirdi.
Bu en son rekorların kırıldığı geçen yılın da daha fazlası anlamına geliyor. Şöyle ki; hatırlanacağı gibi Marmarabirlik bu yıl en yüksek zeytin alım fiyatını 12 TL olarak açıklamıştı. Farklı baremlerde zeytin alımı yapıldığını varsayarsak, ortalama zeytin fiyatını da 7 TL’den ortaya koyarsak, Orhangazi’de zeytin üreticisine ödenecek miktarın toplamda 30 milyonu geçeceğini de söyleyebiliriz. Geçen yıl Orhangazi kooperatifinin üreticiye ödediği toplam miktar 25 milyon TL civarıydı. Geçen yıl bu rakam bir rekordu, bu yıl ise bu rekorun da üzerine çıkılmış olacak.
***
Buraya kadar rakamlarla olayın bir boyutunu ortaya koymaya çalıştım. İşin bir başka boyutu ise zeytin üreticisinin durumu. Marmarabirlik kampanya başlarken açıkladığı zeytin fiyatları ile aslında zeytin üreticisinin yüzünü güldürmüştü. Ancak ne var ki, üretici için Marmarabirlik açısından işler yolunda giderken, tüccar açısından ise aynı şeyi söylemek mümkün değil. Birlik zeytin üreticisinin ne kadar hakkını ödüyor olsa da, tüccar boyutunda zeytinin fiyatının düşük olması, daha da kötüsü alıcı bulunamaması zeytin üreticisinin bu yıl tam anlamı ile bir kabusu haline geldi.
***
Tüccarın zeytin almamasının nedenlerinin başında ise ekonomik durum söylenebilir. Ekonomideki belirsizlik, tüccarı da bu noktada tedirgin ettiği için alımlar geçen yıla oranla daha düşük oldu. Üreticinin umudu ise yeni yılın gelmesi. Marmarabirlik 31 Aralık tarihinde zeytin alımlarını durduruyor. Birliğin alımları bitirmesi ile birlikte artık tüccarın sahaya inmesini bekliyor üretici. Tüccar beklenen alımları yapar mı, yapsa da üreticinin beklediği fiyatlarda zeytin alımı gerçekleşir mi bilinmez. Bunu ise yeni yılla birlikte görmüş olacağız.
***
Peki zeytin üretimi ve rekorlar Orhangazi açısından bakıldığında neyi gösteriyor? Yine bu satırlarda daha önce dile getirmiştik. Orhangazi bölgesinde bundan 10 yıl önceki zeytin ağacı sayısı 1 milyon 700 bin civarındayken, bugün zeytin ağacı sayısının 2 milyon 250 bin dolayına kadar ulaşmış duruyor. Bundan 3 yıl öncesine kadar yeni ekilen zeytin ağaçları meyve vermezken, artık son 2 yıldır bu yeni ekim ağaçlardan da ürün alınmaya başladığı için bölgedeki zeytin üretim miktarı da artış gösteriyor. Ve bu artışın her yıl gerçekleşeceğini de şimdiden söyleyebiliriz.
***
İşte tüm bu boyutları ile bakıldığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Zeytin üreticisi için iyi ki Marmarabirlik var. Ekonomininin biraz sallantıya girmesi ile tüccarın ortadan kaybolduğu ortamda, Marmarabirlik’in de olmadığını düşünün. Üretilen zeytinler ya elde kalacaktı, yada yok parasına satılmak zorunda kalacaktı. Kazanan aradaki komisyoncular ve bir kısım tüccar olacaktı, kaybeden ise üretici olacaktı. O yüzdendir ki, Marmarabirlik üretici açısından son derece önemli bir kurum, daha da ötesi, başta üretici olmak üzere herkesin de sahip çıkması gereken bir kurum.
***
Son olarak Marmarabirlik yönetimine de değinmek gerek. Birlik başkanı Hidamet Asa’nın açıklamasına göre geçen yıl 51 bin 500 ton olan zeytin alımları, bu yıl 52 bin tonu buluyor. Yani sezon yeni bir rekorla kapanmış oluyor. Bununla birlikte üreticiye de zeytin paralarının yüzde 60’lık dilimi bir anlamda peşin ödenmiş oldu. Kalan ödemenin ise kampanyanın bitimi ile birlikte yapılacağı söyleniyor. Asa’nın yaptığı açıklamada en önemli detay ise birliğin bu yıl ödemeler yapılırken 1 TL dahi kredi kullanmadığı.
Bu da birlik adına sevindirici bir gerçek daha. Umuyor ve temenni ediyoruz ki Birlik her geçen yıl daha da güçlenir, güçlenirken de zeytincinin yüzünü güldürür.
Kooperatif yeni rekor yolunda
Marmarabirlik zeytin alımlarını sürdürüyor.
Ekim ayında başlayan alımlarda bugüne kadar 50 bin ton ürün alımı gerçekleştirdi. Bu miktar zeytinin parasal değeri ise tam 347 milyon TL. Bu rakamlar tam anlamı ile bir rekor demek. Bugüne kadar ortaya çıkan en yüksek rakamlarla karşı karşıyayız.
***
Konuya Orhangazi ölçeğinde baktığımızda ise yine rekorlarla karşılaşıyoruz. Orhangazi Kooperatifi şu ana kadar 5 bin tona yakın zeytin alımı gerçekleştirdi.
Bu en son rekorların kırıldığı geçen yılın da daha fazlası anlamına geliyor. Şöyle ki; hatırlanacağı gibi Marmarabirlik bu yıl en yüksek zeytin alım fiyatını 12 TL olarak açıklamıştı. Farklı baremlerde zeytin alımı yapıldığını varsayarsak, ortalama zeytin fiyatını da 7 TL’den ortaya koyarsak, Orhangazi’de zeytin üreticisine ödenecek miktarın toplamda 30 milyonu geçeceğini de söyleyebiliriz. Geçen yıl Orhangazi kooperatifinin üreticiye ödediği toplam miktar 25 milyon TL civarıydı. Geçen yıl bu rakam bir rekordu, bu yıl ise bu rekorun da üzerine çıkılmış olacak.
***
Buraya kadar rakamlarla olayın bir boyutunu ortaya koymaya çalıştım. İşin bir başka boyutu ise zeytin üreticisinin durumu. Marmarabirlik kampanya başlarken açıkladığı zeytin fiyatları ile aslında zeytin üreticisinin yüzünü güldürmüştü. Ancak ne var ki, üretici için Marmarabirlik açısından işler yolunda giderken, tüccar açısından ise aynı şeyi söylemek mümkün değil. Birlik zeytin üreticisinin ne kadar hakkını ödüyor olsa da, tüccar boyutunda zeytinin fiyatının düşük olması, daha da kötüsü alıcı bulunamaması zeytin üreticisinin bu yıl tam anlamı ile bir kabusu haline geldi.
***
Tüccarın zeytin almamasının nedenlerinin başında ise ekonomik durum söylenebilir. Ekonomideki belirsizlik, tüccarı da bu noktada tedirgin ettiği için alımlar geçen yıla oranla daha düşük oldu. Üreticinin umudu ise yeni yılın gelmesi. Marmarabirlik 31 Aralık tarihinde zeytin alımlarını durduruyor. Birliğin alımları bitirmesi ile birlikte artık tüccarın sahaya inmesini bekliyor üretici. Tüccar beklenen alımları yapar mı, yapsa da üreticinin beklediği fiyatlarda zeytin alımı gerçekleşir mi bilinmez. Bunu ise yeni yılla birlikte görmüş olacağız.
***
Peki zeytin üretimi ve rekorlar Orhangazi açısından bakıldığında neyi gösteriyor? Yine bu satırlarda daha önce dile getirmiştik. Orhangazi bölgesinde bundan 10 yıl önceki zeytin ağacı sayısı 1 milyon 700 bin civarındayken, bugün zeytin ağacı sayısının 2 milyon 250 bin dolayına kadar ulaşmış duruyor. Bundan 3 yıl öncesine kadar yeni ekilen zeytin ağaçları meyve vermezken, artık son 2 yıldır bu yeni ekim ağaçlardan da ürün alınmaya başladığı için bölgedeki zeytin üretim miktarı da artış gösteriyor. Ve bu artışın her yıl gerçekleşeceğini de şimdiden söyleyebiliriz.
***
İşte tüm bu boyutları ile bakıldığında şunu rahatlıkla söyleyebiliriz Zeytin üreticisi için iyi ki Marmarabirlik var. Ekonomininin biraz sallantıya girmesi ile tüccarın ortadan kaybolduğu ortamda, Marmarabirlik’in de olmadığını düşünün. Üretilen zeytinler ya elde kalacaktı, yada yok parasına satılmak zorunda kalacaktı. Kazanan aradaki komisyoncular ve bir kısım tüccar olacaktı, kaybeden ise üretici olacaktı. O yüzdendir ki, Marmarabirlik üretici açısından son derece önemli bir kurum, daha da ötesi, başta üretici olmak üzere herkesin de sahip çıkması gereken bir kurum.
***
Son olarak Marmarabirlik yönetimine de değinmek gerek. Birlik başkanı Hidamet Asa’nın açıklamasına göre geçen yıl 51 bin 500 ton olan zeytin alımları, bu yıl 52 bin tonu buluyor. Yani sezon yeni bir rekorla kapanmış oluyor. Bununla birlikte üreticiye de zeytin paralarının yüzde 60’lık dilimi bir anlamda peşin ödenmiş oldu. Kalan ödemenin ise kampanyanın bitimi ile birlikte yapılacağı söyleniyor. Asa’nın yaptığı açıklamada en önemli detay ise birliğin bu yıl ödemeler yapılırken 1 TL dahi kredi kullanmadığı.
Bu da birlik adına sevindirici bir gerçek daha. Umuyor ve temenni ediyoruz ki Birlik her geçen yıl daha da güçlenir, güçlenirken de zeytincinin yüzünü güldürür.