Aynı misyonu sürdürüyor

Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), hafta sonu basın mensupları ile bir araya geldi.
Hatırlanacağı gibi bugünkü yönetim, geçen yıl nisan ayında yapılan seçimlerde iş başına gelmişti.
Erol Hatırlı’nın başkanlığındaki Orhangazi TSO yönetimi geride kalan 1 yıllık dönemi değerlendirdi; yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.
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Şu kesin ki, Orhangazi’de Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi Belediyesi ve Kaymakamlık kadar önemli bir kurum; çünkü şehrin tüm dinamiğine direkt etki edebilecek, katkı sunabilecek nitelikleri olan bir kurum.
Yarı özerk kuruluş olması hasebiyle de, her zaman şehire sunacağı bir şeyler mutlaka vardır.
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Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2004 yılında Ergün Efendioğlu ile değişim başlamıştı.
Daha önce küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilen oda, Efendioğlu ve o dönemdeki ekibi ile birlikte bir anda kabuğunu kırmış, artık gerçek işlevine de dönüş yapmıştı.
Ergün Efendioğlu’nun ekibinde yer alan Erol Hatırlı, Efendioğlu’nun iki dönemlik başarılı yönetiminde yer almış, sonrasında ise geçen yıl yapılan seçimlerle de yeni başkan seçilmişti.
İşin doğrusunu söylemek gerekirse, bazı kesimlerin Hatırlı’nın performansı ile ilgili tereddütleri vardı. Acaba aynı mantık ve çizgi ile bu görevi yürütebilecekmiydi.
1 yıl geride kaldı, gördük ki, önceki dönemde yerleştirilen sistem Hatırlı ile birlikte de tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Başarılı işler, başarılı hamleler ile şehre katkı sunmaya devam ediyor.
Elbetteki bunda Erol Hatırlı’nın önceki dönem yönetimlerinde de yer almış olması aynı zamanda yönetiminden de bir çok ismin geride kalan yönetim kademelerinde yer alması sistemin sorunsuz işlemesine katkı sağlıyor. Zaten, başarılı bir personel yapısı mevcut.
Her biri her geçen gün kendini geliştiren, kabuğunu her fırsatta kırmaya çalışan, üyeleri ve şehrine sunulabilecek katkılar konusunda sürekli eğitim alan, bunları da oda yönetiminde gösteren personelle birlikte, oda yönetimi geride kalan 1 yıllık dönemde beklenen çalışmalara imza attı.
Elbetteki yapılabilecek bir çok çalışma aynı zamanda ekonomi ile de direkt ilgili.
Kısıtlı bütçe ile de yapılabilecek şeyler belli; ancak buna rağmen yine de şehre değer katan adımları da her dönem görüyoruz.
*
Elbetteki yaşamın devam ettiği sürece ne ihtiyaçlar bitecek ne de beklentiler.
Dünya değiştikçe, bu şehir kabuğunu kırdıkça, insanların tüm kurumlardan beklentileri de artacak.
Çağa ayak uydurarak tüm gelişime açık olarak da kurumlar vatandaşların taleplerine karşılık vermek durumunda kalacak.
Bu durum, oda yönetimi için de geçerli. Erol Hatırlı ve ekibi hayatın bu gerçeğini de bilerek adım atacaktır.
Beklentiler her geçen gün artacak, yapılacak işler de her zaman çoğalacak.
Mevcut yapının da bu taleplere karşılık vereceğini umuyoruz. Bunun için kapasite de mevcut şartlar da uygun.
Aynı misyonu sürdürüyor
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), hafta sonu basın mensupları ile bir araya geldi.
Hatırlanacağı gibi bugünkü yönetim, geçen yıl nisan ayında yapılan seçimlerde iş başına gelmişti.
Erol Hatırlı’nın başkanlığındaki Orhangazi TSO yönetimi geride kalan 1 yıllık dönemi değerlendirdi; yeni dönemde yapılacak çalışmaları anlattı.
*
Şu kesin ki, Orhangazi’de Ticaret ve Sanayi Odası, Orhangazi Belediyesi ve Kaymakamlık kadar önemli bir kurum; çünkü şehrin tüm dinamiğine direkt etki edebilecek, katkı sunabilecek nitelikleri olan bir kurum.
Yarı özerk kuruluş olması hasebiyle de, her zaman şehire sunacağı bir şeyler mutlaka vardır.
*
Orhangazi Ticaret ve Sanayi Odası’nda 2004 yılında Ergün Efendioğlu ile değişim başlamıştı.
Daha önce küçük olsun, benim olsun mantığı ile yönetilen oda, Efendioğlu ve o dönemdeki ekibi ile birlikte bir anda kabuğunu kırmış, artık gerçek işlevine de dönüş yapmıştı.
Ergün Efendioğlu’nun ekibinde yer alan Erol Hatırlı, Efendioğlu’nun iki dönemlik başarılı yönetiminde yer almış, sonrasında ise geçen yıl yapılan seçimlerle de yeni başkan seçilmişti.
İşin doğrusunu söylemek gerekirse, bazı kesimlerin Hatırlı’nın performansı ile ilgili tereddütleri vardı. Acaba aynı mantık ve çizgi ile bu görevi yürütebilecekmiydi.
1 yıl geride kaldı, gördük ki, önceki dönemde yerleştirilen sistem Hatırlı ile birlikte de tıkır tıkır işlemeye devam ediyor. Başarılı işler, başarılı hamleler ile şehre katkı sunmaya devam ediyor.
Elbetteki bunda Erol Hatırlı’nın önceki dönem yönetimlerinde de yer almış olması aynı zamanda yönetiminden de bir çok ismin geride kalan yönetim kademelerinde yer alması sistemin sorunsuz işlemesine katkı sağlıyor. Zaten, başarılı bir personel yapısı mevcut.
Her biri her geçen gün kendini geliştiren, kabuğunu her fırsatta kırmaya çalışan, üyeleri ve şehrine sunulabilecek katkılar konusunda sürekli eğitim alan, bunları da oda yönetiminde gösteren personelle birlikte, oda yönetimi geride kalan 1 yıllık dönemde beklenen çalışmalara imza attı.
Elbetteki yapılabilecek bir çok çalışma aynı zamanda ekonomi ile de direkt ilgili.
Kısıtlı bütçe ile de yapılabilecek şeyler belli; ancak buna rağmen yine de şehre değer katan adımları da her dönem görüyoruz.
*
Elbetteki yaşamın devam ettiği sürece ne ihtiyaçlar bitecek ne de beklentiler.
Dünya değiştikçe, bu şehir kabuğunu kırdıkça, insanların tüm kurumlardan beklentileri de artacak.
Çağa ayak uydurarak tüm gelişime açık olarak da kurumlar vatandaşların taleplerine karşılık vermek durumunda kalacak.
Bu durum, oda yönetimi için de geçerli. Erol Hatırlı ve ekibi hayatın bu gerçeğini de bilerek adım atacaktır.
Beklentiler her geçen gün artacak, yapılacak işler de her zaman çoğalacak.
Mevcut yapının da bu taleplere karşılık vereceğini umuyoruz. Bunun için kapasite de mevcut şartlar da uygun.