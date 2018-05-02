Bölgeyi tanımak

Her ne kadar,

Ekonomi ve tarımın ana merkezi gibi görünse de bu 3 ilçe, yine de özellikle sosyal, kültürel ve turizm noktasında hak ettiğini alamamıştı bu bölgeler.

Bakınız mesela, Bursa ekonomisine dış ilçeler olarak İnegöl’den sonra en fazla katkıyı sağlayan Gemlik ve Orhangazi,

Aynı şekilde, tarıma ve tarım istihdamına en fazla katkı sağlayan ilçeler Orhangazi, Gemlik ve İznik olmasına rağmen,

Aynı doğrultuda Bursa’dan hak ettiği payı gerçek anlamda alamamış, kamusal yatırımları ve diğer sosyal yatırımları biraz eksik kalmıştı.

Neyse ki, son 10 yılda bu üç ilçenin kaderi biraz tersine döndü.

Bölgenin siyasetteki ağırlığını ortaya koyması,

Bununla birlikte yerel yönetimlerinin son yıllardaki hamleleri, aradaki açığın kısmen de olsa kapanmasına neden oldu.

Her zaman söylediğim bir husus var,

Orhangazi ve İznik siyaseti geçmişte Bursa’da çok da ön plana çıkamamış, hatta Bursa siyasetinin çok da önemsemediği bir bölgeydi.

Ancak bölgenin son dönemlerde siyasette özellikle ağırlığını koyması ile birlikte kaderi biraz terse döndü.

***

Bilindiği gibi, Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı olan bu bölge,

Bir çok değeri ile de öne çıkıyor.

Sanayisi, tarımı ve son yıllarda da turizm yatırımları ile bilinen bu kentler için bundan sonraki dönemler çok daha farklı olacak.

Bir anlamda kabuğunu kıran bu bölge,

Sanayi ve tarımdaki gelişimini,

Paralel olarak da turizmde ortaya koyması gerekiyor.

Bu değerlere bir yenisi de yine bu süreçte eklenebilir.

Gemlik, İznik ve Orhangazi bir öğrenci kentine dönüşebilir.

3 ilçenin daha önceden bu yana planladığı bağımsız üniversite planı devam ediyor.

Bölgenin Türkiye’nin en önemli merkezi olması,

Marmara Bölgesi’nin tam ortasında yer alması,

Ulaşım noktasında da ciddi avantajları olması,

Bölgenin bir üniversite kenti olmasının da yolunu açabilir.

Bu konuda yapılması gerekenler bellidir.

İlk adım bölge üniversitesi konusunda atılmalı,

3 ilçenin gelecek ile ilgili bu konuda planlamalar yapması gerekiyor.

Şayet,

Turizm değerinin eklendiği bu bölge,

Üniversite kentine ve üniversite bölgesine dönüştürülebilirse,

İşte o zaman bu bölgenin kaderi de tam manasıyla değişecektir.

***

Önümüzde bir genel seçim var.

Türkiye için son derece kritik olan bu seçimlerde siyasiler de aday listelerini oluştururken, bu gerçeklerle yola çıkmalı,

Bölgeyi tanıyan, bölge değerlerini iyi bilen kişileri ön plana çıkarmalıdır.

Siyasette aday adaylığını hızlı olduğu bugünlerde,

Siyasi partiler Orhangazi, Gemlik, İznik ve hatta bu kentlere Yenişehir’i de ekleyerek aday listelerini buna göre dengelemelidir.