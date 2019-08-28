Çözüm kiralık ev mi?

Yüksek öğrenimde 2019-2020 Eğitim öğretim sezonu başlıyor. Uludağ Üniversitesi’nde yeni dönem kayıtları başladı.
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu yine bu yıl 4 bölümle eğitim öğretimine başlayacak.
2019-2020 Eğitim öğretim döneminde Orhangazi MYO için 100 kişilik bir kontenjan verilmişti. Bu kontenjanların tamamı hatta fazlası doldu.
Geçtiğimiz haftalarda belirlenen kontenjanların ardından kayıt dönemi de Pazartesi günü başladı. İşte bu kayıt döneminde de gördük ki, farklı şehirlerden Orhangazi MYO’yu kazanan öğrenciler kayıt için geldiklerinde yurt sorunu ile karşılaşınca kayıt yaptırmaktan vazgeçip geri dönüyor.
Ya kayıt donduruyorlar yada hiç kayıt yaptırmadan ilçeden ayrılıyorlar.
*
Geçen yıllarda bu konularda yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir gerçek vardı; Orhangazi MYO için en büyük tehdit yurt sorunu demiştik. Hatta bu konuda üniversitenin görüşlerine de yer vermiştik.
Üniversite, şayet Orhangazi yurt sorununu çözmezse, gelecekte Orhangazi Asil Çelik MYO kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü normal kontenjana rağmen kayıt için gelen öğrenciler kayıt dondurup yada kayıt yaptırmadan ilçeden ayrılıyorsa bu önemli bir risktir. Öğrenci sayısı her geçen gün düşerse, üniversite yönetimi Orhangazi’yi kapatma kararı da alabilir. Bu tehditleri sürekli dile getirdik, ama ne yazık ki ciddiye alan da olmadı, tedbir alan da. Sadece geçtiğimiz yıllarda Orhangazi Belediyesi yurt yapılması için Yeniköy’deki okul alanına yakın bir noktada bir arsa tahsisi yapmıştı. Fakat bu kez de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun “öğrenci sayısı 800’ün altındaysa yurt yapamayız” kararı ile muhatap olduk.
*
Şimdi aynı tehditler bugün için de artarak devam ediyor. Üniversitenin Orhangazi’nin sosyo ekonomik gelişimine sunduğu katkıyı hepimiz biliyoruz.
Orhangazi MYO’nun kapanması demek ilçe için çok büyük bir kayıp anlamına gelecektir. Şu an itibarı ile yurt sorununun çözümü için ne yazık ki en ufak bir somut adım atılmış değil. Bu gidişle de somut bir adım göremeyeceğiz.
*
Yeni kayıt dönemi başlayınca bahsettiğim bu tehditler yeniden gündeme geldi. Belediye Başkanı Bekir Aydın öğrencilerin barınma sorununu tespit etmiş olacak ki bir çağrı yaptı. Çağrısı ilçe halkına yönelikti. Kısaca Bekir Aydın Orhangazi’deki ev sahiplerine çağrıda bulunarak öğrencilere ev kiralamalarını istedi. İstedi istemesine de, özellikle son 2 yılda kredi faiz oranlarının yüksekliği, yeni konut inşa edilememesi nedeniyle ilçede zaten ciddi bir konut açığı var. Ailelerin dahi kiralık ev bulamadığı bir ortamda öğrenciler için kiralık ev bulmak da hiç mümkün olmayacak gibi görünüyor. Kiralık ev olsa bile Üniversitenin varlığını sürdürmesi için bu çare geçici çözüm olacaktır.
*
Bu konuda tek çare var, o da Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Orhangazi’ye acil bir şekilde yurt binası inşa etmesi.
Orhangazi Belediyesi geçmiş dönemde arsa tahsisini yapmıştı. Bu tahsis halen geçerli. Hızlı davranılıp bu konuda bir adım atılırsa, ilçe bir yurt binasına kavuşturulabilir.
Aksi halde bu süreç uzadıkça, üniversite’nin Orhangazi’den kopması da hızlanmış olacak.
Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve hatta bakanın bu konuda acilen devreye girmesi gerekiyor.
Yurt binası yapılmadığı sürece öğrencileri Orhangazi’de tutma şansımız hiç bir zaman olmayacak.
Çözüm kiralık ev mi?
Yüksek öğrenimde 2019-2020 Eğitim öğretim sezonu başlıyor. Uludağ Üniversitesi’nde yeni dönem kayıtları başladı.
Uludağ Üniversitesi’ne bağlı Orhangazi Asil Çelik Meslek Yüksek Okulu yine bu yıl 4 bölümle eğitim öğretimine başlayacak.
2019-2020 Eğitim öğretim döneminde Orhangazi MYO için 100 kişilik bir kontenjan verilmişti. Bu kontenjanların tamamı hatta fazlası doldu.
Geçtiğimiz haftalarda belirlenen kontenjanların ardından kayıt dönemi de Pazartesi günü başladı. İşte bu kayıt döneminde de gördük ki, farklı şehirlerden Orhangazi MYO’yu kazanan öğrenciler kayıt için geldiklerinde yurt sorunu ile karşılaşınca kayıt yaptırmaktan vazgeçip geri dönüyor.
Ya kayıt donduruyorlar yada hiç kayıt yaptırmadan ilçeden ayrılıyorlar.
*
Geçen yıllarda bu konularda yine bu satırlardan dile getirdiğimiz bir gerçek vardı; Orhangazi MYO için en büyük tehdit yurt sorunu demiştik. Hatta bu konuda üniversitenin görüşlerine de yer vermiştik.
Üniversite, şayet Orhangazi yurt sorununu çözmezse, gelecekte Orhangazi Asil Çelik MYO kapanma tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü normal kontenjana rağmen kayıt için gelen öğrenciler kayıt dondurup yada kayıt yaptırmadan ilçeden ayrılıyorsa bu önemli bir risktir. Öğrenci sayısı her geçen gün düşerse, üniversite yönetimi Orhangazi’yi kapatma kararı da alabilir. Bu tehditleri sürekli dile getirdik, ama ne yazık ki ciddiye alan da olmadı, tedbir alan da. Sadece geçtiğimiz yıllarda Orhangazi Belediyesi yurt yapılması için Yeniköy’deki okul alanına yakın bir noktada bir arsa tahsisi yapmıştı. Fakat bu kez de Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun “öğrenci sayısı 800’ün altındaysa yurt yapamayız” kararı ile muhatap olduk.
*
Şimdi aynı tehditler bugün için de artarak devam ediyor. Üniversitenin Orhangazi’nin sosyo ekonomik gelişimine sunduğu katkıyı hepimiz biliyoruz.
Orhangazi MYO’nun kapanması demek ilçe için çok büyük bir kayıp anlamına gelecektir. Şu an itibarı ile yurt sorununun çözümü için ne yazık ki en ufak bir somut adım atılmış değil. Bu gidişle de somut bir adım göremeyeceğiz.
*
Yeni kayıt dönemi başlayınca bahsettiğim bu tehditler yeniden gündeme geldi. Belediye Başkanı Bekir Aydın öğrencilerin barınma sorununu tespit etmiş olacak ki bir çağrı yaptı. Çağrısı ilçe halkına yönelikti. Kısaca Bekir Aydın Orhangazi’deki ev sahiplerine çağrıda bulunarak öğrencilere ev kiralamalarını istedi. İstedi istemesine de, özellikle son 2 yılda kredi faiz oranlarının yüksekliği, yeni konut inşa edilememesi nedeniyle ilçede zaten ciddi bir konut açığı var. Ailelerin dahi kiralık ev bulamadığı bir ortamda öğrenciler için kiralık ev bulmak da hiç mümkün olmayacak gibi görünüyor. Kiralık ev olsa bile Üniversitenin varlığını sürdürmesi için bu çare geçici çözüm olacaktır.
*
Bu konuda tek çare var, o da Kredi ve Yurtlar Kurumu’nun Orhangazi’ye acil bir şekilde yurt binası inşa etmesi.
Orhangazi Belediyesi geçmiş dönemde arsa tahsisini yapmıştı. Bu tahsis halen geçerli. Hızlı davranılıp bu konuda bir adım atılırsa, ilçe bir yurt binasına kavuşturulabilir.
Aksi halde bu süreç uzadıkça, üniversite’nin Orhangazi’den kopması da hızlanmış olacak.
Kaymakam, Belediye Başkanı, Milletvekilleri ve hatta bakanın bu konuda acilen devreye girmesi gerekiyor.
Yurt binası yapılmadığı sürece öğrencileri Orhangazi’de tutma şansımız hiç bir zaman olmayacak.