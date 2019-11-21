Belediyeden ‘Kan Bankası’

Geçtiğimiz aylarda Orhangazi’de düzenlenen bir toplantıda farkında vardık;
Bursa bölgesinde de, Orhangazi’de de son dönemlerde kan bağışında ciddi bir düşüş yaşanıyor.
Bunu bire bir Kızılay’ın Bursa yöneticileri dillendirdi.
Kızılay, Bursa bölgesindeki kan bağış oranlarını anlatırken, hem Bursa genelinde, hem de Orhangazi’deki kan bağış oranlarını rakamlarla ortaya koymuştu.
Rakamları görünce işin doğrusu endişelendik.
Çünkü, kan bağışı hem ihtiyaç duyulduğu anlarda, hem de insan sağlığı açısından son derece önemli bir konu.
Sloganı da çocukluğumuzdan beri biliriz.
Bir gün size de lazım olabilir.
Kızılay’ın düzenli kan bağış kampanyalarını biliriz.
Alınan tüm bağışlar da kan merkezlerinde toplanır, ücretsiz olarak vatandaşa ulaşır.
Olabilecek en güzel sosyal sorumluluk projesi aslında.
*
Kan bağış rakamlarındaki düşüşün ardından Orhangazi Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı.
Belediye resmi web sayfası üzerinde oluşturduğu bir sistem ile kan bankası oluşturdu.
Buradaki amaç, kan ihtiyacı olduğunda insanların ihtiyaç duyulan kan gruplarına daha rahat ulaşabilmesi.
Bu düşünce ile Belediyenin resmi internet sitesinde bu konuda bir veri tabanı oluşturuldu.
Bu veri tabanına üye olabilmek de son derece kolay.
Orhangazi Belediyesi’nin www.orhangazi.bel.tr sitesinden bu tabana ulaşmak çok kolay:
https://www.orhangazi.bel.tr/kanbankasi linkine tıklayıp önce veri tabanına üye oluyorsunuz.
Burada gizli tutulmak koşulu ile iletişim bilgileriniz
Kan grubunuz yer alıyor.
Olası kan ihtiyacında ise bu veri tabanından ihtiyaç duyulan kan grubuna da ulaşabiliyorsunuz.
İhtiyaç olmamasını umuyorum.
Fakat dünya halidir, böyle bir hizmet son derece önemli.
*
Kan bağış oranlarındaki düşüşü terse çevirmek de yine hepimizin elinde.
Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, hemşehri dernekleri ve meslek odaları bu konuda bir seferberlik başlatıp üyeleri ile birlikte yeniden kan bağış oranlarını üst seviyelere çekebilecektir.
Bu konu hepimizin sorumluluğunda olan bir konu.
Herhangi bir sağlık sorunu olmayan herkes bu tür kampanyalara rahatlıkla destek olabilir.
Orhangazi Belediyesi bu konuda bir adım atmış ve Kan Bankası oluşturmuş durumda.
Bu proje tek başına çok da bir şey ifade etmiyor, ilave olarak bağış oranlarını da artırmamız gerekiyor.
Bir dönemler Orhangazi bu konuda Bursa’nın en fazla dikkat çeken ilçesiydi.
Kan bağış oranlarında hep üst sıralarda yer alırdı.
Ancak ne olduysa son dönemlerde bu oranlar iyice düştü.
Bu düşüşün mutlaka kendine göre nedenleri vardır.
Bize düşen bunu tekrar eski haline hatta daha üst seviyelere çekmek.
Bunu da yapabiliriz.
Çünkü kan bir gün hepimize lazım olabilir.
Belediyeden ‘Kan Bankası’
Geçtiğimiz aylarda Orhangazi’de düzenlenen bir toplantıda farkında vardık;
Bursa bölgesinde de, Orhangazi’de de son dönemlerde kan bağışında ciddi bir düşüş yaşanıyor.
Bunu bire bir Kızılay’ın Bursa yöneticileri dillendirdi.
Kızılay, Bursa bölgesindeki kan bağış oranlarını anlatırken, hem Bursa genelinde, hem de Orhangazi’deki kan bağış oranlarını rakamlarla ortaya koymuştu.
Rakamları görünce işin doğrusu endişelendik.
Çünkü, kan bağışı hem ihtiyaç duyulduğu anlarda, hem de insan sağlığı açısından son derece önemli bir konu.
Sloganı da çocukluğumuzdan beri biliriz.
Bir gün size de lazım olabilir.
Kızılay’ın düzenli kan bağış kampanyalarını biliriz.
Alınan tüm bağışlar da kan merkezlerinde toplanır, ücretsiz olarak vatandaşa ulaşır.
Olabilecek en güzel sosyal sorumluluk projesi aslında.
*
Kan bağış rakamlarındaki düşüşün ardından Orhangazi Belediyesi önemli bir çalışmaya imza attı.
Belediye resmi web sayfası üzerinde oluşturduğu bir sistem ile kan bankası oluşturdu.
Buradaki amaç, kan ihtiyacı olduğunda insanların ihtiyaç duyulan kan gruplarına daha rahat ulaşabilmesi.
Bu düşünce ile Belediyenin resmi internet sitesinde bu konuda bir veri tabanı oluşturuldu.
Bu veri tabanına üye olabilmek de son derece kolay.
Orhangazi Belediyesi’nin www.orhangazi.bel.tr sitesinden bu tabana ulaşmak çok kolay:
https://www.orhangazi.bel.tr/kanbankasi linkine tıklayıp önce veri tabanına üye oluyorsunuz.
Burada gizli tutulmak koşulu ile iletişim bilgileriniz
Kan grubunuz yer alıyor.
Olası kan ihtiyacında ise bu veri tabanından ihtiyaç duyulan kan grubuna da ulaşabiliyorsunuz.
İhtiyaç olmamasını umuyorum.
Fakat dünya halidir, böyle bir hizmet son derece önemli.
*
Kan bağış oranlarındaki düşüşü terse çevirmek de yine hepimizin elinde.
Resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları, dernekler, hemşehri dernekleri ve meslek odaları bu konuda bir seferberlik başlatıp üyeleri ile birlikte yeniden kan bağış oranlarını üst seviyelere çekebilecektir.
Bu konu hepimizin sorumluluğunda olan bir konu.
Herhangi bir sağlık sorunu olmayan herkes bu tür kampanyalara rahatlıkla destek olabilir.
Orhangazi Belediyesi bu konuda bir adım atmış ve Kan Bankası oluşturmuş durumda.
Bu proje tek başına çok da bir şey ifade etmiyor, ilave olarak bağış oranlarını da artırmamız gerekiyor.
Bir dönemler Orhangazi bu konuda Bursa’nın en fazla dikkat çeken ilçesiydi.
Kan bağış oranlarında hep üst sıralarda yer alırdı.
Ancak ne olduysa son dönemlerde bu oranlar iyice düştü.
Bu düşüşün mutlaka kendine göre nedenleri vardır.
Bize düşen bunu tekrar eski haline hatta daha üst seviyelere çekmek.
Bunu da yapabiliriz.
Çünkü kan bir gün hepimize lazım olabilir.