5 milyarlık ekonomi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2018 yılı Bursa’nın 250 dev araştırmasını tamamladı.
BTSO hafta sonu bu listeyi duyurdu.
Listenin en tepesindeki firma bu yıl değişti.
2018 yılında Bursa’nın devler listesinin en tepesinde Renault fabrikası yer aldı.
Oyak Renault’un 2018 yılı iç ve dış cirosu 20,4 milyar TL olarak ortaya çıktı.
Ekonomideki durağanlığın yavaş yavaş hissedilmeye başladığı 2018 yılında Bursa’nın ekonomideki lokomotifini ise otomotiv sektörü oluşturdu.
***
BTSO’nun 2018 yılı 250 dev listesinde Orhangazi’den 8 firma yer aldı.
Orhangazi’nin en büyüğü ise Asil Çelik fabrikası oldu.
Asil Çelik listenin 8. sırasında yer aldı.
Orhangazi’nin açık ara birincisi Asil Çelik fabrikasının 2018 yılı iç ve dış cirosu 1,9 milyar TL oldu.
Finlandiyalı Componenta döneminde iyice dibe inen Döktaş fabrikası, Güriş’in fabrikayı satın alması ile birlikte yeniden eski günlerine dönmeye başladı.
BTSO’nun 2018 yılı listesinde Döktaş A.Ş. 1,2 milyar TL’lik iç ve dış cirosu ile 21. sırada yer aldı.
Asil Çelik ve Döktaş fabrikaları Orhangazi’nin lokomotifleri.
Hem istihdama sağladıkları katkı, hem ekonomideki güçleri ile Orhangazi’nin gözbebeği iki kuruluşu 2018 yılında yaklaşık 4 milyar TL’lik iç ve dış ciro ile neredeyse Orhangazi’yi ayakta tuttu.
***
BTSO 250 büyük firma listesinde Orhangazi’den Aka Otomotiv 54., Kırpart A.Ş. 85., Sirena Marine fabrikası 152., Güngör Zeytincilik 167., Ekin Zeytincilik ise 241. sırada yer aldı.
2018 yılının listesinin 66. sırada yer alan ve isminin açıklanmasını istemeyen firma ile birlikte Orhangazili toplam 8 kuruluş yer aldı.
***
Bilindiği gibi Orhangazi’nin en önemli hatta ilk sıradaki geçim kaynağı sanayisi.
İrili ufaklı ve özellikle de otomotiv yan sanayi kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi sanayisinin gücü herkesin malumu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın açıkladığı 2018 yılı ilk 250 firma listesinde yer alan 8 kuruluşun bir yıllık iç ve dış cirosu 5 milyar TL’yi geçiyor.
Diğer kuruluşları da eklediğimizde, Orhangazi sanayinin yıllık iç ve dış ekonomiye getirisinin 7-8 milyar TL’yi bulduğunu görüyoruz.
Bu da Orhangazi sanayisinin dev görüntüsünü en güzel şekilde gözler önüne seriyor.
Bu firmaların tamamında 5 bine yakın kişinin de çalıştığını düşünürsek, ekonominin nasıl bir devasa yapıya sahip olduğunu daha iyi görürüz.
***
Orhangazi’nin son 15 yılda özel bir durumu daha ortaya çıkmıştı.
Eskiden zeytin üretim merkezi olan Orhangazi, son 10-15 yılda kurulan irili ufaklı zeytin entegre tesisleri ve zeytin halleri ile ticaretin de merkezi haline gelmiş durumda.
Sanayi ile birlikte artık ilçenin ikinci lokomotifinin de tarım üretimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Artık ağır sanayiyi kabul etmeyen Orhangazi’de, tarım sanayi üzerine yoğunlaşılması gerektiğini şu durumda çok daha iyi gözlemliyoruz.
Gıda Organize Sanayi Bölgesi, yeni tarım sanayi alanları ile birlikte Orhangazi daha da büyüyebilir, daha da gelişebilir.
Şunu da rahatlıkla söylemek mümkün ki Orhangazi Ovası tarihinde hiç olmadığı kadar ekimin yapıldığı bir alan haline geldi.
15 yıl önce 1 milyon 600 adet zeytin ağacı bulunan Orhangazi’nin bugün 2 milyon 200 bin civarında zeytin ağacı bulunuyor.
Bu da tarım ekonomisinin günden güne büyüdüğünü, bununla birlikte ilçenin karar vericilerinin tarım ekonomisinin gelişimi ve daha da fazla getiri sağlaması için biraz kafa yorması, gerekirse de yatırımcıların önünü açması gerekiyor.
Bugün dev ekonomisi ile dikkat çeken Orhangazi, gelecekte çok daha büyüyecektir.
5 milyarlık ekonomi
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, 2018 yılı Bursa’nın 250 dev araştırmasını tamamladı.
BTSO hafta sonu bu listeyi duyurdu.
Listenin en tepesindeki firma bu yıl değişti.
2018 yılında Bursa’nın devler listesinin en tepesinde Renault fabrikası yer aldı.
Oyak Renault’un 2018 yılı iç ve dış cirosu 20,4 milyar TL olarak ortaya çıktı.
Ekonomideki durağanlığın yavaş yavaş hissedilmeye başladığı 2018 yılında Bursa’nın ekonomideki lokomotifini ise otomotiv sektörü oluşturdu.
***
BTSO’nun 2018 yılı 250 dev listesinde Orhangazi’den 8 firma yer aldı.
Orhangazi’nin en büyüğü ise Asil Çelik fabrikası oldu.
Asil Çelik listenin 8. sırasında yer aldı.
Orhangazi’nin açık ara birincisi Asil Çelik fabrikasının 2018 yılı iç ve dış cirosu 1,9 milyar TL oldu.
Finlandiyalı Componenta döneminde iyice dibe inen Döktaş fabrikası, Güriş’in fabrikayı satın alması ile birlikte yeniden eski günlerine dönmeye başladı.
BTSO’nun 2018 yılı listesinde Döktaş A.Ş. 1,2 milyar TL’lik iç ve dış cirosu ile 21. sırada yer aldı.
Asil Çelik ve Döktaş fabrikaları Orhangazi’nin lokomotifleri.
Hem istihdama sağladıkları katkı, hem ekonomideki güçleri ile Orhangazi’nin gözbebeği iki kuruluşu 2018 yılında yaklaşık 4 milyar TL’lik iç ve dış ciro ile neredeyse Orhangazi’yi ayakta tuttu.
***
BTSO 250 büyük firma listesinde Orhangazi’den Aka Otomotiv 54., Kırpart A.Ş. 85., Sirena Marine fabrikası 152., Güngör Zeytincilik 167., Ekin Zeytincilik ise 241. sırada yer aldı.
2018 yılının listesinin 66. sırada yer alan ve isminin açıklanmasını istemeyen firma ile birlikte Orhangazili toplam 8 kuruluş yer aldı.
***
Bilindiği gibi Orhangazi’nin en önemli hatta ilk sıradaki geçim kaynağı sanayisi.
İrili ufaklı ve özellikle de otomotiv yan sanayi kuruluşlarının yer aldığı Orhangazi sanayisinin gücü herkesin malumu.
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın açıkladığı 2018 yılı ilk 250 firma listesinde yer alan 8 kuruluşun bir yıllık iç ve dış cirosu 5 milyar TL’yi geçiyor.
Diğer kuruluşları da eklediğimizde, Orhangazi sanayinin yıllık iç ve dış ekonomiye getirisinin 7-8 milyar TL’yi bulduğunu görüyoruz.
Bu da Orhangazi sanayisinin dev görüntüsünü en güzel şekilde gözler önüne seriyor.
Bu firmaların tamamında 5 bine yakın kişinin de çalıştığını düşünürsek, ekonominin nasıl bir devasa yapıya sahip olduğunu daha iyi görürüz.
***
Orhangazi’nin son 15 yılda özel bir durumu daha ortaya çıkmıştı.
Eskiden zeytin üretim merkezi olan Orhangazi, son 10-15 yılda kurulan irili ufaklı zeytin entegre tesisleri ve zeytin halleri ile ticaretin de merkezi haline gelmiş durumda.
Sanayi ile birlikte artık ilçenin ikinci lokomotifinin de tarım üretimi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.
Artık ağır sanayiyi kabul etmeyen Orhangazi’de, tarım sanayi üzerine yoğunlaşılması gerektiğini şu durumda çok daha iyi gözlemliyoruz.
Gıda Organize Sanayi Bölgesi, yeni tarım sanayi alanları ile birlikte Orhangazi daha da büyüyebilir, daha da gelişebilir.
Şunu da rahatlıkla söylemek mümkün ki Orhangazi Ovası tarihinde hiç olmadığı kadar ekimin yapıldığı bir alan haline geldi.
15 yıl önce 1 milyon 600 adet zeytin ağacı bulunan Orhangazi’nin bugün 2 milyon 200 bin civarında zeytin ağacı bulunuyor.
Bu da tarım ekonomisinin günden güne büyüdüğünü, bununla birlikte ilçenin karar vericilerinin tarım ekonomisinin gelişimi ve daha da fazla getiri sağlaması için biraz kafa yorması, gerekirse de yatırımcıların önünü açması gerekiyor.
Bugün dev ekonomisi ile dikkat çeken Orhangazi, gelecekte çok daha büyüyecektir.