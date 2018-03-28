Componenta sancılı dönemden kurtuluyor

Orhangazi’nin en büyük ve ilçeye en önemli ekonomik katkıyı sağlayan fabrikası Componenta’nın son bir kaç yıldır yaşadığı sorunlar hepimizin malumu.Bilindiği gibi, Fabrika son yapılan girişimlerle Döktaş ruhuna dönüşe geçmişti.

Fabrika, Finlandiyalı Componenta’dan ayrılmıştı. Yöneticilik yapan bir kaç ismin ve diğer üst kademe yönetiminin verdiği olağanüstü mücadele ile bir anlamda fabrika kurtulmuş oldu.

Şöyle ki, Yönetim Kurulu Başkanı Tezcan Yaramancı, Genel Müdür Sabri Özdoğan ve Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Sibel Binici bu süreci başarılı bir şekilde yönetip fabrikayı bugünlere getirdi.

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Son 2 yılda fabrika yönetimi de çalışanları da istim üstündeydi.

Deyim yerindeyse ne olacağı hiç belli olmayan, hatta bir dönem günden güne kötüye giden bir fabrika varken, bugün artık bir anlamda düze çıkmış, artık hisselerinin büyük bir çoğunluğu da Döktaş Metal’e geçmiş bir iş yerinden söz ediyoruz.

Fabrikanın o buhranlı dönemlerinden sonra bugün gelinen noktada Türk üyeler yönetime el koymuş oldu.

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Yeni dönem fabrika için çok daha iyi görünüyor.

Artık geride kalan o sıkıntılı dönemlerin ardından, bugünlerde fabrikanın yeni sahibinin kim olacağı konuşuluyor.

Ve son yapılan açıklamalar ise Orhangazi’de yine bir başka çelik devi Asil Çelik’in de ortaklarından olan Güriş grubunun Döktaş Metal’i satın almak için görüşmelerin resmen başladığı kaydediliyor.

Ve öyle görünüyor ki

Artık bu satış önümüzdeki kısa bir süre içinde neticelenmiş olacak.

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Bugün itibarı ile 2 bin 500 kişinin çalıştığı bu dev sanayi kuruluşu kurtulmuş görünüyor.

Gelecekte, yeni patron Güriş olacak gibi görünüyor.

Yeni patronların fabrikaya bakış açıları, işletme mantıkları ne olacak bunu zaman gösterecek.

Ama şu bir gerçek ki, geçen yıl Bursa ekonomisinde ihracatta 4. büyük sanayi kuruluşu olan, bünyesindeki çalışan sayısı, ekonomiye katkısı ile Döktaş Metal fabrkiasının artık çok daha iyi idare edilmesi, bugünkü katkısının daha da çok üstüne çıkması gerekiyor.

Herkesin beklentisi bu yönde.

Çünkü fabrika hem bölgesi için hem ülke için son derece kritik bir öneme sahip.