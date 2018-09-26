Gölün cazibesi artıyor

İznik Gölü sadece Orhangazi’nin değil, bölgenin en önemli değeri.
Hem gölün, hem çevresinin doğal güzelliği, bunlardan da önemlisi tarımsal sulama için tam bir hayat kaynağı göl.
***
İçindeki balık türleri ile ekonomiye de katkısı olan, dört mevsim balıkçılık yapılabilen önemli bir değer, İznik Gölü.
Gölün bölgeye bir çok katkısı bulunurken, olması gereken bazı hususlarda ise bugüne kadar hiç bir katkısı olmamıştı bugüne kadar.
Birincisi sahil ve doğa turizmi, ikincisi su sporları.
İznik gölünün doğal güzellikleri olması ve üstelik Türkiye’nin nüfus ve ekonomik yoğunluğunun en iyi olduğu bir bölge olan Marmara bölgesinin göbeğinde olmasına rağmen, işte bu iki hususta bir türlü albenisi yaratılamamış bir değer.
Sapanca gölü ile İznik gölü birbirine benzerlikleri ile bilinir.
Ama Sapanca gölü ve çevresi hem turistik tesisler, hem de su sporları bakımından çok şanslı bir göl ve bölge.
Oysa,
Lojistik olarak bile neredeyse Sapanca bölgesi ile birebir aynı olan Orhangazi bölgesi, gölün bu iki yönünden bugüne kadar yararlanamamıştı.
Bu durumun tersine dönmesi için son yıllarda atılımlar yapılmaya başladı.
Son bir kaç yıldır İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde yapılan yeni düzenlemeler, yeni bir kaç tesisin hizmete girmesi,
Tesislerin kalite standartlarını artırması, sahil şeridine dışarıdan daha fazla ziyaretçinin gelmesine vesile oluyor.
***
Şimdi ise yeni bir proje start aldı.
Göl Sahil Projesi.
Aslında göl sahil projesi iki aşamalı bir proje.
Projenin tamamı hem sahil şeridi hem de çamlığın arkasında kalan geniş alanları kapsıyor.
İçerisinde sosyal tesisler, sosyal donatı alanları, park ve dinlenme alanları, yeni mesire alanları ile bütün olan projenin şu anda ilk etabına başlandı.
İlk etap ise sahil projesinden oluşuyor.
Sahilde Çamlık tesisleri ile göl arasında kalan bölümde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve sosyal donatı alanları ile çocuk parklarının yer alacağı proje daha şimdiden şehirde heyecan yarattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen sahil projesi inşaatının yeni yılın başlarına kadar tamamlanması planlanıyor.
İşte göle yeni bir değer katacak, sahile giden insanların çok daha nezih, çok daha temiz ve düzenli bir alan kullanmalarını sağlayacak bu projeler gölün katma değerini artıran çalışmalar olacak.
***
Orhangazi’de kim siyasetin kenarından köşesinden geçse hep aynı şeyi söylerdi;
“Gölü hakettiği değere kavuşturacağız”
Ama bu bir türlü gerçekleşmezdi.
Bunun farklı nedenleri de olurdu.
Kimi siyasetçi bunu hamaset olarak söyledi.
Kimi ise bürokratik engellerle karşılaştı.
Ama kararlı yönetim gösterenler bugün gölü özlenen ve istenen değere kavuşturmak için aba harcıyorlar.
Bu planlamalara bir de su sporları ile ilgili eklentiler olursa, işte o zaman bölge gerçek anlamda cazibe merkezine dönecektir.
***
NOT:
Geçen hafta Döktaş Dökümcülük’te işten çıkarmaları konu eden yazımın ardından fabrikanın yeni yönetiminden işten çıkarmalar konusunda görüş almak istedim. Ancak dönüş yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen yetkili ile konuşmaya hazırım.
Gölün cazibesi artıyor
İznik Gölü sadece Orhangazi’nin değil, bölgenin en önemli değeri.
Hem gölün, hem çevresinin doğal güzelliği, bunlardan da önemlisi tarımsal sulama için tam bir hayat kaynağı göl.
***
İçindeki balık türleri ile ekonomiye de katkısı olan, dört mevsim balıkçılık yapılabilen önemli bir değer, İznik Gölü.
Gölün bölgeye bir çok katkısı bulunurken, olması gereken bazı hususlarda ise bugüne kadar hiç bir katkısı olmamıştı bugüne kadar.
Birincisi sahil ve doğa turizmi, ikincisi su sporları.
İznik gölünün doğal güzellikleri olması ve üstelik Türkiye’nin nüfus ve ekonomik yoğunluğunun en iyi olduğu bir bölge olan Marmara bölgesinin göbeğinde olmasına rağmen, işte bu iki hususta bir türlü albenisi yaratılamamış bir değer.
Sapanca gölü ile İznik gölü birbirine benzerlikleri ile bilinir.
Ama Sapanca gölü ve çevresi hem turistik tesisler, hem de su sporları bakımından çok şanslı bir göl ve bölge.
Oysa,
Lojistik olarak bile neredeyse Sapanca bölgesi ile birebir aynı olan Orhangazi bölgesi, gölün bu iki yönünden bugüne kadar yararlanamamıştı.
Bu durumun tersine dönmesi için son yıllarda atılımlar yapılmaya başladı.
Son bir kaç yıldır İznik Gölü’nün Orhangazi sahilinde yapılan yeni düzenlemeler, yeni bir kaç tesisin hizmete girmesi,
Tesislerin kalite standartlarını artırması, sahil şeridine dışarıdan daha fazla ziyaretçinin gelmesine vesile oluyor.
***
Şimdi ise yeni bir proje start aldı.
Göl Sahil Projesi.
Aslında göl sahil projesi iki aşamalı bir proje.
Projenin tamamı hem sahil şeridi hem de çamlığın arkasında kalan geniş alanları kapsıyor.
İçerisinde sosyal tesisler, sosyal donatı alanları, park ve dinlenme alanları, yeni mesire alanları ile bütün olan projenin şu anda ilk etabına başlandı.
İlk etap ise sahil projesinden oluşuyor.
Sahilde Çamlık tesisleri ile göl arasında kalan bölümde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, dinlenme ve sosyal donatı alanları ile çocuk parklarının yer alacağı proje daha şimdiden şehirde heyecan yarattı.
Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirilen sahil projesi inşaatının yeni yılın başlarına kadar tamamlanması planlanıyor.
İşte göle yeni bir değer katacak, sahile giden insanların çok daha nezih, çok daha temiz ve düzenli bir alan kullanmalarını sağlayacak bu projeler gölün katma değerini artıran çalışmalar olacak.
***
Orhangazi’de kim siyasetin kenarından köşesinden geçse hep aynı şeyi söylerdi;
“Gölü hakettiği değere kavuşturacağız”
Ama bu bir türlü gerçekleşmezdi.
Bunun farklı nedenleri de olurdu.
Kimi siyasetçi bunu hamaset olarak söyledi.
Kimi ise bürokratik engellerle karşılaştı.
Ama kararlı yönetim gösterenler bugün gölü özlenen ve istenen değere kavuşturmak için aba harcıyorlar.
Bu planlamalara bir de su sporları ile ilgili eklentiler olursa, işte o zaman bölge gerçek anlamda cazibe merkezine dönecektir.
***
NOT:
Geçen hafta Döktaş Dökümcülük’te işten çıkarmaları konu eden yazımın ardından fabrikanın yeni yönetiminden işten çıkarmalar konusunda görüş almak istedim. Ancak dönüş yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapmak isteyen yetkili ile konuşmaya hazırım.