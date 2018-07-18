Kamu yatırımlarında parlak dönem

24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden 25 gün geçti.
Seçim sonuçları, yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini ve yeni bakanlar kurulu derken, ülkede yeni dönem de artık resmen başlamış oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinin Türkiye’deki sonuçları, birebir Orhangazi’ye de yansımış durumda.
Zaten, geride kalan tüm seçimlerde de aynı yansımayı gördük.
Orhangazi Türkiye’nin dört bir yanından göç alması hasebi ile küçük bir Türkiye mozağiyini de yansıtıyor aslında.
Dolayısıyla sonuçlar bire bir birbiri ile de paralellik gösteriyor.
***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda girdiği tüm seçimleri kazandı.
Üstelik, kazanırken her defasında bir önceki seçimlerin sonuçlarının da üstüne koyarak geldi bugünlere.
Peki, AK Parti ve kadrolarının her seçimlerden zaferle ayrılmasının asıl nedeni ne?
Elbette ve tartışmasız insanların Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi, daha da önemlisi güveni.
İkincisi ise 16 yılda AK Parti iktidarının ortaya koyduğu hizmet anlayışı.
Bu hizmet anlayışı ülkede büyük yatırımların hayata geçmesine, birbirinden büyük hizmetlerin insanlara sunulması ile insanların refah seviyesinin de yükselmesine neden oldu.
***
İşte bu anlayış tabana da yansıdı.
Örneğin Orhangazi bölgesine bakacak olursak, Orhangazi son 16 yılda kamu yatırımları noktasında altın dönemini yaşadı diyebiliriz.
Öyle ki, son 16 yılda Orhangazi’deki hemen hemen tüm kamu yatırımları yenilendi.
Her birine yeni hizmet binaları kazandırıldı.
Bu süreçte, kaymakamlık binası yıkılmak üzere olan binadan, yeni bir binaya kavuştu.
Orhangazi Devlet Hastanesi yıkılmak üzere olan ve ihtiyaca cevap veremeyen devasa büyüklükte ve modern bir binaya kavuştu.
Hiç sağlık ocağı binası bulunmayan Orhangazi, bu süreçte çok sayıda sağlık ocağı binasına kavuştu.
Bununla birlikte, Orhangazi okul sayısı anlamında da son dönemde altın çağını yaşadı.
22 olan Orhangazi’deki eğitim kurumu binasının 15’i son 16 yılda hayata geçirildi.
(Okul binalarının bazıları yeni yapıldı, bazıları ise yenilendi ve derslik sayıları da kat kat artırıldı)
Orhangazi işte bu geride kalan süreçte, yeni bir Sosyal Güvenlik Kurumu binasına, müftülük binasına kavuştu.
Halen yenilenen hükümet konağı binasında hizmet veren Adliye için de yen ibir bina inşaatı devam ediyor.
Bunlara ilave olarak tarımsal sulama için yapılan yeni sulama tesisleri, yeni gölet, yarı olimpik yüzme havuzu gibi binalar da yine bu son dönemde ilçeye kazandırıldı.
Ve şimdi ise sırada yeni Emniyet Müdürlüğü binası var.
Bu yıl sonuna kadar inşaatı başlanması planlanan bina gelecek yıl sonuna kadar da tamamlanacak.
Yine eski hastane binası yerinde ve Tuna İlköğretim okulu yanında yapılan yeni okul binaları da bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.
Sağlıklı Hayat Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi gibi binalar da son süreçte hizmete giren diğer kamu yatırımları oldu.
***
Uzun lafın kısası, Orhangazi son 15 yılda kamu yatırımları noktasında şanslı ve parlak bir dönem yaşadı.
İşte bu tablo da iktidar partisine olan desteği artırıyor.
Aynı desteğin yerel yönetimde de olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Kamu yatırımları eksiklikleri giderildikçe de, vatandaşın hizmet alımı hem daha kolaylaşıyor, hem daha kaliteli olabiliyor.
Rakamlar ve somut çalışmalar da siyaseten iktidar partisine güç katıyor.
Ortaya da 24 Hazirandaki sonuçlar çıkıyor
Kamu yatırımlarında parlak dönem
24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili genel seçimlerinin üzerinden 25 gün geçti.
Seçim sonuçları, yeni hükümet, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yemini ve yeni bakanlar kurulu derken, ülkede yeni dönem de artık resmen başlamış oldu.
Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel seçimlerinin Türkiye’deki sonuçları, birebir Orhangazi’ye de yansımış durumda.
Zaten, geride kalan tüm seçimlerde de aynı yansımayı gördük.
Orhangazi Türkiye’nin dört bir yanından göç alması hasebi ile küçük bir Türkiye mozağiyini de yansıtıyor aslında.
Dolayısıyla sonuçlar bire bir birbiri ile de paralellik gösteriyor.
***
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 16 yılda girdiği tüm seçimleri kazandı.
Üstelik, kazanırken her defasında bir önceki seçimlerin sonuçlarının da üstüne koyarak geldi bugünlere.
Peki, AK Parti ve kadrolarının her seçimlerden zaferle ayrılmasının asıl nedeni ne?
Elbette ve tartışmasız insanların Tayyip Erdoğan’a olan sevgisi, daha da önemlisi güveni.
İkincisi ise 16 yılda AK Parti iktidarının ortaya koyduğu hizmet anlayışı.
Bu hizmet anlayışı ülkede büyük yatırımların hayata geçmesine, birbirinden büyük hizmetlerin insanlara sunulması ile insanların refah seviyesinin de yükselmesine neden oldu.
***
İşte bu anlayış tabana da yansıdı.
Örneğin Orhangazi bölgesine bakacak olursak, Orhangazi son 16 yılda kamu yatırımları noktasında altın dönemini yaşadı diyebiliriz.
Öyle ki, son 16 yılda Orhangazi’deki hemen hemen tüm kamu yatırımları yenilendi.
Her birine yeni hizmet binaları kazandırıldı.
Bu süreçte, kaymakamlık binası yıkılmak üzere olan binadan, yeni bir binaya kavuştu.
Orhangazi Devlet Hastanesi yıkılmak üzere olan ve ihtiyaca cevap veremeyen devasa büyüklükte ve modern bir binaya kavuştu.
Hiç sağlık ocağı binası bulunmayan Orhangazi, bu süreçte çok sayıda sağlık ocağı binasına kavuştu.
Bununla birlikte, Orhangazi okul sayısı anlamında da son dönemde altın çağını yaşadı.
22 olan Orhangazi’deki eğitim kurumu binasının 15’i son 16 yılda hayata geçirildi.
(Okul binalarının bazıları yeni yapıldı, bazıları ise yenilendi ve derslik sayıları da kat kat artırıldı)
Orhangazi işte bu geride kalan süreçte, yeni bir Sosyal Güvenlik Kurumu binasına, müftülük binasına kavuştu.
Halen yenilenen hükümet konağı binasında hizmet veren Adliye için de yen ibir bina inşaatı devam ediyor.
Bunlara ilave olarak tarımsal sulama için yapılan yeni sulama tesisleri, yeni gölet, yarı olimpik yüzme havuzu gibi binalar da yine bu son dönemde ilçeye kazandırıldı.
Ve şimdi ise sırada yeni Emniyet Müdürlüğü binası var.
Bu yıl sonuna kadar inşaatı başlanması planlanan bina gelecek yıl sonuna kadar da tamamlanacak.
Yine eski hastane binası yerinde ve Tuna İlköğretim okulu yanında yapılan yeni okul binaları da bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak.
Sağlıklı Hayat Merkezi, Sosyal Hizmet Merkezi gibi binalar da son süreçte hizmete giren diğer kamu yatırımları oldu.
***
Uzun lafın kısası, Orhangazi son 15 yılda kamu yatırımları noktasında şanslı ve parlak bir dönem yaşadı.
İşte bu tablo da iktidar partisine olan desteği artırıyor.
Aynı desteğin yerel yönetimde de olacağını şimdiden söyleyebiliriz.
Kamu yatırımları eksiklikleri giderildikçe de, vatandaşın hizmet alımı hem daha kolaylaşıyor, hem daha kaliteli olabiliyor.
Rakamlar ve somut çalışmalar da siyaseten iktidar partisine güç katıyor.
Ortaya da 24 Hazirandaki sonuçlar çıkıyor