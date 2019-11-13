Havuz ile ilgili süreç hızlandırılmalı

Orhangazi’de inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu konusu nihayet bakanlığın gündemine geldi.
Hatırlanacağı gibi, endüstri Meslek Lisesi yanında son derece modern ve ilçeye hizmet edecek bir havuz inşa edilmişti.
Havuzun tamamlanma süreci uzun olsa da nihayet 2018 yılında tamamlanmış hatta o dönemde hizmete de sokulmuştu.
Yarı Olimpik havuzun hizmete girmesinden sonra o dönede bir yaz spor okulu da düzenlenmişti. Gelin görün ki, havuzda hem zemin hem de özellikle devir daim motorlarındaki arızalar nedeniyle havuz yeniden kapatıldı. Bu karar ilçe için gerçekten büyük bir hayalkırıklığı olmuştu. O dönemde havuzdaki arızanın giderilmesi için inşaatı yapan yüklenici firma ile irtibata geçilmişti. Yüklenici firma havuzda yeni düzenleme yapmasına rağmen, arızalar bir türlü giderilememişti. Ve nihayetinde havuz kullanıma kapatılmıştı.
*
Bunun üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Milyonlar harcanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunduğu yerde çürümeye terkedilmişti.
Daha da kötüsü konu bir kaç kez medyada yer alana kadar şehrin yöneticileri de bu konuda kılını dahi kıpırdatmıyordu.
Havuzun çürümeye terkedildiği konusu medyada yer alınca, artık birileri devreye girdi. Konu önce Bursa Valisinin gündemine geldi.
Ancak orada da süreç bir yerden sonra tıkanmıştı. Nihayet Belediye Başkanı Bekir Aydın, geçen hafta Bursa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na konu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Özellikle de havuz sporlarına özel ilgisi olan bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu konuda yakın çalışma ekibine talimat verdi. Artık havuz konusunda top bakanlıkta.
Bakanlık havuzdaki arızanın ve bu arızaların giderilmesi için gerekli maliyet hesaplamalarını yapacak. Bu hesaplamalarla birlikte havuzda yeni bir çalışma yapılacak, havuzdaki sorunlar giderilecek. Böylece milyonluk havuz da yeniden hizmete girebilecek.
*
Bu noktada üzücü olan ise şu, 2018 yılından bu yana Havuz çürümeye terkedilmişken bu şehirdeki hiç kimsenin konu ile ilgili bir sorumluluk hissetmemesi ve duruma müdahil olamaması. Düşünsenize milyonluk bir yatırım ilçeye kazandırılıyor. Ancak ne yapım aşamasında ne sonrasında ilçenin ne kamusu ne de siyasi iradesi konuya müdahil olamıyor. Herkes kulağının üzerine yatınca da, böylesine önemli bir proje elde patlıyor. Ne zaman ki konu medyada geniş yer buluyor, birileri bi zahmet devreye giriyor da havuzu kurtarmaya çalışıyor. Umarız bu konuda daha hızlı adımlar atılır ve bu yatırım da çürümekten kurtarılır.
*
Bu noktada şu parantezi açmakta fayda görüyorum. Orhangazi son 10-15 yılda birçok kamu yatırımına kavuştu.
Bu dönemde yapılan okul, kaymakamlık binası ya da diğer kamu yatırımlarının tamamına göz attığımızda özellikle fiziki koşullar konusunda ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yapılan okul, sağlık kuruluşları ve diğer yatırımlarda yüklenici firmaların her biri üzerine düşeni fazlasıyla yapıp kaliteli binalar inşa etmişlerdi. Sadece Yarı Olimpik Yüzme Havuzu konusunda böyle bi durum yaşandı. Ne yazık ki havuzdaki bu sorun yüklenici firma kaynaklı. Buna rağmen yapımcı firma bununla ilgili bir bedel ödedi mi ya da ödeyecek mi onu da bilmiyoruz.
*
Zararın neresinden dönülürse kardır.
Havuzdaki sorun giderilsin, Orhangazi hakettiği bu yatırıma bir an önce kavuşsun istiyoruz.
Bu konuda süreci hızlandırmak da yine ilçenin mülki amiri kaymakam ve belediye yönetimi ile siyasi iradeye kalıyor.
Üzerlerine düşeni herkes yaparsa, zarardan daha hızlı dönülmüş olur.
Havuz ile ilgili süreç hızlandırılmalı
Orhangazi’de inşa edilen Yarı Olimpik Yüzme Havuzu konusu nihayet bakanlığın gündemine geldi.
Hatırlanacağı gibi, endüstri Meslek Lisesi yanında son derece modern ve ilçeye hizmet edecek bir havuz inşa edilmişti.
Havuzun tamamlanma süreci uzun olsa da nihayet 2018 yılında tamamlanmış hatta o dönemde hizmete de sokulmuştu.
Yarı Olimpik havuzun hizmete girmesinden sonra o dönede bir yaz spor okulu da düzenlenmişti. Gelin görün ki, havuzda hem zemin hem de özellikle devir daim motorlarındaki arızalar nedeniyle havuz yeniden kapatıldı. Bu karar ilçe için gerçekten büyük bir hayalkırıklığı olmuştu. O dönemde havuzdaki arızanın giderilmesi için inşaatı yapan yüklenici firma ile irtibata geçilmişti. Yüklenici firma havuzda yeni düzenleme yapmasına rağmen, arızalar bir türlü giderilememişti. Ve nihayetinde havuz kullanıma kapatılmıştı.
*
Bunun üzerinden neredeyse 1,5 yıl geçti. Milyonlar harcanan Yarı Olimpik Yüzme Havuzu bulunduğu yerde çürümeye terkedilmişti.
Daha da kötüsü konu bir kaç kez medyada yer alana kadar şehrin yöneticileri de bu konuda kılını dahi kıpırdatmıyordu.
Havuzun çürümeye terkedildiği konusu medyada yer alınca, artık birileri devreye girdi. Konu önce Bursa Valisinin gündemine geldi.
Ancak orada da süreç bir yerden sonra tıkanmıştı. Nihayet Belediye Başkanı Bekir Aydın, geçen hafta Bursa’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na konu ile ilgili bir bilgilendirme yaptı. Özellikle de havuz sporlarına özel ilgisi olan bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu bu konuda yakın çalışma ekibine talimat verdi. Artık havuz konusunda top bakanlıkta.
Bakanlık havuzdaki arızanın ve bu arızaların giderilmesi için gerekli maliyet hesaplamalarını yapacak. Bu hesaplamalarla birlikte havuzda yeni bir çalışma yapılacak, havuzdaki sorunlar giderilecek. Böylece milyonluk havuz da yeniden hizmete girebilecek.
*
Bu noktada üzücü olan ise şu, 2018 yılından bu yana Havuz çürümeye terkedilmişken bu şehirdeki hiç kimsenin konu ile ilgili bir sorumluluk hissetmemesi ve duruma müdahil olamaması. Düşünsenize milyonluk bir yatırım ilçeye kazandırılıyor. Ancak ne yapım aşamasında ne sonrasında ilçenin ne kamusu ne de siyasi iradesi konuya müdahil olamıyor. Herkes kulağının üzerine yatınca da, böylesine önemli bir proje elde patlıyor. Ne zaman ki konu medyada geniş yer buluyor, birileri bi zahmet devreye giriyor da havuzu kurtarmaya çalışıyor. Umarız bu konuda daha hızlı adımlar atılır ve bu yatırım da çürümekten kurtarılır.
*
Bu noktada şu parantezi açmakta fayda görüyorum. Orhangazi son 10-15 yılda birçok kamu yatırımına kavuştu.
Bu dönemde yapılan okul, kaymakamlık binası ya da diğer kamu yatırımlarının tamamına göz attığımızda özellikle fiziki koşullar konusunda ciddi bir sorun yaşanmamıştı. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki, yapılan okul, sağlık kuruluşları ve diğer yatırımlarda yüklenici firmaların her biri üzerine düşeni fazlasıyla yapıp kaliteli binalar inşa etmişlerdi. Sadece Yarı Olimpik Yüzme Havuzu konusunda böyle bi durum yaşandı. Ne yazık ki havuzdaki bu sorun yüklenici firma kaynaklı. Buna rağmen yapımcı firma bununla ilgili bir bedel ödedi mi ya da ödeyecek mi onu da bilmiyoruz.
*
Zararın neresinden dönülürse kardır.
Havuzdaki sorun giderilsin, Orhangazi hakettiği bu yatırıma bir an önce kavuşsun istiyoruz.
Bu konuda süreci hızlandırmak da yine ilçenin mülki amiri kaymakam ve belediye yönetimi ile siyasi iradeye kalıyor.
Üzerlerine düşeni herkes yaparsa, zarardan daha hızlı dönülmüş olur.