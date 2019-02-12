Zirve öncesi Rus basınının iddiası

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Adana Mutabakatı’nı canlandırma” önerisinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Şam rejiminin istihbarat örgütü ile MİT arasında alt düzeyde bazı görüşmeler yapıldığı açıklaması gelmişti.
Ancak mutabakatın ve sonrasında iki ülke arasında imzalanan terör ve terör örgütlerine karşı ortak işbirliği anlaşmasının canlanması için Esad rejimi ile en azından istihbarat örgütleri arasında temasın genişletilmesi gereği üzerinde durulmuştu. Zaten Putin’in bu öneri ile amacının hem Türkiye’nin derin bir tampon bölge kurmasını engellemek hem de Esad rejimi ile masaya oturulmasını sağlamak olduğu biliniyor.
14 Şubat Perşembe günü Soçi’de yapılacak Rusya-İran-Türkiye zirvesi öncesinde Rus basınında çıkan bir haber çok dikkat çekti. Rusya Federal Haberler Ajansı’na göre, Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat’ın Şefi General Ali Memlük, gizlice Ankara’ya gelerek MİT yönetimiyle doğrudan temaslarda bulunmuştu. Haber, Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayandırılıyordu. Ben de merak ettim. Böyle bir görüşme olmadığını öğrendim. Yani ne Suriye İstihbarat Şefi Ankara’ya geldi, ne de üst düzey bir görüşme oldu. Kaynaklarıma göre dönem dönem yönlendirme amaçlı yapılan haberlerden...
Ankara’nın tavrı bu konuda açık. Esad rejimini tanımak söz konusu değil, rejimin kendisi ile bir temas trafiği olmayacak. Ancak istihbarat örgütleri farklı seviyelerde bir araya gelebilir. Belli ki 14 Şubat’ta yapılacak Soçi zirvesinde Adana Mutabakatı’nın canlanması konusu Rusya tarafından yeniden gündeme getirilecek. Zirve pek çok açıdan önemli. Şöyle ki:
ABD’nin çekilme süreci: Çekilme süreci nasıl olacak, ABD çekilirken ortaya boşluk çıkmaması için neler yapılacak? Sorunun yanıtını her ülke farklı açıdan veriyor. Nasıl bir ortak noktada buluşulacağı önemli. Bu çerçevede tampon bölgenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya son görüşmelerde derin bir tampon bölgeye sıcak bakmadığını, 15-20 kilometrelik bir alanın yeterli olacağını söylemiş, Türkiye’nin güvenlik kaygısının çözümü için Adana Mutabakatı’nın canlandırılmasını önermişti.
İdlib sorunu: İdlib’de Rusya ve rejimin artan operasyonları dikkat çekiyor. Bu kapsamda bundan sonraki sürece ilişkin neler yapılacağının, özellikle 4 bin yabancı savaşçıdan oluşan radikal grupların durumunun ele alınması bekleniyor.
Anayasa komisyonu: Anayasa komisyonunun toplanması normalleşme açısından kritik önem taşıyor. Sürecin hızlandırılması gerekiyor. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında istikrarın kendi huzuru açısından da şart olduğunun farkında.
AK PARTİ NEDEN ANKET KONUŞMUYOR?
Üst düzey AK Partili bir isim ile sohbet ettik. Anketleri sorduk, “Artık çok konuşmuyoruz çünkü toplum anketçilere ya yanıt vermek istemiyor ya da sulandırıyor” dedi. Seçmenin rasyonel bir modelle oy kullanmaya başladığını söyledi. Eskiden oy kullanırken birincil önceliğinin “istikrarı korumak” olduğunu anlatan üst düzey isim, “Artık farklı, Cumhurbaşkanı seçimiyle istikrar zaten korunuyor. Genel seçimlerde daha farklı bir tablo bu sebeple ortaya çıkıyor. Yerel seçimde de farklı bir bilinç olacaktır” mesajı verdi.
Kaynağıma göre, liderin yüksek profilinin etkili olması bekleniyor, ancak seçmenin en önemli kriteri adayın kendisi ve projeleri olacak. Yerel seçimlerin ardından olağanüstü bir durum olmaz ise Türkiye dört yıl seçim gündeminden uzaklaşmış olacak. AK Parti’nin dört yıl için nasıl bir perspektifi olduğunu da sorduk. Maddeler halinde sıraladı:
2023 hedefleri için çalışılacak.
Bölgeye istikrar getirmek için çalışılacak. Türkiye’nin kendi güvenliği için Irak ve Suriye’de istikrar şart.
Toplumun taleplerinde artış yüksek. Talep-ihtiyaç dengesi kurulmalı.
FETÖ ve PKK terör örgütlerinin yarattığı toplumsal travmayı atlatmak için çalışılacak. İstikrar, sürdürülebilirlik ve geleceğe ilişkin kaygıların ortadan kaldırılması lazım.
N’APICAZ BE KÂMİL?
‘SÜLÜN Osman’ ve ‘Üç Penguen’... Saadet Partisi’nin çok konuşulan reklam filmleri. Vizyona giren ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmine özgü hazırlanan iki reklam filmi kimin aklına geldi? Başka filmler var mı? Saadet Partisi yetkililerini aradım. Siyasal İletişim Komisyonu kurmuşlar. Komisyonda siyasilerin yanı sıra senaristler, kurgucular da var. Genç bir ekipten bahsediyorum. Filmler bu ekipten çıkmış. Amaçları düşündürmek ve tebessüm ettirmek. Olumsuz bir kampanya yürütmeyecekler. “Saadet Partisi’nin tabanına hitap etmiyor” eleştirilerine hak vermiyorlar. Her mecrada, her tabanda bir şekilde konuşulmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Yolda ‘Dürüst Sami’nin maceraları var. Dürüst Sami, Saadet Partisi’nin maskotu. Kampanya Dürüst Sami’nin videoları ile devam edecek.
Zirve öncesi Rus basınının iddiası
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in “Adana Mutabakatı’nı canlandırma” önerisinin ardından, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan Şam rejiminin istihbarat örgütü ile MİT arasında alt düzeyde bazı görüşmeler yapıldığı açıklaması gelmişti.
Ancak mutabakatın ve sonrasında iki ülke arasında imzalanan terör ve terör örgütlerine karşı ortak işbirliği anlaşmasının canlanması için Esad rejimi ile en azından istihbarat örgütleri arasında temasın genişletilmesi gereği üzerinde durulmuştu. Zaten Putin’in bu öneri ile amacının hem Türkiye’nin derin bir tampon bölge kurmasını engellemek hem de Esad rejimi ile masaya oturulmasını sağlamak olduğu biliniyor.
14 Şubat Perşembe günü Soçi’de yapılacak Rusya-İran-Türkiye zirvesi öncesinde Rus basınında çıkan bir haber çok dikkat çekti. Rusya Federal Haberler Ajansı’na göre, Suriye İstihbarat Servisi El Muhaberat’ın Şefi General Ali Memlük, gizlice Ankara’ya gelerek MİT yönetimiyle doğrudan temaslarda bulunmuştu. Haber, Suriye ve Lübnan kaynaklarına dayandırılıyordu. Ben de merak ettim. Böyle bir görüşme olmadığını öğrendim. Yani ne Suriye İstihbarat Şefi Ankara’ya geldi, ne de üst düzey bir görüşme oldu. Kaynaklarıma göre dönem dönem yönlendirme amaçlı yapılan haberlerden...
Ankara’nın tavrı bu konuda açık. Esad rejimini tanımak söz konusu değil, rejimin kendisi ile bir temas trafiği olmayacak. Ancak istihbarat örgütleri farklı seviyelerde bir araya gelebilir. Belli ki 14 Şubat’ta yapılacak Soçi zirvesinde Adana Mutabakatı’nın canlanması konusu Rusya tarafından yeniden gündeme getirilecek. Zirve pek çok açıdan önemli. Şöyle ki:
ABD’nin çekilme süreci: Çekilme süreci nasıl olacak, ABD çekilirken ortaya boşluk çıkmaması için neler yapılacak? Sorunun yanıtını her ülke farklı açıdan veriyor. Nasıl bir ortak noktada buluşulacağı önemli. Bu çerçevede tampon bölgenin de gündeme gelmesi bekleniyor. Rusya son görüşmelerde derin bir tampon bölgeye sıcak bakmadığını, 15-20 kilometrelik bir alanın yeterli olacağını söylemiş, Türkiye’nin güvenlik kaygısının çözümü için Adana Mutabakatı’nın canlandırılmasını önermişti.
İdlib sorunu: İdlib’de Rusya ve rejimin artan operasyonları dikkat çekiyor. Bu kapsamda bundan sonraki sürece ilişkin neler yapılacağının, özellikle 4 bin yabancı savaşçıdan oluşan radikal grupların durumunun ele alınması bekleniyor.
Anayasa komisyonu: Anayasa komisyonunun toplanması normalleşme açısından kritik önem taşıyor. Sürecin hızlandırılması gerekiyor. Türkiye, Suriye ve Irak topraklarında istikrarın kendi huzuru açısından da şart olduğunun farkında.
AK PARTİ NEDEN ANKET KONUŞMUYOR?
Üst düzey AK Partili bir isim ile sohbet ettik. Anketleri sorduk, “Artık çok konuşmuyoruz çünkü toplum anketçilere ya yanıt vermek istemiyor ya da sulandırıyor” dedi. Seçmenin rasyonel bir modelle oy kullanmaya başladığını söyledi. Eskiden oy kullanırken birincil önceliğinin “istikrarı korumak” olduğunu anlatan üst düzey isim, “Artık farklı, Cumhurbaşkanı seçimiyle istikrar zaten korunuyor. Genel seçimlerde daha farklı bir tablo bu sebeple ortaya çıkıyor. Yerel seçimde de farklı bir bilinç olacaktır” mesajı verdi.
Kaynağıma göre, liderin yüksek profilinin etkili olması bekleniyor, ancak seçmenin en önemli kriteri adayın kendisi ve projeleri olacak. Yerel seçimlerin ardından olağanüstü bir durum olmaz ise Türkiye dört yıl seçim gündeminden uzaklaşmış olacak. AK Parti’nin dört yıl için nasıl bir perspektifi olduğunu da sorduk. Maddeler halinde sıraladı:
2023 hedefleri için çalışılacak.
Bölgeye istikrar getirmek için çalışılacak. Türkiye’nin kendi güvenliği için Irak ve Suriye’de istikrar şart.
Toplumun taleplerinde artış yüksek. Talep-ihtiyaç dengesi kurulmalı.
FETÖ ve PKK terör örgütlerinin yarattığı toplumsal travmayı atlatmak için çalışılacak. İstikrar, sürdürülebilirlik ve geleceğe ilişkin kaygıların ortadan kaldırılması lazım.
N’APICAZ BE KÂMİL?
‘SÜLÜN Osman’ ve ‘Üç Penguen’... Saadet Partisi’nin çok konuşulan reklam filmleri. Vizyona giren ‘Organize İşler 2: Sazan Sarmalı’ filmine özgü hazırlanan iki reklam filmi kimin aklına geldi? Başka filmler var mı? Saadet Partisi yetkililerini aradım. Siyasal İletişim Komisyonu kurmuşlar. Komisyonda siyasilerin yanı sıra senaristler, kurgucular da var. Genç bir ekipten bahsediyorum. Filmler bu ekipten çıkmış. Amaçları düşündürmek ve tebessüm ettirmek. Olumsuz bir kampanya yürütmeyecekler. “Saadet Partisi’nin tabanına hitap etmiyor” eleştirilerine hak vermiyorlar. Her mecrada, her tabanda bir şekilde konuşulmayı hedeflediklerini söylüyorlar. Yolda ‘Dürüst Sami’nin maceraları var. Dürüst Sami, Saadet Partisi’nin maskotu. Kampanya Dürüst Sami’nin videoları ile devam edecek.