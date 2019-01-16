Bölgenin yine uyuma ihtiyacı var

BURSA’nın İstanbul’a açılan kapısı, Gemlik, Orhangazi ve İznik bölgesi geride kalan 5 yıllık dönemde olumlu gelişmelere sahne oldu.
Bu satırlardan her zaman dile getirdiğimiz bir husustur. Bölgenin bu 3 önemli ilçesinin hem ortak yönleri çok, hem de ortak değerleri.
Dolayısıyla bu noktada kısa, orta ve uzun vadeli planlarda bu 3 ilçenin birlikte düşünülmesi gerektiğini sıkça dile getirdim.
***
Son 5 yılda bu konuda 3 ilçede şanslı bir dönem geçirdi dedik.
Nedeni ise bu 3 ilçede halen de görev başında olan ancak 31 Mart’tan sonra koltuğunda olmayacak olan 3 belediye başkanının konuya bakış açısı.
Geleceğe dair atılan her adımda Orhangazi, Gemlik ve İznik’in Belediye başkanları da, o kentin kaymakamları da, ilçelerin dinamikleri de ortak paydada her daim buluşabildiler.
Özellikle Orhangazi’de Neşet Çağlayan döneminde yerel yönetim ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışması ilçeye hep bir değer kattı.
***
Şehirlerde yöneticilerle birlikte ilçelerin STK’ları, dinamikleri o şehrin yönetimine katkı sundukça başarı geliyor.
Bunu geride kalan 5 yıllık dönemde gördük.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı konumundaki bu 3 ilçe tarım, ekonomi, sanayi ve turizm konusunda hareketli bir dönem yaşadı.
Bazı hususlarda adımlar atıldı.
Bazı konularda ise hazırlıklar yapıldı.
Bölgenin geleceğini çok olumlu etkileyecek girişimlerde bulunuldu.
***
3 ilçenin belediye başkanları yeni dönemde artık olmayacak.
AK Parti listelerini oluştururken, Orhangazi’de Neşet Çağlayan yerine Bekir Aydın’ı, Gemlik’te Refik Yılmaz’ın yerine Berkay Bulut’u, İznik’te ise Osman Sargın’ın yerine Kaan Usta’yı aday gösterdi.
Bu 3 adayın yanı sıra, haliyle CHP ve İyi Parti’nin adayları ile, belki de Millet İttifakı’nın adayları belediye başkanlığı için yarışacak.
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ardından bu 3 ilçede yerel yönetim koltuğunda kimler olacak bugünden bilemeyiz.
Ancak kesin bir şey var ki, bu bölgenin geride kalan 5 yıllık dönemdeki kazanımları, hazırlıkları ve planlamalarının yeni dönemde de devam etmesi gerekiyor.
Yeni yöneticilerin bu hususta en az geçmiş dönemdekiler kadar bu işe ehemmiyet göstermesi, tüm değerlere sahip çıkması şart.
***
Tüm bunlara rağmen, eksik kalan, daha fazla çaba gösterilmesi gereken konular da olması gerek.
Orhangazi, Gemlik ve İznik’in hem kendine has planlamaları, hem de bölgesel planlamaları enine boyuna düşünülüp çalışmalar yapılması gerekiyor.
***
Orhangazi ve Gemlik Sanayisi ve tarımı, İznik ise tarım ve turizmi ile planlanması gerekiyor.
Elbetteki bu noktadaki en önemli unsurlardan birisi de Büyükşehir Belediyesi.
İşin doğrusunu söylemek gerekirse, Büyükşehir Belediyesi’nin ne Gemlik’in sanayisi ve tarımı, ne Orhangazi’nin değerleri, ne de İznik’ın tarım ürünleri ile ilgili üzerine düşeni yeteri kadar yaptığı söylenemez.
Nedendir bilinmez ama, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 3 ilçenin bulunduğu bölge üvey evlat muamelesi bile gördüğü dönemler oldu.
Artık Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde bu bölgelerin değerlerine daha fazla sahip çıkması da olması gerekli.
Bölgenin yine uyuma ihtiyacı var
BURSA’nın İstanbul’a açılan kapısı, Gemlik, Orhangazi ve İznik bölgesi geride kalan 5 yıllık dönemde olumlu gelişmelere sahne oldu.
Bu satırlardan her zaman dile getirdiğimiz bir husustur. Bölgenin bu 3 önemli ilçesinin hem ortak yönleri çok, hem de ortak değerleri.
Dolayısıyla bu noktada kısa, orta ve uzun vadeli planlarda bu 3 ilçenin birlikte düşünülmesi gerektiğini sıkça dile getirdim.
***
Son 5 yılda bu konuda 3 ilçede şanslı bir dönem geçirdi dedik.
Nedeni ise bu 3 ilçede halen de görev başında olan ancak 31 Mart’tan sonra koltuğunda olmayacak olan 3 belediye başkanının konuya bakış açısı.
Geleceğe dair atılan her adımda Orhangazi, Gemlik ve İznik’in Belediye başkanları da, o kentin kaymakamları da, ilçelerin dinamikleri de ortak paydada her daim buluşabildiler.
Özellikle Orhangazi’de Neşet Çağlayan döneminde yerel yönetim ile ilçedeki sivil toplum kuruluşlarının uyumlu çalışması ilçeye hep bir değer kattı.
***
Şehirlerde yöneticilerle birlikte ilçelerin STK’ları, dinamikleri o şehrin yönetimine katkı sundukça başarı geliyor.
Bunu geride kalan 5 yıllık dönemde gördük.
Bursa’nın İstanbul’a açılan kapısı konumundaki bu 3 ilçe tarım, ekonomi, sanayi ve turizm konusunda hareketli bir dönem yaşadı.
Bazı hususlarda adımlar atıldı.
Bazı konularda ise hazırlıklar yapıldı.
Bölgenin geleceğini çok olumlu etkileyecek girişimlerde bulunuldu.
***
3 ilçenin belediye başkanları yeni dönemde artık olmayacak.
AK Parti listelerini oluştururken, Orhangazi’de Neşet Çağlayan yerine Bekir Aydın’ı, Gemlik’te Refik Yılmaz’ın yerine Berkay Bulut’u, İznik’te ise Osman Sargın’ın yerine Kaan Usta’yı aday gösterdi.
Bu 3 adayın yanı sıra, haliyle CHP ve İyi Parti’nin adayları ile, belki de Millet İttifakı’nın adayları belediye başkanlığı için yarışacak.
31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerin ardından bu 3 ilçede yerel yönetim koltuğunda kimler olacak bugünden bilemeyiz.
Ancak kesin bir şey var ki, bu bölgenin geride kalan 5 yıllık dönemdeki kazanımları, hazırlıkları ve planlamalarının yeni dönemde de devam etmesi gerekiyor.
Yeni yöneticilerin bu hususta en az geçmiş dönemdekiler kadar bu işe ehemmiyet göstermesi, tüm değerlere sahip çıkması şart.
***
Tüm bunlara rağmen, eksik kalan, daha fazla çaba gösterilmesi gereken konular da olması gerek.
Orhangazi, Gemlik ve İznik’in hem kendine has planlamaları, hem de bölgesel planlamaları enine boyuna düşünülüp çalışmalar yapılması gerekiyor.
***
Orhangazi ve Gemlik Sanayisi ve tarımı, İznik ise tarım ve turizmi ile planlanması gerekiyor.
Elbetteki bu noktadaki en önemli unsurlardan birisi de Büyükşehir Belediyesi.
İşin doğrusunu söylemek gerekirse, Büyükşehir Belediyesi’nin ne Gemlik’in sanayisi ve tarımı, ne Orhangazi’nin değerleri, ne de İznik’ın tarım ürünleri ile ilgili üzerine düşeni yeteri kadar yaptığı söylenemez.
Nedendir bilinmez ama, Büyükşehir Belediyesi tarafından bu 3 ilçenin bulunduğu bölge üvey evlat muamelesi bile gördüğü dönemler oldu.
Artık Büyükşehir Belediyesi’nin yeni dönemde bu bölgelerin değerlerine daha fazla sahip çıkması da olması gerekli.