Bölge nüfusu durağan

Eskiler hatırklayacaktır, eskiden Türkiye’de nüfus sayımları 5-10 yılda bir yapılır, nüfus sayımlarında da sokağa çıkma yasağı uygulanır, bir gün boyunca insanlar evlerinde tıkılı kalırdı. Aileler tüm gün evlerinde nüfus sayım memurlarını beklerdi.

Eski terbiye ile, en güzel elbiseler giyilir, eve gelecek sayım memurlarına en güzel ikramlar yapılır, sayım memuru gelir hızlı bir şekilde hanede yaşayan kişi sayısını kayıt altına alır giderdi. Sonra aylarca beklenirdi, Türkiye nüfusu ne kadar, köy kent nüfusu ne kadar diye. Şimdi böyle bir maceraya girmeden, adrese dayalı nüfus kayıt sistemi ile nüfuslar belirlenir oldu. İşte son yapılan Nüfus sayım sonuçları da yaklaşık 1 ay önce açıklanmıştı. Türkiye nüfusunun 80 milyon 812 bin olduğu belirlenmişti.

İşte bu yıl 1 Şubatta açıklanan nüfus sayım sonuçlarına göre Orhangazi, Gemlik ve İznik nüfus sayımları da ortaya çıkmıştı. Buna göre Orhangazi Nüfusu 79 bin 48, Gemlik nüfusu 109 bin 494, İznik nüfusu ise 42 bin 616 olarak belirlendi

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Bu 3 ilçenin nüfus rakamlarının ardından, yine Türkiye istatistik kurumu son 10 yılda kentlerin nüfus artış hızını da ortaya koyan bir veri açıkladı.

Buna göre, 2007 yılı ile 2017 yılı arasında ilçelerin, il nüfusuna göre reel büyüme rakamları da şu şekilde oldu; Orhangazi yüzde -11,94, Gemlik yüzde -7,26 ve İznik ise -20,46 olarak belirlendi.

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Bu veriler bizlere şunu gösteriyor, bölge nüfuslarında özellikle 2000’li yılların başına kadar sürekli devam eden nüfus artışları artık durağan bir hale gelmiş, hatta gerileme bile göstermiş.

Yani, özellikle Orhangazi ve Gemlik, 2000’li yılların başına kadar Anadolu’nun bir çok kentinden yoğun göç alan kentler olmasına rağmen, 2000 yılından sonra artık bu göçler azalmış durumda. Bunu iki şeye bağlayabiliriz, birincisi ve en önemlisi, Orhangazi ve Gemlik bölgesinde sanayileşme ve yeni sanayi kuruluşlarının kurulması neredeyse hiç olmaması.Yani, 2000 yılına kadar bu iki kentte sürekli yeni sanayi kuruluşları, özellikle de otomotiv yan sanayi kuruluşlarının kurulması ama 2000 yılından sonra bunlara yenilerinin eklenmemesi. İşte bu durum bu bölgelere göçü de haliyle azalttı.

Nüfus artışının yüksek olmamasındaki bir diğer etken ise Anadolu kentlerinden Marmaraya yönelik göçün günden güne azalması hatta bitme noktasına gelmesi.

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Özellikle Orhangazi bölgesi için yıllar önce ortaya konan bir tez vardı. Otoban ile birlikte Orhangazi nüfusu 3-5 seneye kalmaz, 150 bini bulur, 200 bini geçer. Yine aynı dönemlerde benim tam aksini iddia eden söylemlerim ve bu satırlardan yazılarım olmuştu. Orhangazi bölgesine bu denli hızlı bir göçün olması öncelikle doğaya aykırı. Çünkü, Orhangazi ve Gemlik hem coğrafi durumu hem de yeni sanayi kuruluşlarının açılmamasından dolayı göç alacak durumda değil. Dolayısıyla böylesine bir nüfus artışı da mümkün değil. Bu noktada belki suni bir nüfus artışı, geçici, günübirlik yada aylık nüfus artışlarına rastlayabiliriz. Bunun da nedeni Orhangazi ve Gemlik bölgesinin turizm konusunda atacakları adımlar olabilir. Özellikle İstanbul’dan günü birlik turizmcilerin bölgeyi tercih etmesi ile, suni bir nüfus artışı yaşanabilir. Ama yerleşik bir artış söz konusu olacak gibi görünmüyor.

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Buna net bir örnek ortaya koymak gerekirse

Yine resmi rakamlara göre Orhangazi’nin bundan tam 10 yıl önce,

Yani 2007 yılındaki nüfusu 70 bin 500 civarındayken,

10 yılda bu rakam 79 bin seviyesine ulaşmış.

Yani son 10 yılda sadece yaklaşık 8 bin 500 kişilik bir artış gözleniyor ki

Bu oran da zaten Türkiye’nin nüfus artış hızı ile hemen hemen denk geliyor.

Bu rakamlar da gösteriyor ki

Orhangazi’nin olduğu gibi,

Gemlik ve İznik’te de nüfus artışının öyle kayda değer olmayacağı,

Durağan bir nüfus artışı yaşanacağını söyleyebiliriz.