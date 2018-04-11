Bölgenin kaderi için önemli projeler

Kent yöneticiliği de büyük düşünülüp hayata geçirilmesi gereken vasıflar ister.

Yöneticiler, sadece günü kurtarmak yerine, önemli atılımlar, geleceğe dönük planlamalar yaparak bir kentin geleceğini kurtarır.

Bakınız; Orhangazi, Gemlik İznik bölgesinde geçmişte yöneticilik yapanların yıllar sonrasını planlamamalarının cezasını, bugün o kentlerde yaşayan insanlar trafik ve çarpık kentlşeme ile ödüyor.

Konumuz sadece bu bölge olduğu için, bu bölgeden örnekler veriyoruz, lakin durum Türkiye genelinde hemen her kentte aynı.

Ne yazık ki Anadolu kentlerinde de, batıda da durum aynı.

Çarpık kentleşme ve şehirlerin gelecek düşünülerek planlanmaması bugün karşı karşıya olduğumuz keşmekeş içindeki şehirlerde yaşama zorunluluğunu getirmiş durumda.

Ve içinde olduğumuz durum günden güne yaşamı daha da zorlaştırıp içinden çıkılmaz bir hale sokuyor.

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Bugüne kadar doğru düzgün planlanmayan şehirlerin gelecekleri istiyoruz ki bundan sonra daha iyi ve doğru planlansın.

Devletlerin kısa, orta ve uzun vadeli programları varken aynı programların kentler için, ilçeler hatta köyler için dahi olmalı.

Şehirlerdeki nüfus artış oranlarından, araç yoğunluğuna, konutlaşmadan, sosyal yaşama kadar kısa, orta ve uzun vadeli programlar ortaya konmalı.

Bu planlamalar dahilinde de o kentteki imar düzenlemeleri yapılmalı.

Eğer şehrin yöneticileri günlük yaşar, kısa vadeli kazanımlar düşünürse, işte bugün olduğu gibi, gelecekte de işimizin çok zor olduğunu bilmemiz gerekiyor.

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Orhangazi de Marmara bölgesinin tam ortasında, İstanbul’a 1 saat, Bursa’ya yarım saat uzaklıkta, ülkenin ekonomik can damarlarına da, turizmine de en uzak 2 saatlik mesafede şanslı bir ilçe.

Ama gelin görün ki Orhangazi, geçmişten bu yana hak ettiği değeri görememiş, ulaşması gereken seviyeye bir türlü taşınamamış bir ilçe.

Ne yazık ki, geride kalan yıllar iyi değerlendirilememiş olan Orhangazi bölgesi, yeni dönemde biraz kabuğunu kırmaya, daha akılcı adımlarla şehrin geleceğine dair de planlamalar yapılmakta.

Örneğin, son yıllarda Turizm konusunda atılan adımlar ilçenin en önemli gıda değeri olan turşu konusunda coğrafi işaret alınması gelecek için biraz daha umut veren adımlar oldu.

Bunlara ilave olarak yeni imar planlamaları, şehrin farklı noktalarına uzanacak yeni yaşam merkezleri Orhangazi’nin geleceği için atılan olumlu adımlar olarak dikkat çekiyor.

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Orhangazi’de işlerin yolunda gitmesi, daha olumlu adımlar atılmasının da altında yatan nedenler var elbet.

Birincisi vatandaşların daha yüksek beklentileri ikincisi ise şehri bugün idare edenlerin vizyonunun daha geniş olması.

Özellikle ikinci madde bu kent için olmazsa olmaz, hayati öneme sahip bir unsur.

Kentin karar vericileri ne kadar geniş vizyon sahibi olursa, o kent adına gelecek için daha az endişe duyulacaktır.

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Orhangazi, tüm kurumları ile birlikte kısa vadeli değil daha uzun vadeli planlamalara eskisinden daha çok yönelmeli.

Çünkü, geleceğe bugünden daha güzel, daha yaşanabilir, daha düzenli bir şehir bırakma zorunluluğumuz var.