Bölge ekonomisine taze kan geliyor

Bildiğiniz gibi Orhangazi bölgesi tarımı kadar sanayisi ile de öne çıkan bir ilçe.
Orhangazi, emsaline göre bir çok ilçeden daha şanslı.
Çünkü, coğrafi olarak son derece avatantajlı bir bölgede yer alıyor, buna ilave olarak da verimli toprakları var.
1970’li yıllarda başlayan sanayileşme ise bugün ciddi bir boyutlara ulaşmış, yıllık milyar doların üzerinde ihracatı bulunan marka firmaları bünyesinde barındıran bir ilçe.
Gelin görün ki, Orhangazi’de 1970’li yıllarda başlayan sanayideki gelişim, 2000’li yılların başında artık durma noktasına gelmiş, 1990’lı yılların o hızla gelişen sanayisi durağan döneme girmişti.
Bunun nedeni ise bölgenin birinci sınıf tarım arazisi olması,
İznik gölü koruma planıydı.
İşte bu iki gerekçe nedeniyle artık Orhangazi’de yeni sanayi kuruluşları kurulamamış, mevcutların ufak tefek kapasite artırımları dışında
Sanayi istihdamı da artık doyum noktasına ulaşmıştı.
***
2000’li yıllardan sonra ise sadece gıda sanayinde bir gelişime şahit olduk.
Özellikle Zeytin ve Turşu ile ilgili gıda sanayileri, istihdamın bu alanda artışta olması yine de bölgenin işsizliğine merhem olmaya devam etti.
Önce Orzim, ardından Marzim büyük gıda kuruluşları olarak gelişim gösterdi.
Gedelek Turşu sektöründe de son yıllarda artan üretim kapasitesi, sanayideki istihdama katkı sağlayan unsurlar oldu.
Ancak, istihdam için Orhangazi’nin yeni beklentileri de var.
Mesela Gıda sanayinin daha da gelişmesi, özellikle Orhangazi Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı Turşu Entegre Tesislerinin hayata geçmesi ile markalaşma yolunda ciddi adım atacak olan Orhangazi bu alanda yeni istihdam alanları açabilir.
***
Bir diğer beklenti ise eski Elsan Elyaf Fabrikasının satışı ile ilgili.
Biliyorsunuz, Göl yolundaki bu son derece değerli arazi Oyak tarafından kısa bir süre önce satın alınmıştı.
Satın alan Oyak gibi büyük bir firma olunca, bu alan ile ilgili beklentiler de haliyle yüksek oluyor.
Ancak, satışın gerçekleşmesinin üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen burası ile ilgili alan firmanın nasıl bir tasarrufta bulunacağı belli değil.
Firma yetkililerinin de burası ile ilgili herhangi bir bilgilendirmesi de olmayınca, şimdilik burası ile ilgili neler yapılacağını bilemiyoruz.
Ancak gelen bilgilere göre Oyak’a bağlı Omsan firmasının eski Elsan Elyaf yeri ile ilgili bir tasarrufu olacağı, hatta buranın bir lojistik merkezi haline getirileceği söyleniyor.
Buna ilave olarak ise Elsan Elyaf’ın kapalı fabrika alanında da bir otomotiv yan sanayi fabrikası kurulacağı, ciddi de bir istihdama ihtiyaç duyacağı söyleniyor.
Elbetteki bunların hepsi firmanın resmi açıklamasına kadar birer kulis bilgisi.
Ama şu kesin ki, az yada çok, Elsan Elyaf’ın yerinde kurulacak yeni bir üretim yada lojistik merkezi istihdama yeni bir katkı sağlayacak.
Bu da Orhangazi ekonomisi için son derece sevindirici bir durum.
***
Sanayi istihdamında neredeyse durma noktasına gelen Orhangazi, bu sayede yeni bir iş alanına kavuşmuş olacak.
Buna rağmen yine de Orhangazi’nin yönünü iyi tayin edip özellikle gıda sanayisinin önünü açacak adımlar atması gerekiyor.
Otoyol ile bir merkez haline gelen Orhangazi ancak bu şekilde geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir.
Bölge ekonomisine taze kan geliyor
Bildiğiniz gibi Orhangazi bölgesi tarımı kadar sanayisi ile de öne çıkan bir ilçe.
Orhangazi, emsaline göre bir çok ilçeden daha şanslı.
Çünkü, coğrafi olarak son derece avatantajlı bir bölgede yer alıyor, buna ilave olarak da verimli toprakları var.
1970’li yıllarda başlayan sanayileşme ise bugün ciddi bir boyutlara ulaşmış, yıllık milyar doların üzerinde ihracatı bulunan marka firmaları bünyesinde barındıran bir ilçe.
Gelin görün ki, Orhangazi’de 1970’li yıllarda başlayan sanayideki gelişim, 2000’li yılların başında artık durma noktasına gelmiş, 1990’lı yılların o hızla gelişen sanayisi durağan döneme girmişti.
Bunun nedeni ise bölgenin birinci sınıf tarım arazisi olması,
İznik gölü koruma planıydı.
İşte bu iki gerekçe nedeniyle artık Orhangazi’de yeni sanayi kuruluşları kurulamamış, mevcutların ufak tefek kapasite artırımları dışında
Sanayi istihdamı da artık doyum noktasına ulaşmıştı.
***
2000’li yıllardan sonra ise sadece gıda sanayinde bir gelişime şahit olduk.
Özellikle Zeytin ve Turşu ile ilgili gıda sanayileri, istihdamın bu alanda artışta olması yine de bölgenin işsizliğine merhem olmaya devam etti.
Önce Orzim, ardından Marzim büyük gıda kuruluşları olarak gelişim gösterdi.
Gedelek Turşu sektöründe de son yıllarda artan üretim kapasitesi, sanayideki istihdama katkı sağlayan unsurlar oldu.
Ancak, istihdam için Orhangazi’nin yeni beklentileri de var.
Mesela Gıda sanayinin daha da gelişmesi, özellikle Orhangazi Belediyesi’nin üzerinde çalıştığı Turşu Entegre Tesislerinin hayata geçmesi ile markalaşma yolunda ciddi adım atacak olan Orhangazi bu alanda yeni istihdam alanları açabilir.
***
Bir diğer beklenti ise eski Elsan Elyaf Fabrikasının satışı ile ilgili.
Biliyorsunuz, Göl yolundaki bu son derece değerli arazi Oyak tarafından kısa bir süre önce satın alınmıştı.
Satın alan Oyak gibi büyük bir firma olunca, bu alan ile ilgili beklentiler de haliyle yüksek oluyor.
Ancak, satışın gerçekleşmesinin üzerinden uzunca bir süre geçmesine rağmen burası ile ilgili alan firmanın nasıl bir tasarrufta bulunacağı belli değil.
Firma yetkililerinin de burası ile ilgili herhangi bir bilgilendirmesi de olmayınca, şimdilik burası ile ilgili neler yapılacağını bilemiyoruz.
Ancak gelen bilgilere göre Oyak’a bağlı Omsan firmasının eski Elsan Elyaf yeri ile ilgili bir tasarrufu olacağı, hatta buranın bir lojistik merkezi haline getirileceği söyleniyor.
Buna ilave olarak ise Elsan Elyaf’ın kapalı fabrika alanında da bir otomotiv yan sanayi fabrikası kurulacağı, ciddi de bir istihdama ihtiyaç duyacağı söyleniyor.
Elbetteki bunların hepsi firmanın resmi açıklamasına kadar birer kulis bilgisi.
Ama şu kesin ki, az yada çok, Elsan Elyaf’ın yerinde kurulacak yeni bir üretim yada lojistik merkezi istihdama yeni bir katkı sağlayacak.
Bu da Orhangazi ekonomisi için son derece sevindirici bir durum.
***
Sanayi istihdamında neredeyse durma noktasına gelen Orhangazi, bu sayede yeni bir iş alanına kavuşmuş olacak.
Buna rağmen yine de Orhangazi’nin yönünü iyi tayin edip özellikle gıda sanayisinin önünü açacak adımlar atması gerekiyor.
Otoyol ile bir merkez haline gelen Orhangazi ancak bu şekilde geleceğe daha emin adımlarla ilerleyecektir.