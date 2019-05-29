Burulaş’ın işi mi?

Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırma dairesi olan BURULAŞ’ın genel müdürünün geçen hafta bazı açıklamaları oldu.
Bu açıklamalarda bizim en dikkat çekici olan İznik Gölü ile ilgili olanıydı.
BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar İznik Gölü’nde sandal turları başlatacaklarını açıkladı.
Bunu duyunca da aklımıza haliyle Recep Altepe’nin feribotu geldi.
Düşünce olarak son derece iyi,
Ancak uygulama olarak baştan aşağı yanlış olan feribot yerine o dönemde gezi tekneleri türü bir çalışma olmaması İznik Gölü’ndeki o projenin zarar etmesine,
Aradan geçen yılların ardından geminin de satılmasına neden olmuştu.
***
Şimdiki konu biraz daha farklı.
BURULAŞ Genel Müdürü Çapar, İznik Gölü için sandal turları başlatılacağını söylüyor.
Amaç Bursa turizmine farklı katkılar sağlamak.
Şirket, kentin uğrak noktalarından İznik Gölü’yle ilgili turizmi geliştirecek bir çalışma başlatıyor.
Şehrin ‘tarih’ kimliğini ortaya çıkarmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın turizm anlamındaki makus kaderini kırma noktasında harekete geçti.
Tarihi dokusuyla değme şehirlere taş çıkartan İznik’in gölünü daha cazip hale getirmek isteyen Büyükşehir, BURULAŞ marifetiyle çalışmalarına başladı.
Sandal turları için firmalarla temas halinde olan BURULAŞ, bu yaz döneminde bu projeyi hayata geçirmenin hesaplarını yapıyor.
Buradaki beklenti,
Sandal turları ile yerli turisti bu bölgeye çekmek.
Ayrıca İznik’in tarih turizmi için Türkiye’ye gelen yabancı turistlere de,
Tarih ziyafetinin yanı sıra,
Bir de doğa ziyafeti yaşatmak.
***
İznik Gölü’nde her zaman söylediğimiz gibi önceliğimiz gölün korunması.
Gölün doğal dengesi korunması koşuluyla tüm projelere destek olunabilir.
Sandal turu feribot seferlerinden sonra olabilecek makul ve güzel bir çalışma olabilir.
BURULAŞ bu konuda bir sorumluluk alıp bir proje geliştiriyorsa buna destek olmak gerek.
Ancak, İznik Gölü’nde su sporları gibi organizasyonları unutmamak gerek.
İşte bu konuda sorumluluk alması geren kurumlar ise ne yazık ki ortada yok.
Örneğin Bursa Gemlik Spor İl Müdürlüğü, su sporları ile ilgili federasyonlar ile birlikte İznik Gölü’nde ciddi organizasyonlar düzenlenmesini sağlayabilir.
Ne yazık ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü halen hantal yapısından kurtulabilmiş değil.
Böyle olunca da ne elindeki kıymetlerden haberdar, ne bu tür yeni branşlar için alternatifler üretebiliyor.
***
İznik Gölü, Orhangazi sahilinin geride kalan 5-6 yıllık dönemine bakınca aslında güzel ve sevindirici gelişmeler de yaşandı.
En azından göl kenarı geçmiş yıllara oranla artık çok daha temiz.
Büyükşehir Belediyesi’nin sahil şeridini, Çamlık tesislerinin içinin de belediye tarafından düzenli temizlenmesi, yine önceki dönemde yapılan yol ve parke çalışmaları, son olarak yapımına başlanan ve devam edecek olan sahil projesi İznik Gölü’nün bundan önceki yıllara göre cazibesini de epey artırmış durumda.
Bundan sonra yapılması gereken daha düzenli yeni girişimler ve yatırımlar.
Bu sayede Orhangazi, İznik Gölü sahili ile birlikte ciddi ekonomik kazanç sağlayacaktır.
Burulaş’ın işi mi?
Büyükşehir Belediyesi’nin ulaştırma dairesi olan BURULAŞ’ın genel müdürünün geçen hafta bazı açıklamaları oldu.
Bu açıklamalarda bizim en dikkat çekici olan İznik Gölü ile ilgili olanıydı.
BURULAŞ Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar İznik Gölü’nde sandal turları başlatacaklarını açıkladı.
Bunu duyunca da aklımıza haliyle Recep Altepe’nin feribotu geldi.
Düşünce olarak son derece iyi,
Ancak uygulama olarak baştan aşağı yanlış olan feribot yerine o dönemde gezi tekneleri türü bir çalışma olmaması İznik Gölü’ndeki o projenin zarar etmesine,
Aradan geçen yılların ardından geminin de satılmasına neden olmuştu.
***
Şimdiki konu biraz daha farklı.
BURULAŞ Genel Müdürü Çapar, İznik Gölü için sandal turları başlatılacağını söylüyor.
Amaç Bursa turizmine farklı katkılar sağlamak.
Şirket, kentin uğrak noktalarından İznik Gölü’yle ilgili turizmi geliştirecek bir çalışma başlatıyor.
Şehrin ‘tarih’ kimliğini ortaya çıkarmak isteyen Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın turizm anlamındaki makus kaderini kırma noktasında harekete geçti.
Tarihi dokusuyla değme şehirlere taş çıkartan İznik’in gölünü daha cazip hale getirmek isteyen Büyükşehir, BURULAŞ marifetiyle çalışmalarına başladı.
Sandal turları için firmalarla temas halinde olan BURULAŞ, bu yaz döneminde bu projeyi hayata geçirmenin hesaplarını yapıyor.
Buradaki beklenti,
Sandal turları ile yerli turisti bu bölgeye çekmek.
Ayrıca İznik’in tarih turizmi için Türkiye’ye gelen yabancı turistlere de,
Tarih ziyafetinin yanı sıra,
Bir de doğa ziyafeti yaşatmak.
***
İznik Gölü’nde her zaman söylediğimiz gibi önceliğimiz gölün korunması.
Gölün doğal dengesi korunması koşuluyla tüm projelere destek olunabilir.
Sandal turu feribot seferlerinden sonra olabilecek makul ve güzel bir çalışma olabilir.
BURULAŞ bu konuda bir sorumluluk alıp bir proje geliştiriyorsa buna destek olmak gerek.
Ancak, İznik Gölü’nde su sporları gibi organizasyonları unutmamak gerek.
İşte bu konuda sorumluluk alması geren kurumlar ise ne yazık ki ortada yok.
Örneğin Bursa Gemlik Spor İl Müdürlüğü, su sporları ile ilgili federasyonlar ile birlikte İznik Gölü’nde ciddi organizasyonlar düzenlenmesini sağlayabilir.
Ne yazık ki Gençlik Spor İl Müdürlüğü halen hantal yapısından kurtulabilmiş değil.
Böyle olunca da ne elindeki kıymetlerden haberdar, ne bu tür yeni branşlar için alternatifler üretebiliyor.
***
İznik Gölü, Orhangazi sahilinin geride kalan 5-6 yıllık dönemine bakınca aslında güzel ve sevindirici gelişmeler de yaşandı.
En azından göl kenarı geçmiş yıllara oranla artık çok daha temiz.
Büyükşehir Belediyesi’nin sahil şeridini, Çamlık tesislerinin içinin de belediye tarafından düzenli temizlenmesi, yine önceki dönemde yapılan yol ve parke çalışmaları, son olarak yapımına başlanan ve devam edecek olan sahil projesi İznik Gölü’nün bundan önceki yıllara göre cazibesini de epey artırmış durumda.
Bundan sonra yapılması gereken daha düzenli yeni girişimler ve yatırımlar.
Bu sayede Orhangazi, İznik Gölü sahili ile birlikte ciddi ekonomik kazanç sağlayacaktır.