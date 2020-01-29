Deprem ve yeni imar alanları

Elazığ’da 6,8 şiddetinde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem hepimizin yüreğini bir kez daha yaktı.
Elazığ depremi ve sonrasında özellikle uzmanların ortaya koyduğu tablo deprem gerçeğini ve şehirlerimizin depreme yeteri kadar hazır olup olmadığı da yeniden tartışılmaya başladı.
Ve önceki gün Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Bursa, Gemlik, Orhangazi ve İznik’i ürküten açıklamasını yaptı.
Silivri ve Marmara denizinden geçen Güney Marmara fay hattı ve uzantısı olan İznik-Gemlik fay hattı ile ilgili durup düşünmemiz gereken bilgiler veren Engin Er, bu depremin de er yada geç geleceğini ifade etti.
Deprem konusu Türkiye’de her bölgeyi ilgilendiren bir husus.
Çünkü deprem kuşağı ülkesiyiz.
Dolayısıyla deprem konusunda, daha doğrusu yapı stoğumuzun yeniden elden geçirilmesi ve binaların dayanıklı hale getirilmesi, kentsel dönüşümlerin bir an önce yapılması, şehirlerimizin depreme hazır hale getirilmesi için yediden yetmişe herkese ve her kuruma iş düşüyor.
*
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er’in dikkat çektiği bölgemiz ile ilgili deprem beklentisi ise gözlerin Bursa, Gemlik, Orhangazi ve İznik’e çevirdi.
Olası bir deprem ve Gemlik fay hattında yaşanacak bir kırılma bölgemizi derinden etkileyecek.
Bu noktada Bursa merkez ve Gemlik en riskli bölge olarak dikkat çekiyor.
Orhangazi bu iki kente göre biraz daha avantajlı diyebiliriz.
Bunun en büyük nedeni son 20 yılda Orhangazi’de yaşanan ciddi dönüşüm ve Orhangazi şehrinde zeminin diğer kentlere göre çok daha sağlam olması.
Orhangazi sırtını zemini kalsit ve mermer olan Fındıklı tepesine dayamış bir ilçe.
Ancak Gemlik için yanı şeyi söylemek mümkün değil.
Gemlik’in şehir merkezinde ve sahile yakın bölgelerinde zemin hem yumuşak hem de ne yazık ki dönüşümü bir türlü mümkün olmayan binalarla dolu.
İznik ise bu bölgeler içinde farklı konumda olan tek ilçesi.
İznik tarihi özelliği nedeniyle yüksek katlı binaların olmadığı bir ilçe.
*
Orhangazi’de son 20 yılda bina stoğunda yapılan dönüşüm biraz rahatlatıcı boyutta.
Şehrin siteler bölgesinde 20-25 yıl önce yapılan binalar dışında zemini ve bina yapısı riskli çok fazla bina yok.
Orhangazi için çarpık kentleşme dışında riskli çok da fazla bir şey yok.
*
Gelelim Orhangazi’deki yeni imar durumuna.
Belediye Başkanı Bekir Aydın geçtiğimiz hafta sonu Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda inşaat müteahhit firma yetkilileri ile bir araya geldi.
Buradaki toplantının ana gündemini ise yeni imar alanları oluşturdu.
Bu konuda Orhangazi Belediyesi’nin belli bir yol haritası olmasa da, görünen o ki TOKİ 4. Etap konutlarının yapıldığı Hamzalı yolu ve Yeni Mezarlık bölgesi artık şehrin yeni imar alanları olacak.
O bölge ile ilgili daha önce de belirttiğim gibi çok kapsamlı ve kararlı bir plan çalışması yapılması şart.
Belediye Başkanı bölge için planlanan ve bulvar niteliği taşıyacak bir caddeden söz etti toplantıda.
TOKİ 4. Etap bölgesinde inşaatlar devam ederken bu bölge ile ilgili ciddi bir plan düzenlemesi yapılması, bu konuda da bilimsel ve hakkaniyetli bir plan çalışması yapılması şart.
Geçmişte hiçbir dönemde yapılmayan planlamalar bu dönemde de yapılmazsa şehir merkezi ülkenin en çarpık kenti olan Orhangazi yeni imar alanlarında da aynı kaderi yaşayacaktır.
Dolayısıyla o bölgeler için adam akıllı bir çalışma şart.
Geç olmadan...
Deprem ve yeni imar alanları
Elazığ’da 6,8 şiddetinde meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği deprem hepimizin yüreğini bir kez daha yaktı.
Elazığ depremi ve sonrasında özellikle uzmanların ortaya koyduğu tablo deprem gerçeğini ve şehirlerimizin depreme yeteri kadar hazır olup olmadığı da yeniden tartışılmaya başladı.
Ve önceki gün Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er, Bursa, Gemlik, Orhangazi ve İznik’i ürküten açıklamasını yaptı.
Silivri ve Marmara denizinden geçen Güney Marmara fay hattı ve uzantısı olan İznik-Gemlik fay hattı ile ilgili durup düşünmemiz gereken bilgiler veren Engin Er, bu depremin de er yada geç geleceğini ifade etti.
Deprem konusu Türkiye’de her bölgeyi ilgilendiren bir husus.
Çünkü deprem kuşağı ülkesiyiz.
Dolayısıyla deprem konusunda, daha doğrusu yapı stoğumuzun yeniden elden geçirilmesi ve binaların dayanıklı hale getirilmesi, kentsel dönüşümlerin bir an önce yapılması, şehirlerimizin depreme hazır hale getirilmesi için yediden yetmişe herkese ve her kuruma iş düşüyor.
*
Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şube Başkanı Engin Er’in dikkat çektiği bölgemiz ile ilgili deprem beklentisi ise gözlerin Bursa, Gemlik, Orhangazi ve İznik’e çevirdi.
Olası bir deprem ve Gemlik fay hattında yaşanacak bir kırılma bölgemizi derinden etkileyecek.
Bu noktada Bursa merkez ve Gemlik en riskli bölge olarak dikkat çekiyor.
Orhangazi bu iki kente göre biraz daha avantajlı diyebiliriz.
Bunun en büyük nedeni son 20 yılda Orhangazi’de yaşanan ciddi dönüşüm ve Orhangazi şehrinde zeminin diğer kentlere göre çok daha sağlam olması.
Orhangazi sırtını zemini kalsit ve mermer olan Fındıklı tepesine dayamış bir ilçe.
Ancak Gemlik için yanı şeyi söylemek mümkün değil.
Gemlik’in şehir merkezinde ve sahile yakın bölgelerinde zemin hem yumuşak hem de ne yazık ki dönüşümü bir türlü mümkün olmayan binalarla dolu.
İznik ise bu bölgeler içinde farklı konumda olan tek ilçesi.
İznik tarihi özelliği nedeniyle yüksek katlı binaların olmadığı bir ilçe.
*
Orhangazi’de son 20 yılda bina stoğunda yapılan dönüşüm biraz rahatlatıcı boyutta.
Şehrin siteler bölgesinde 20-25 yıl önce yapılan binalar dışında zemini ve bina yapısı riskli çok fazla bina yok.
Orhangazi için çarpık kentleşme dışında riskli çok da fazla bir şey yok.
*
Gelelim Orhangazi’deki yeni imar durumuna.
Belediye Başkanı Bekir Aydın geçtiğimiz hafta sonu Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda inşaat müteahhit firma yetkilileri ile bir araya geldi.
Buradaki toplantının ana gündemini ise yeni imar alanları oluşturdu.
Bu konuda Orhangazi Belediyesi’nin belli bir yol haritası olmasa da, görünen o ki TOKİ 4. Etap konutlarının yapıldığı Hamzalı yolu ve Yeni Mezarlık bölgesi artık şehrin yeni imar alanları olacak.
O bölge ile ilgili daha önce de belirttiğim gibi çok kapsamlı ve kararlı bir plan çalışması yapılması şart.
Belediye Başkanı bölge için planlanan ve bulvar niteliği taşıyacak bir caddeden söz etti toplantıda.
TOKİ 4. Etap bölgesinde inşaatlar devam ederken bu bölge ile ilgili ciddi bir plan düzenlemesi yapılması, bu konuda da bilimsel ve hakkaniyetli bir plan çalışması yapılması şart.
Geçmişte hiçbir dönemde yapılmayan planlamalar bu dönemde de yapılmazsa şehir merkezi ülkenin en çarpık kenti olan Orhangazi yeni imar alanlarında da aynı kaderi yaşayacaktır.
Dolayısıyla o bölgeler için adam akıllı bir çalışma şart.
Geç olmadan...