2020’ye büyük beklentilerle giriyoruz

2020 yılının ilk günündeyiz. Her yeni yıl, yeni umutlar, yeni beklentiler anlamına geliyor.
Ülkemiz için de durum böyle. Ancak; 2020 yılı Bursa’nın kuzey ilçeleri açısından ayrı bir anlam ifade ediyor. İhracatta Türkiye’nin ikinci büyük şehri, sanayisi, tarımı, turizmi ile ülkenin lokomotif illerinden Bursa’nın kuzey ilçeleri, Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yenişehir yeni yıla bambaşka beklentilerle giriyor.
*
2020 yılı için bu bölge açısından ayrı anlamları olan bir yıl olacak.
Birincisi ve en önemlisi yerli otomobil.
Yerli otomobil fabrikası herkesin de bildiği üzere Gemlik’te kurulacak.
Geçen Cuma günü yapılan tanıtım toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün bir bilgilendirme daha yaptı.
Otomobil fabrikasında inşaat 2020 yılında hemen başlayacak.
2022 başlarına kadar inşaat tamamlanacak, 2022 sonunda ise ilk yerli otomobiller banttan inmeye başlayacak.
Yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olması başta Gemlik olmak üzere, Orhangazi, İznik ve Yenişehir’e de apayrı bir heyecan katıyor.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.
Biliyorsunuz Gemlik zaten bir sanayi kenti.
OSB ve Serbest bölgesi sanayideki gücünü ortaya koyuyor.
Orhangazi ise özellikle otomotiv yan sanayinin bölgedeki en önemli merkezi.
Bir çok otomobil markasına yan sanayi malzeme üreten Kırpart, Aka, Bamesa, Faurecia, Döktaş ve Asil Çelik fabrikaları yerli otomobil konusunda da yeni bir sürece girmiş olacak.
Yenişehir ise gelecekte inşa edilecek olan otomotiv test merkezi ile yerli otomobile de yeni sanayi üretimine de hazır bir ilçe.
Tüm bu açılardan bakıldığında Bursa’nın kuzey ilçeleri, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir yeni yıla bambaşka heyecan ve beklenti ile girmiş oluyor.
Fabrikada 5 bin kişinin çalışacağını, dolaylı yönden, otomotiv yan sanayiler ile 20 bin istihdama katkı sağlayacağı, dolaylı yönlerden de en az 100 bin kişiye iş ve ekmek imkanı sağlayacak olan otomobil fabrikası işte bu açıdan bölge için son derece önemli.
*
Bu dört ilçe için bir diğer heyecan verici gelişme ise Türk Dünyası Göçebe Oyunlarının 2020 yılının eylül ayında İznik’te yapılacak olması.
Hatırlanacağı gibi bu konudaki müjdeli haber kasım ayında gelmişti.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan müjdeyi vermiş, Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın İznik’te yapılacağını duyurmuştu.
Türk Dünyası Göçebe Oyunlarının üçüncüsü geçen yıl Kırgızistan’da yapılmıştı.
Geçen yılki oyunlara 37 branşta 74 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılmıştı.
Kırgızistan’da yapılan oyunlara çok sayıda ülkeden binlerce insan katılmıştı.
Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın dördücüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de ve İznik’te yapılacak.
Bu büyük organizasyon için de İznik Çakırca’da bir alan belirlenmişti.
Oyunlar 10 gün sürüyor.
Oyunların başlangıcından bitimine kadar beklenen ziyaretçi ve izleyici sayısının 500 bini geçmesi de bekleniyor.
Bu organizasyon da bölge için tarihi bir fırsat niteliği taşıyor.
Oyunlara 9 ay gibi bir zaman var.
Bu süre içinde en önemli hazırlıklar oyunların yapılacağı alanda yürütülecek.
İkinci önemli husus ise ulaşım ve barınma ihtiyaçları ki, ulaşım konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın geçtiğimiz günlerde İnegöl’de yaptığı değerlendirmede Türk Dünyası Göçebe oyunları için İnegöl-Yenişehir-İznik-Orhangazi arasında bir duble yol inşa edileceğini açıkladı.
Yani Orhangazi, İznik’ten İnegöl’e kadar uzanan bi duble yol ile birbirine bağlanmış olacak.
Zaten bölgeye İstanbul istikametinden gelecekler için ulaşım son derece kolay.
Barınma ihtiyaçlarının karşılanması için de yeni tesislerin inşası söz konusu.
Zaten 4 dine başkentlik yapmış olan İznik turizm konusunda istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir kent.
Türk Dünyası Göçebe Oyunları ile bu sıçramayı yaşayacağını,
Bu sıçramadan yine Orhangazi, Gemlik ve Yenişehir gibi ilçelerin de payına düşeni alacağını düşünüyoruz.
*
Bölge 2020 yılına işte bu beklenti ve heyecanlarla giriyor. Bu noktada Bursa Valiliğinden Büyükşehir Belediyesi’ne, kuzey ilçelerinin kaymakamlıkları ve belediye başkanlarına, yine ticaret ve sanayi odaları ile tüm şehir dinamiklerine kadar herkesin önümüzdeki 2-3 yıllık dönemi seferberlik ilan ederek geçirmesi gerekiyor.
Bir teyakkuz, bir seferberlik ile tüm kurumların omuz vererek 2020 ile 2023 arasını değerlendirmesi, eminim bölgenin kaderini değiştirecek,
Belki de 50 yılda sağlayamayacağı katkıyı, bir kaç yıl içinde sağlayacaktır.
2020’ye büyük beklentilerle giriyoruz
2019 yılı geride kaldı.
2020 yılının ilk günündeyiz. Her yeni yıl, yeni umutlar, yeni beklentiler anlamına geliyor.
Ülkemiz için de durum böyle. Ancak; 2020 yılı Bursa’nın kuzey ilçeleri açısından ayrı bir anlam ifade ediyor. İhracatta Türkiye’nin ikinci büyük şehri, sanayisi, tarımı, turizmi ile ülkenin lokomotif illerinden Bursa’nın kuzey ilçeleri, Orhangazi, Gemlik, İznik ve Yenişehir yeni yıla bambaşka beklentilerle giriyor.
*
2020 yılı için bu bölge açısından ayrı anlamları olan bir yıl olacak.
Birincisi ve en önemlisi yerli otomobil.
Yerli otomobil fabrikası herkesin de bildiği üzere Gemlik’te kurulacak.
Geçen Cuma günü yapılan tanıtım toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün bir bilgilendirme daha yaptı.
Otomobil fabrikasında inşaat 2020 yılında hemen başlayacak.
2022 başlarına kadar inşaat tamamlanacak, 2022 sonunda ise ilk yerli otomobiller banttan inmeye başlayacak.
Yerli otomobilin Gemlik’te yapılacak olması başta Gemlik olmak üzere, Orhangazi, İznik ve Yenişehir’e de apayrı bir heyecan katıyor.
Öncelikle şunu belirtmekte fayda var.
Biliyorsunuz Gemlik zaten bir sanayi kenti.
OSB ve Serbest bölgesi sanayideki gücünü ortaya koyuyor.
Orhangazi ise özellikle otomotiv yan sanayinin bölgedeki en önemli merkezi.
Bir çok otomobil markasına yan sanayi malzeme üreten Kırpart, Aka, Bamesa, Faurecia, Döktaş ve Asil Çelik fabrikaları yerli otomobil konusunda da yeni bir sürece girmiş olacak.
Yenişehir ise gelecekte inşa edilecek olan otomotiv test merkezi ile yerli otomobile de yeni sanayi üretimine de hazır bir ilçe.
Tüm bu açılardan bakıldığında Bursa’nın kuzey ilçeleri, Gemlik, Orhangazi, İznik ve Yenişehir yeni yıla bambaşka heyecan ve beklenti ile girmiş oluyor.
Fabrikada 5 bin kişinin çalışacağını, dolaylı yönden, otomotiv yan sanayiler ile 20 bin istihdama katkı sağlayacağı, dolaylı yönlerden de en az 100 bin kişiye iş ve ekmek imkanı sağlayacak olan otomobil fabrikası işte bu açıdan bölge için son derece önemli.
*
Bu dört ilçe için bir diğer heyecan verici gelişme ise Türk Dünyası Göçebe Oyunlarının 2020 yılının eylül ayında İznik’te yapılacak olması.
Hatırlanacağı gibi bu konudaki müjdeli haber kasım ayında gelmişti.
Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan müjdeyi vermiş, Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın İznik’te yapılacağını duyurmuştu.
Türk Dünyası Göçebe Oyunlarının üçüncüsü geçen yıl Kırgızistan’da yapılmıştı.
Geçen yılki oyunlara 37 branşta 74 ülkeden 2 bine yakın sporcu katılmıştı.
Kırgızistan’da yapılan oyunlara çok sayıda ülkeden binlerce insan katılmıştı.
Türk Dünyası Göçebe Oyunları’nın dördücüsü 2020 yılının eylül ayında Türkiye’de ve İznik’te yapılacak.
Bu büyük organizasyon için de İznik Çakırca’da bir alan belirlenmişti.
Oyunlar 10 gün sürüyor.
Oyunların başlangıcından bitimine kadar beklenen ziyaretçi ve izleyici sayısının 500 bini geçmesi de bekleniyor.
Bu organizasyon da bölge için tarihi bir fırsat niteliği taşıyor.
Oyunlara 9 ay gibi bir zaman var.
Bu süre içinde en önemli hazırlıklar oyunların yapılacağı alanda yürütülecek.
İkinci önemli husus ise ulaşım ve barınma ihtiyaçları ki, ulaşım konusunda Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın geçtiğimiz günlerde İnegöl’de yaptığı değerlendirmede Türk Dünyası Göçebe oyunları için İnegöl-Yenişehir-İznik-Orhangazi arasında bir duble yol inşa edileceğini açıkladı.
Yani Orhangazi, İznik’ten İnegöl’e kadar uzanan bi duble yol ile birbirine bağlanmış olacak.
Zaten bölgeye İstanbul istikametinden gelecekler için ulaşım son derece kolay.
Barınma ihtiyaçlarının karşılanması için de yeni tesislerin inşası söz konusu.
Zaten 4 dine başkentlik yapmış olan İznik turizm konusunda istediği sıçramayı bir türlü sağlayamamış bir kent.
Türk Dünyası Göçebe Oyunları ile bu sıçramayı yaşayacağını,
Bu sıçramadan yine Orhangazi, Gemlik ve Yenişehir gibi ilçelerin de payına düşeni alacağını düşünüyoruz.
*
Bölge 2020 yılına işte bu beklenti ve heyecanlarla giriyor. Bu noktada Bursa Valiliğinden Büyükşehir Belediyesi’ne, kuzey ilçelerinin kaymakamlıkları ve belediye başkanlarına, yine ticaret ve sanayi odaları ile tüm şehir dinamiklerine kadar herkesin önümüzdeki 2-3 yıllık dönemi seferberlik ilan ederek geçirmesi gerekiyor.
Bir teyakkuz, bir seferberlik ile tüm kurumların omuz vererek 2020 ile 2023 arasını değerlendirmesi, eminim bölgenin kaderini değiştirecek,
Belki de 50 yılda sağlayamayacağı katkıyı, bir kaç yıl içinde sağlayacaktır.