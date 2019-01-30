Devasa üniversite binası heba olmasın

ULUDAĞ Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulları içinde belki de tüm Bursa bölgesinin en büyük ve modern binası Orhangazi’ye ait.
Bu yıl hizmete giren üniversite binası, hem büyüklüğü hem modern yapısı hem de olası rezerv alanları ile üniversiteye bağlı yüksek okulları binaları arasında en şanslısı diyebiliriz.
Ancak; gelin görün ki böylesine büyük binası olmasına rağmen Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu gelişip büyüyeceği yerde, günden güne küçülüyor.
***
Orhangazi Asil Çelik MYO’nun öğrenci sayısı günden güne azalıyor.
Okuldaki öğrenci sayısı 800’lerden, 600’lere gerilemiş durumda.
Bunda üniversite düşünen öğrencilerin program seçmede değişen trendlere ayak uydurması da etkenlerden birisi.
Yani, öğrenciler artık daha geçerli daha etkin programları tercih ediyorlar.
Orhangazi’de ise yeni trendlere uygun bölümler bulunmuyor.
Bundan dolayı da hem öğrencilerin Orhangazi’yi tercih etme oranları düşüyor, hem de öğrenci sayısı azalıyor.
***
Daha önce bu konudaki serzenişleri dile getirmiştik.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO’nun acil yeni programlara ihtiyacı var.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yeni bölümlerin de açılabileceği ile ilgili yaklaşımları da olmuştu.
Fakat bugüne kadar bırakın yeni bölümler ilave edilmesini; olan bölümlerin dahi küçüldüğünü, öğrenci sayısının günden güne azaldığını görebiliyoruz.
***
Orhangazi, konumu itibarı ile üniversitede barındırabileceği yeni bölümler olabilir.
Sanayi bölgesinin geniş olmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği, otomotiv, endüstriyel kalıpçılık ve lojistik gibi bölümler Orhangazi MYO bünyesinde açılabilir.
Bu tür bölümlerin açılması ile Orhangazi MYO’nun kapasitesi ve tercih edilebilirliği de artacaktır.
***
Uludağ Üniversitesi Orhangazi MYO’nun yaşadığı bir diğer sorun ise yurt binası sorunu.
Bu konuda geçtiğimiz hafta Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, MYO Müdürü Prof. Dr. Birol Taş ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursa Bölge müdürünü ziyaret ettiler.
Ziyaretin ana başlığı Orhangazi MYO’nun yurt binası ihtiyacının karşılanmasıydı.
Daha önce Orhangazi Belediyesi’nin yeni üniversite binası yakınlarında tahsis ettiği arsa üzerine yapılması planlanan yurt binası, okuldaki öğrenci sayısının çok da yeterli olmamasından dolayı sürekli askıya alınmıştı.
Şimdi yurt binası konusu yeniden gündemde.
Yurt konusunda şimdilik farklı alternatifler gündemde.
Alternatifler değerlendirilebilirse yurt ihtiyacı giderilebilir.
Fakat yurt binasından daha önemlisi, Orhangazi MYO’nun geleceği.
***
Orhangazi’de Asil Çelik fabrikasının öncülüğünde üniversite binası kazandırılmıştı.
Ancak, öğrenci sayısında yeterli seviyeye ulaşılamaması, gelecek adına kaygı verici.
Bu noktada devreye girmesi gerekenler ise ilçenin siyasi iradesidir.
Siyasi irade, kamu ve ilçe dinamikleri Orhangazi’nin yeni bölümlere kavuşturulması için gerekli desteği sağlamalı.
Bizler üniversitenin günden güne büyümesini beklerken, küçülmesine ise asla tahammül edemeyiz.
Üniversite konusunda okul yönetimi yeni bölüm kararlarını almalı, Orhangazi ise üniversiteye sahip çıkmalı.
Devasa üniversite binası heba olmasın
ULUDAĞ Üniversitesi’ne bağlı Meslek Yüksek Okulları içinde belki de tüm Bursa bölgesinin en büyük ve modern binası Orhangazi’ye ait.
Bu yıl hizmete giren üniversite binası, hem büyüklüğü hem modern yapısı hem de olası rezerv alanları ile üniversiteye bağlı yüksek okulları binaları arasında en şanslısı diyebiliriz.
Ancak; gelin görün ki böylesine büyük binası olmasına rağmen Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu gelişip büyüyeceği yerde, günden güne küçülüyor.
***
Orhangazi Asil Çelik MYO’nun öğrenci sayısı günden güne azalıyor.
Okuldaki öğrenci sayısı 800’lerden, 600’lere gerilemiş durumda.
Bunda üniversite düşünen öğrencilerin program seçmede değişen trendlere ayak uydurması da etkenlerden birisi.
Yani, öğrenciler artık daha geçerli daha etkin programları tercih ediyorlar.
Orhangazi’de ise yeni trendlere uygun bölümler bulunmuyor.
Bundan dolayı da hem öğrencilerin Orhangazi’yi tercih etme oranları düşüyor, hem de öğrenci sayısı azalıyor.
***
Daha önce bu konudaki serzenişleri dile getirmiştik.
Uludağ Üniversitesi Orhangazi Asil Çelik MYO’nun acil yeni programlara ihtiyacı var.
Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay’ın yeni bölümlerin de açılabileceği ile ilgili yaklaşımları da olmuştu.
Fakat bugüne kadar bırakın yeni bölümler ilave edilmesini; olan bölümlerin dahi küçüldüğünü, öğrenci sayısının günden güne azaldığını görebiliyoruz.
***
Orhangazi, konumu itibarı ile üniversitede barındırabileceği yeni bölümler olabilir.
Sanayi bölgesinin geniş olmasından dolayı iş sağlığı ve güvenliği, otomotiv, endüstriyel kalıpçılık ve lojistik gibi bölümler Orhangazi MYO bünyesinde açılabilir.
Bu tür bölümlerin açılması ile Orhangazi MYO’nun kapasitesi ve tercih edilebilirliği de artacaktır.
***
Uludağ Üniversitesi Orhangazi MYO’nun yaşadığı bir diğer sorun ise yurt binası sorunu.
Bu konuda geçtiğimiz hafta Orhangazi Kaymakamı Dr. Yalçın Yılmaz, MYO Müdürü Prof. Dr. Birol Taş ile birlikte Kredi ve Yurtlar Kurumu Bursa Bölge müdürünü ziyaret ettiler.
Ziyaretin ana başlığı Orhangazi MYO’nun yurt binası ihtiyacının karşılanmasıydı.
Daha önce Orhangazi Belediyesi’nin yeni üniversite binası yakınlarında tahsis ettiği arsa üzerine yapılması planlanan yurt binası, okuldaki öğrenci sayısının çok da yeterli olmamasından dolayı sürekli askıya alınmıştı.
Şimdi yurt binası konusu yeniden gündemde.
Yurt konusunda şimdilik farklı alternatifler gündemde.
Alternatifler değerlendirilebilirse yurt ihtiyacı giderilebilir.
Fakat yurt binasından daha önemlisi, Orhangazi MYO’nun geleceği.
***
Orhangazi’de Asil Çelik fabrikasının öncülüğünde üniversite binası kazandırılmıştı.
Ancak, öğrenci sayısında yeterli seviyeye ulaşılamaması, gelecek adına kaygı verici.
Bu noktada devreye girmesi gerekenler ise ilçenin siyasi iradesidir.
Siyasi irade, kamu ve ilçe dinamikleri Orhangazi’nin yeni bölümlere kavuşturulması için gerekli desteği sağlamalı.
Bizler üniversitenin günden güne büyümesini beklerken, küçülmesine ise asla tahammül edemeyiz.
Üniversite konusunda okul yönetimi yeni bölüm kararlarını almalı, Orhangazi ise üniversiteye sahip çıkmalı.