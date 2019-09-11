2 yılda 650 milyon TL

Zeytinde hasat dönemi yaklaşıyor.
Zeytinde kalitenin en önemli merkezi Orhangazi, Gemlik, İznik ve Mudanya bölgesi.
Bu bölge özellikle sofralık zeytindeki kalitesi ile biliniyor.
GGG
Geçen yıl son yılların en yüksek rekoltelerindenden birisinin yaşandığı bölgede, bu yıl ‘yok’ sezonu olarak görülüyor.
Geçen yıla oranla, bazı bölgelerde yüzde 50 civarında ürün kaybı var.
Bu zeytin üreticisi tarafından beklenen bir durum aslında.
Bölge zeytincisi bilir ki, bir sezon var sezonuysa, diğer sezon yok sezonudur.
Buna rağmen, özellikle sofralık zeytinin en kalitesinin yetiştiği bu bölgede üreticiler yeni sezondan umutlu.
*
Tarımla uğraşan insanların umudu hiçbir zaman tükenmez.
Durum, geçen yıla oranla yarı yarıya düşük gibi görünse de zeytin üretici umudunu hiç bir zaman yitirmiyor.
Ama bir yandan da tedirginliği sürüyor.
Bildiğiniz üzere zeytinde en büyük alıcı konumundaki kuruluş Marmarabirlik.
Birlik özellikle son yıllarda tam manası ile zeytin üreticisinin can simidi durumunda.
Hâl böyleyken, son günlerde üreticiler arasında kulaktan kulağa bir dedikodu yayılıyor.
Gerçeği olmayan, fısıltı gazetesinin yaydığı bu dedikodu Marmarabirlik’in bu yıl zeytin alımı yapmayacağı yönünde.
Tarihte hiç olmamış bir şey bugünlerde kulaktan kulağa dolaşıyor ki aslında bu tür söylentilerin kaynağının nereleri olduğu, hangi kesimler olduğunu da yine en iyi bilen zeytin üreticisi.
*
Bu konu ile ilgili bir iki dostum beni uyarınca birlik Genel Başkanı Hidamet Asa ile konuyu görüştüm.
Aldığım cevap aslında beklediğim cevap.
Marmarabirlik her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytin alımı yapacak.
Birlik Başkanı Hidamet Asa, özellikle zeytin ticaretinde çok iyi noktalarda olduklarını, satışların sürekli devam ettiğini ekledi.
“Dolayısıyla zeytin sezonunun açılması ile birlikte Marmarabirlik zeytin alımını da yapacaktır, üreticimize yine en hızlı şekilde de ödemesini yapacaktır” dedi.
*
Bu hususta sohbetimiz sürerken Hidamet Asa’dan bazı rakamları da aldım.
Hatırlanacağı gibi geçen yıl açıklanan zeytin fiyatları üretici ve çiftçi temsilcileri de dahil her kesimi memnun etmişti.
Bu yıl da yine üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat politikası bekleniyor.
Ama bu noktada benim asıl dikkatimi çeken son iki yıldaki rakamlar.
Şöyle ki;
Marmarabirlik 2017-2018 hasat döneminde 51 bin ton, 2018-2019 hasat döneminde de 51 bin ton olmak üzere iki yılda tam 102 bin ton zeytin alımı gerçekleştirmiş.
Üstelik bu alınan zeytinlere karşılık şu anda zeytin üreticisine de tek kuruş borcu bulunmuyor.
Ve asıl rakam da işte burada;
Marmarabirlik son iki yılda aldığı 102 bin ton zeytin karşılığında üreticiye tam 650 milyon TL ödeme yapmış.
Neredeyse 1 milyar, eski para ile 1 katrilyondan söz ediyoruz ki bu rakamlar tüm zamanların rekor rakamlarıdır.
Son 2-3 yılda zeytin üreticisinin bilincinin de daha da artması ile birlikte birliğe ve kooperatiflere üreticiler tarafından sahip çıkılıyor.
Dolayısıyla da işte az önce belirttiğim rakamlara da ulaşılmış oluyor.
*
Tüm bu verilere ve rakamlara bakıldığında, bu yıl da zeytin üreticisinin en büyük destekçisinin Marmarbirlik olacağından şüphemiz yok.
Bu yıl rekolte ne olur bilinmez.
Ama şu bir gerçek ki üretici, birliğe ne kadar çok sahip çıkarsa birlik de üreticiye o kadar sahip çıkacaktır.
*
Son bir not;
Marmarabirlik bu yıl 15 eylülden itibaren rekolte beyanı almaya başlayacak.
2 yılda 650 milyon TL
Zeytinde hasat dönemi yaklaşıyor.
Zeytinde kalitenin en önemli merkezi Orhangazi, Gemlik, İznik ve Mudanya bölgesi.
Bu bölge özellikle sofralık zeytindeki kalitesi ile biliniyor.
GGG
Geçen yıl son yılların en yüksek rekoltelerindenden birisinin yaşandığı bölgede, bu yıl ‘yok’ sezonu olarak görülüyor.
Geçen yıla oranla, bazı bölgelerde yüzde 50 civarında ürün kaybı var.
Bu zeytin üreticisi tarafından beklenen bir durum aslında.
Bölge zeytincisi bilir ki, bir sezon var sezonuysa, diğer sezon yok sezonudur.
Buna rağmen, özellikle sofralık zeytinin en kalitesinin yetiştiği bu bölgede üreticiler yeni sezondan umutlu.
*
Tarımla uğraşan insanların umudu hiçbir zaman tükenmez.
Durum, geçen yıla oranla yarı yarıya düşük gibi görünse de zeytin üretici umudunu hiç bir zaman yitirmiyor.
Ama bir yandan da tedirginliği sürüyor.
Bildiğiniz üzere zeytinde en büyük alıcı konumundaki kuruluş Marmarabirlik.
Birlik özellikle son yıllarda tam manası ile zeytin üreticisinin can simidi durumunda.
Hâl böyleyken, son günlerde üreticiler arasında kulaktan kulağa bir dedikodu yayılıyor.
Gerçeği olmayan, fısıltı gazetesinin yaydığı bu dedikodu Marmarabirlik’in bu yıl zeytin alımı yapmayacağı yönünde.
Tarihte hiç olmamış bir şey bugünlerde kulaktan kulağa dolaşıyor ki aslında bu tür söylentilerin kaynağının nereleri olduğu, hangi kesimler olduğunu da yine en iyi bilen zeytin üreticisi.
*
Bu konu ile ilgili bir iki dostum beni uyarınca birlik Genel Başkanı Hidamet Asa ile konuyu görüştüm.
Aldığım cevap aslında beklediğim cevap.
Marmarabirlik her yıl olduğu gibi bu yıl da zeytin alımı yapacak.
Birlik Başkanı Hidamet Asa, özellikle zeytin ticaretinde çok iyi noktalarda olduklarını, satışların sürekli devam ettiğini ekledi.
“Dolayısıyla zeytin sezonunun açılması ile birlikte Marmarabirlik zeytin alımını da yapacaktır, üreticimize yine en hızlı şekilde de ödemesini yapacaktır” dedi.
*
Bu hususta sohbetimiz sürerken Hidamet Asa’dan bazı rakamları da aldım.
Hatırlanacağı gibi geçen yıl açıklanan zeytin fiyatları üretici ve çiftçi temsilcileri de dahil her kesimi memnun etmişti.
Bu yıl da yine üreticinin yüzünü güldürecek bir fiyat politikası bekleniyor.
Ama bu noktada benim asıl dikkatimi çeken son iki yıldaki rakamlar.
Şöyle ki;
Marmarabirlik 2017-2018 hasat döneminde 51 bin ton, 2018-2019 hasat döneminde de 51 bin ton olmak üzere iki yılda tam 102 bin ton zeytin alımı gerçekleştirmiş.
Üstelik bu alınan zeytinlere karşılık şu anda zeytin üreticisine de tek kuruş borcu bulunmuyor.
Ve asıl rakam da işte burada;
Marmarabirlik son iki yılda aldığı 102 bin ton zeytin karşılığında üreticiye tam 650 milyon TL ödeme yapmış.
Neredeyse 1 milyar, eski para ile 1 katrilyondan söz ediyoruz ki bu rakamlar tüm zamanların rekor rakamlarıdır.
Son 2-3 yılda zeytin üreticisinin bilincinin de daha da artması ile birlikte birliğe ve kooperatiflere üreticiler tarafından sahip çıkılıyor.
Dolayısıyla da işte az önce belirttiğim rakamlara da ulaşılmış oluyor.
*
Tüm bu verilere ve rakamlara bakıldığında, bu yıl da zeytin üreticisinin en büyük destekçisinin Marmarbirlik olacağından şüphemiz yok.
Bu yıl rekolte ne olur bilinmez.
Ama şu bir gerçek ki üretici, birliğe ne kadar çok sahip çıkarsa birlik de üreticiye o kadar sahip çıkacaktır.
*
Son bir not;
Marmarabirlik bu yıl 15 eylülden itibaren rekolte beyanı almaya başlayacak.