İki yıl üst üste iyi ürün

Zeytinde hasat dönemi başlıyor.
Ekim sonu, kasım başı ile birlikte bölgede hummalı bir zeytin hasadı başlayacak.
Ocak ayına kadar da hasat devam edecek.
Zeytin üretiminde Orhangazi’de bu yılın tahmini rekolte miktarları da belli oldu.
Hatırlanacağı gibi, daha önce Ziraat Odası yaptığı araştırma ile bu yılki zeytin maliyet hesaplamalarını yapmıştı.
Yapılan tahmini araştırmalara göre Orhangazi bölgesinde zeytinin kilo maliyeti 3,9 TL olarak belirlenmişti.
Bu rakam, ortalama bir rakam olarak açıklandı.
***
Bir de Orhangazi bölgesinin rekolte tahminleri yapıldı.
Hatırlanacağı gibi zeytin üretimi bölgede geçen yıl rekor seviyelere ulaşmıştı.
Tüm zamanların en çok üretimi geçtiğimiz yıl yapılmış, Orhangazi bölgesinde elde edilen rekolte miktarı tam 42 bin ton olmuştu.
Bu rakam, tüm zamanların en yüksek miktarı olarak tarihe geçmişti.
Zaten, Orhangazi bölgesinde zeytin ağacı sayısı da son yıllarda büyük artış göstermiş,
15 yıl önce 1 milyon 670 bin rakamlarında olan zeytin ağacı sayısı, yeni ekim alanları ile birlikte 2 milyon 200 bini geçmişti.
İşte üretimdeki artış da bir anlamda bundan kaynaklanmıştı.
Buna bir de geçen yılın verimli geçmesini de eklediğimizde, karşımıza 42 bin tonluk büyük bir rakam çıkmıştı.
***
Rekolte miktarlarına karşılık, zeytin üretiminin bölge ekonomisine katkısı da rekor seviyelerde olmuştu.
Marmarabirlik’in geçen yıl açıkladığı zeytin fiyatları zeytin üreticisini memnun etmiş ve üreticinin cebi de uzun süre sonra iyi paralar görmüştü.
Bölge zeytincisi geçen yıl ortalama 5 TL’den zeytin satışı yapınca, Orhangazi bölgesine de 200 milyon TL’nin üzerinde bir katkısı olmuştu.
***
Zeytin üreticiliği yapanlar iyi bilir. Zeytinde bir yıl var yılı, bir yıl ise yok yılı olarak kabul edilir. Yani, zeytin üretiminde bir yıl yüksek verim aldıysanız, aynı verimi bir sonraki yıl almanız mümkün değildir.
Ancak bu yıl tablo biraz farklı.
Geçen yıl 42 bin ton zeytin rekoltesi varken, bu yıl bu rakam yine geçen yıla yakın olarak tahmin ediliyor.
Olağanüstü bir durum olmadığı taktirde Orhangazi bölgesinin bu yıl beklediği zeytin üretim miktarı 36-37 bin ton olarak tahmin ediliyor.
Bu rakam da “yok” yılında iyi bir rakam olarak tarihe geçmiş olacak.
***
Orhangazi bölgesinin bir diğer gerçeği ise kaliteli sofralık zeytin konusunda.
Öyle ki, sofralık zeytin kalitesi bölgede hayli üst seviyelerde.
Her ne kadar tescil olarak Gemlik tipi olarak bilinse de, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin yetiştiği bölge Orhangazi ve İznik gölü havzası olduğu kabul edilir.
İşte bu sebepten dolayıdır ki, üretim miktarının yüksekliği, kaliteli sofralık zeytin ile birlikte ekonomiye bir o kadar daha büyük katkı sağlayacak.
***
Bu noktadan sonra artık beklenen şey Marmarabirlik ve dolayısıyla da tüccarın belirleyeceği zeytin fiyatlarına kalmış durumda.
Geçen yılı son derece verimli ve bereketli geçiren zeytin üreticisi için, bu yıl elde edilecek gelir üst üste iki yıl zeytincinin yüzünü güldürmüş olacak ki, bu da zeytin üretiminde üreticinin geleceğe daha fazla umutla bakmasına neden olacak.
İki yıl üst üste iyi ürün
Zeytinde hasat dönemi başlıyor.
Ekim sonu, kasım başı ile birlikte bölgede hummalı bir zeytin hasadı başlayacak.
Ocak ayına kadar da hasat devam edecek.
Zeytin üretiminde Orhangazi’de bu yılın tahmini rekolte miktarları da belli oldu.
Hatırlanacağı gibi, daha önce Ziraat Odası yaptığı araştırma ile bu yılki zeytin maliyet hesaplamalarını yapmıştı.
Yapılan tahmini araştırmalara göre Orhangazi bölgesinde zeytinin kilo maliyeti 3,9 TL olarak belirlenmişti.
Bu rakam, ortalama bir rakam olarak açıklandı.
***
Bir de Orhangazi bölgesinin rekolte tahminleri yapıldı.
Hatırlanacağı gibi zeytin üretimi bölgede geçen yıl rekor seviyelere ulaşmıştı.
Tüm zamanların en çok üretimi geçtiğimiz yıl yapılmış, Orhangazi bölgesinde elde edilen rekolte miktarı tam 42 bin ton olmuştu.
Bu rakam, tüm zamanların en yüksek miktarı olarak tarihe geçmişti.
Zaten, Orhangazi bölgesinde zeytin ağacı sayısı da son yıllarda büyük artış göstermiş,
15 yıl önce 1 milyon 670 bin rakamlarında olan zeytin ağacı sayısı, yeni ekim alanları ile birlikte 2 milyon 200 bini geçmişti.
İşte üretimdeki artış da bir anlamda bundan kaynaklanmıştı.
Buna bir de geçen yılın verimli geçmesini de eklediğimizde, karşımıza 42 bin tonluk büyük bir rakam çıkmıştı.
***
Rekolte miktarlarına karşılık, zeytin üretiminin bölge ekonomisine katkısı da rekor seviyelerde olmuştu.
Marmarabirlik’in geçen yıl açıkladığı zeytin fiyatları zeytin üreticisini memnun etmiş ve üreticinin cebi de uzun süre sonra iyi paralar görmüştü.
Bölge zeytincisi geçen yıl ortalama 5 TL’den zeytin satışı yapınca, Orhangazi bölgesine de 200 milyon TL’nin üzerinde bir katkısı olmuştu.
***
Zeytin üreticiliği yapanlar iyi bilir. Zeytinde bir yıl var yılı, bir yıl ise yok yılı olarak kabul edilir. Yani, zeytin üretiminde bir yıl yüksek verim aldıysanız, aynı verimi bir sonraki yıl almanız mümkün değildir.
Ancak bu yıl tablo biraz farklı.
Geçen yıl 42 bin ton zeytin rekoltesi varken, bu yıl bu rakam yine geçen yıla yakın olarak tahmin ediliyor.
Olağanüstü bir durum olmadığı taktirde Orhangazi bölgesinin bu yıl beklediği zeytin üretim miktarı 36-37 bin ton olarak tahmin ediliyor.
Bu rakam da “yok” yılında iyi bir rakam olarak tarihe geçmiş olacak.
***
Orhangazi bölgesinin bir diğer gerçeği ise kaliteli sofralık zeytin konusunda.
Öyle ki, sofralık zeytin kalitesi bölgede hayli üst seviyelerde.
Her ne kadar tescil olarak Gemlik tipi olarak bilinse de, sadece Türkiye’nin değil, dünyanın en kaliteli sofralık zeytininin yetiştiği bölge Orhangazi ve İznik gölü havzası olduğu kabul edilir.
İşte bu sebepten dolayıdır ki, üretim miktarının yüksekliği, kaliteli sofralık zeytin ile birlikte ekonomiye bir o kadar daha büyük katkı sağlayacak.
***
Bu noktadan sonra artık beklenen şey Marmarabirlik ve dolayısıyla da tüccarın belirleyeceği zeytin fiyatlarına kalmış durumda.
Geçen yılı son derece verimli ve bereketli geçiren zeytin üreticisi için, bu yıl elde edilecek gelir üst üste iki yıl zeytincinin yüzünü güldürmüş olacak ki, bu da zeytin üretiminde üreticinin geleceğe daha fazla umutla bakmasına neden olacak.