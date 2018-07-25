Herşeye karşı mı olmak gerek?

Orhangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Mecliste iki madde vardı dikkat çeken.
Birincisi Gemiç altında Orhangazi Belediyesi’ne ait 100 bin m2’lik alanda Turşu Entegre Tesisi yapımı için emsal artışı kararı vardı.
Bir diğer gündem ise Süpürgelik mevkiinde Yalova istikametine doğru giderken yolun sağında kalan sanayi alanı için bir imar değişikliği.
Özellikle turşucular için düşünülen entegre tesis konusuna değinmek istiyorum.
Biliyorsunuz, Orhangazi’nin gıda üretiminde tescillenen, hatta coğrafi işarete konulabilen tek ürünü turşu üretimi.
Turşu üretimi de Gedelek Mahallesi’nde yapılıyor.
Gedelek Turşuları Türkiye’de bilinen bir marka.
Hatta içlerinde bazı firmalar markalama sürecini tamamladığı için Orhangazi’ye ciddi ekonomik getirisi var.
Hatta, Gedelek Mahallesi diğer mahallelerin aksine tersine göç alan bir merkez.
Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 3-4 yıldır turşu için adeta seferberlik ilan edip en azından zeytinde kaçan treni yakalamak için çeşitli girişimlerde bulundular.
Bunların arasında burada başlatılan Turşu Festivali ile coğrafi işaret alımı önde gelen adımlar oldu.
Bir diğer adımı da Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan attı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Recep Altepe döneminde Gemiç altındaki Orhangazi Belediyesi’ne ait 100 bin m2 arsa zeytin entegre tesisi yapımı için tahsis edilmişti.
Ancak, Altepe’nin gidişi, yerine gelen Alinur Aktaş’ın da tasarruf tedbirleri nedeniyle proje rafa kalkmıştı.
Bu noktada Belediye Başkanı Neşet Çağlayan arsanın geri alınması için devreye girmiş ve Büyükşehir Meclisinde uzun uğraşlar sonrasında arsayı yeniden geri almıştı.
Bu sürecin ardından Başkan Çağlayan, Gedelekli turşu üreticilerini toplayıp burada bir Turşu Entegre Tesisi yapılması fikrini ortaya koydu.
Bu fikir turşu üreticileri tarafından ciddi karşılık gördü ve bu konuda kollar sıvandı.
Ardından ise turşu firmalarından ön talepler toplandı.
Ancak gelin görün ki Gedelek’te halen 60-70 adet Turşu üretim merkezi olmasına rağmen, bu yeni entegre tesis için başvuru sayısı 130’u geçti.
Dolayısıyla da mevcut arsada bu kadar sayıda üretim tesisi üretilemeyeceği için bu arsa için emsal artışı kararı alındı.
Bu karar da Orhangazi Belediyesi’nin Meclisine getirildi.
Uzun lafın kısası, Orhangazi’ye modern, hijyenik ve ekonomiye katkısını artıracak bir entegre tesis için emsal artış talebi meclise geldi.
Gelin görün ki bu emsal artışı kararına mecliste Demokrat Parti, CHP ve AK Partili tek üye Şenol Yelbey ret oyu kullandı.
Böyle bir planlama için yapılan girişime ret oyu kullanmak neyin mantığı kimse çözemedi.
Elbetteki muhalefet bu ülkeye lazım.
Ama her şeye muhalefet etmek, hele hele ilçe için böylesine önemli bir projeye muhalefet etmek gerçek manada şaşılacak bir durum.
Neyse ki madde AK Partili üyelerin onayı ile geçti, Büyükşehir Belediyesi onayına kaldı.
***
Bu plan değişikliği ile birlikte artık burada planlamalar hızlandırılacak.
Biliyorsunuz, Gedelek’te sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı söylenip dururdu.
İşte bunun önüne geçmek, daha modern, daha hijyenik koşullarda üretim yapılabilecek bir entegre tesis için adım atılırken, üstelik bu konuda da üreticilerden ciddi talepler gelirken, buna karşı gelmek siyasetle de pek bağdaşmıyor doğrusu.
İnşallah tüm bu gelişmelere rağmen o entegre tesis bu ilçeye kazandırılacak, turşu üretiminin ilçeye kattığı değer daha da artmış olacak.
Herşeye karşı mı olmak gerek?
Orhangazi Belediyesi’nin geçtiğimiz günlerde temmuz ayı meclis toplantısı yapıldı.
Mecliste iki madde vardı dikkat çeken.
Birincisi Gemiç altında Orhangazi Belediyesi’ne ait 100 bin m2’lik alanda Turşu Entegre Tesisi yapımı için emsal artışı kararı vardı.
Bir diğer gündem ise Süpürgelik mevkiinde Yalova istikametine doğru giderken yolun sağında kalan sanayi alanı için bir imar değişikliği.
Özellikle turşucular için düşünülen entegre tesis konusuna değinmek istiyorum.
Biliyorsunuz, Orhangazi’nin gıda üretiminde tescillenen, hatta coğrafi işarete konulabilen tek ürünü turşu üretimi.
Turşu üretimi de Gedelek Mahallesi’nde yapılıyor.
Gedelek Turşuları Türkiye’de bilinen bir marka.
Hatta içlerinde bazı firmalar markalama sürecini tamamladığı için Orhangazi’ye ciddi ekonomik getirisi var.
Hatta, Gedelek Mahallesi diğer mahallelerin aksine tersine göç alan bir merkez.
Orhangazi Belediyesi ve Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası 3-4 yıldır turşu için adeta seferberlik ilan edip en azından zeytinde kaçan treni yakalamak için çeşitli girişimlerde bulundular.
Bunların arasında burada başlatılan Turşu Festivali ile coğrafi işaret alımı önde gelen adımlar oldu.
Bir diğer adımı da Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan attı.
Bursa Büyükşehir Belediyesi’nde Recep Altepe döneminde Gemiç altındaki Orhangazi Belediyesi’ne ait 100 bin m2 arsa zeytin entegre tesisi yapımı için tahsis edilmişti.
Ancak, Altepe’nin gidişi, yerine gelen Alinur Aktaş’ın da tasarruf tedbirleri nedeniyle proje rafa kalkmıştı.
Bu noktada Belediye Başkanı Neşet Çağlayan arsanın geri alınması için devreye girmiş ve Büyükşehir Meclisinde uzun uğraşlar sonrasında arsayı yeniden geri almıştı.
Bu sürecin ardından Başkan Çağlayan, Gedelekli turşu üreticilerini toplayıp burada bir Turşu Entegre Tesisi yapılması fikrini ortaya koydu.
Bu fikir turşu üreticileri tarafından ciddi karşılık gördü ve bu konuda kollar sıvandı.
Ardından ise turşu firmalarından ön talepler toplandı.
Ancak gelin görün ki Gedelek’te halen 60-70 adet Turşu üretim merkezi olmasına rağmen, bu yeni entegre tesis için başvuru sayısı 130’u geçti.
Dolayısıyla da mevcut arsada bu kadar sayıda üretim tesisi üretilemeyeceği için bu arsa için emsal artışı kararı alındı.
Bu karar da Orhangazi Belediyesi’nin Meclisine getirildi.
Uzun lafın kısası, Orhangazi’ye modern, hijyenik ve ekonomiye katkısını artıracak bir entegre tesis için emsal artış talebi meclise geldi.
Gelin görün ki bu emsal artışı kararına mecliste Demokrat Parti, CHP ve AK Partili tek üye Şenol Yelbey ret oyu kullandı.
Böyle bir planlama için yapılan girişime ret oyu kullanmak neyin mantığı kimse çözemedi.
Elbetteki muhalefet bu ülkeye lazım.
Ama her şeye muhalefet etmek, hele hele ilçe için böylesine önemli bir projeye muhalefet etmek gerçek manada şaşılacak bir durum.
Neyse ki madde AK Partili üyelerin onayı ile geçti, Büyükşehir Belediyesi onayına kaldı.
***
Bu plan değişikliği ile birlikte artık burada planlamalar hızlandırılacak.
Biliyorsunuz, Gedelek’te sağlıksız koşullarda turşu üretimi yapıldığı söylenip dururdu.
İşte bunun önüne geçmek, daha modern, daha hijyenik koşullarda üretim yapılabilecek bir entegre tesis için adım atılırken, üstelik bu konuda da üreticilerden ciddi talepler gelirken, buna karşı gelmek siyasetle de pek bağdaşmıyor doğrusu.
İnşallah tüm bu gelişmelere rağmen o entegre tesis bu ilçeye kazandırılacak, turşu üretiminin ilçeye kattığı değer daha da artmış olacak.