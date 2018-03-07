Göl Projesi turizm için önemli

Kentlerde ekonomiye değer katmanın da farklı yolları var elbet.

Şehrin idarecileri bu hususta da alternatifler sunmak,

Alternatifler üretmek zorunda.

Bu Orhangazi için de geçerli.

Hep söyleriz ya,

Orhangazi Tarım ve Sanayisi ile öne çıkan bir kent.

Gerçekten de insanların neredeyse yüzde 80’inin geliri bu iki sektörden.

Fabrikalarda çalışan insanlar,

Büyük sanayi kuruluşlarının etki alanındaki küçük işletmeler,

Tarım ve zeytincilik,

Zeytincilikte istihdam edilen binlerce insan.

Velhasıl, Orhangazi bölgesinin en önemli iki gücü tarım ve sanayi.

Elbette ki,

Hem tarımda hem de sanayi de Orhangazi’nin potansiyeli kısıtlı.

İstediğiniz kadar bu iki sektörün gücünü getirisini artırmaya çalışın

Gidebileceğiniz nokta sınırlı.

Bunun en önemli nedeni, yeni sanayi alanlarının olmayışı ve coğrafi olarak tarım yapılabilir alanının da son derece kısıtlı ve dolu olması.

Bu durumda yapılması gereken şey, bu iki değere yeni bir şeyler eklemek.

*

Bugünün yöneticileri ve dinamikleri bu konuda turizmi ortak hedef olarak ortaya koymuştu.

Doğa turizmi, termal turizmi ve Göl turizmi bu bölge için uygun alternatifler.

Ve her 3 hususta da bugüne kadar somut adımlar atıldığını görmekteyiz.

Örneğin, doğa turizmi konusunda Orhangazi’nin keşfedilmeyi bekleyen bir çok noktası ortaya çıkarılıp bu hususta tesisleşme ve tanıtım konusunda güzel adımlar atılıyor.

Bir diğer unsur olan termal turizm için de Orhangazi Belediyesi’nin gelecek adına yaptığı planlamalar

İmar planındaki düzenlemeler Çakırlı ve Keramet bölgesinde termal tesislerin oluşmasının önünü açtı,

Hatta bu konuda yakın bir gelecekte hem Çakırlı, hem de Keramet’te yeni ve ihtiyaç duyulan tesislerin yapılacağına da şahit olacağız.

Bu konuda ciddi adımlar atılıyor,

Filizlendiğini de yakında göreceğiz

Doğa turizmi ve termal turizmin yanı sıra Orhangazi için en önemli turizm objesi İznik Gölü olacak.

Fakat bugüne kadar İznik gölünün gerçek manada iç turizme kazandırılması,

Göl turizminin ilçeye getiri getirmeye başlayacak seviyeye gelmesi mümkün olmadı.

Bunda bürokrasinin o yıldırıcı duruşunun yanı sıra,

Ciddi bir projenin de bir türlü ortaya konamamasını gösterebiliriz.

Ama bu konuda da artık yeni şeylere şahit olacağız.

Gölün az da olsa turizme katkı sağlayacak noktaya gelmesi için ilk adım Göl Sahil projesi olacak.

Son derece önemli bir değer olan ancak daha düne kadar hiç bir aydınlatması dahi olmadığı gibi zifiri karanlığa mahkum edilen İznik Gölü’nde bugünün yerel yönetimi tarafından ufak dokunuşlarla bir şeyler hayata geçirildi.

Şimdi ikinci adım geliyor.

Göl Sahil projesinin ihalesi bu ay yada en geç gelecek ay yapılacak.

Böylece önümüzdeki süreçte göl sahilinde ciddi iyileşmelere şahit olacağız.

Bu da gölün turizme kazandırılması,

Göl turizminden Orhangazi’de yaşayan insanların ekonomik anlamda istifade edebilir hale gelecektir.

Böylece 3 önemli unsur,

Termal, Göl ve Doğa turizmi konusunda artık mesafe katedilmeye de başlanmış olacak.

İlçe ekonomisi de yeni bir getiriye kavuşmuş olacak.