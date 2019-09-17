Zaten tehlikeli ve ölümcül...

ZATEN Dünya Sağlık Örgütü de Sağlık Bakanlığı da bas bas bağırıyor.
Tütün ve tütün ürünlerinden bahsediyorum. Özellikle son yıllarda adeta mantar gibi türeyen kafelerde satışa sunulan nargilelerden. İçeriği hasta ediyor. Bir de kaçağını düşünün... Daha zararlı, daha ölümcül, daha tehlikeli!
Hatırlayacaksınız 18 yaş altı çocuklarımıza alkol, tütün ve tütün ürünlerinin satışının önlenmesi için dört ayrı yazı yazmıştım. Her şeyden önce bir anne olarak en önem verdiğim konuların başında geliyor. 18 yaş üstünün kendi tercihi ve iradesi. Ancak 18 yaş altı çocuklarımızı her türlü zehirden korumamız lazım. Son yazımda “Kimse bir şey yapmıyor mu? Çocuklarımızı hâlâ kafelerde nargile içerken, yollarda sigara içerken, ‘mutlu saatler’ partilerinde görüyorum” diye yazmıştım.
Eleştirileri ve feryadı nasıl yazıyorsam, atılan adımları da yazacağım. Yazacağım çünkü hem çocuklarımızı hem de tütün ve tütün ürünlerini kullanan 18 yaş üstünü de ilgilendiriyor.
Bilgiler Ankara’dan... Öncelikle Ankara siyasetin ve bürokrasinin şehri. Ne yazık ki “nargile kültürü” bu kesim arasında çok yaygın.
- Öncelikle ricam Ankara’nın Çayyolu, Çukurambar semtindeki nargile kafelere takılan yöneticilere, siyasetçilere ve bürokratlara. Bulunduğunuz mekânlarda 18 yaş altındakilere satış yapılmasına itiraz edin. İşletme sahiplerinin kimlik sormasını isteyin. Diğer yandan toplum açısından örnek alınacaksanız, ideali tabii ki kullanmamanız.
- Diğer önemli konu tütünün içeriği. Zaten zehirli ama bir de kaçak nargile tütünü kullanan mekânlar var. O tütün daha da ölümcül.
BAŞKENT POLİSİNİN ÇALIŞMALARI
Ankara Emniyeti bir süredir nargile kafeleri denetliyor. Hem 18 yaş altı için istihbaratları değerlendiriyor, hem de kaçak nargile tütünü ile mücadele ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden edindiğim bilgiler çerçevesinde size bu kaçak tütünlerin nasıl yapıldığını ve içindeki zehirli maddeleri anlatacağım...
- Yurtdışından kaçak yollarla giren iri yaprak tütünlere metal kazanlar içinde glikoz, gliserin, nargile aroması ekleniyor.
- İçinde halihazırda katran ve zifir bulunuyor.
- Kullananlar baş ağrısı, mide bulantısı, gözlerde katarakt, KOAH ve bulaşıcı hastalıklara yakalanabiliyor.
Orta ve uzun vadedeki zararlarını söylemiyorum bile. Ankara Emniyeti’nin verilerine göre:
- Bir yıl içinde 6 bin 555 kaçak ve el yapımı nargile tütününe el konuldu.
- 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Yetmez ama evet. Yetmez çünkü görev sadece Emniyet’in değil. Tüm Türkiye’de ama özellikle de başkent Ankara’da görev en çok da devleti yönetenlerin. Özellikle Çukurambar ve Çayyolu’ndaki mekânları dolduran siyasi ve bürokratlar açısından... Örnek olduklarını unutmamaları ve etraflarındaki masaları 18 yaş altında çocuk var mı diye kontrol etmeleri temennisiyle bitiriyorum.
‘ÇOK İYİ TAKLİT YAPARIM’
GEÇEN hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara’da medyadaki kadın yöneticileri topladı. Çok da iyi yaptı. Ankara temsilcisi, haber müdürü, şef pozisyonunda kadınları bir arada görmekten çok mutlu oldum. Sayımız yeterli mi? Tabii ki hayır! Tüm sektörlerde daha fazla kadın çalışmalı, yönetici olmalı. Ancak şunu da hemen söylemeliyim, medya sektöründe o masada CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Tümer, Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav, Kanal D Ankara Haber Müdürü İrem Akbaş ve benimle birlikte beş kadın yöneticinin Demirören Medya’dan olduğunu gururla paylaşmak isterim. Siyasetin konuşulduğu, sorularımızı yönelttiğimiz masada “kadın sohbeti” de yapıldı, siyasetin magazin ve yumuşak yüzü de konuşuldu. İYİ Parti Genel Başkanı “Çok iyi taklit yaparım” dedi. Masada bize taklit yapmadı. Ancak kendisine bir grup toplantısında söylediği ve sosyal medyada çok konuşulan “Winter is coming Sayın Erdoğan” sözü hatırlatıldı. Dizilerle arasının nasıl olduğu soruldu. Yabancı dizileri takip ettiğini söyleyen Akşener, ‘Game of Thrones’un tüm sezonlarını izlemiş. Akşener, “Çok genç bir ekiple çalışıyorum. O ekip benim içimdeki muzipliği de yeniden ortaya çıkardı. O sözü söylemek benim fikrimdi” dedi.
YERLİ OTO... DÖNEN MAVRALAR... GERÇEKLER...
4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamaları ve fotoğrafımızın ardından sosyal medyada dönen mavraya, yazılara ben de katılayım dedim. Esprilere bayağı güldüm. Ancak bazı bilgileri paylaşmak isterim.
- Prototipin fotoğraflarını gördük ancak o fotoğrafları alıp yayınlayamıyoruz çünkü ticari sır.
- Arabanın lansmanını konsorsiyum yapacak. Özelliklerini onlar açıklayacak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobil Girişim Grubu’nun aralık ayında yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istediğini söyledi. Bakanın tarih vermesi nedeniyle “Daha önce de tarih verdiler, yeni tarihe niye inandınız?” diye soranlara, “Bakanın açıklamalarını yazdık, aralık ayında söylediği gerçekleşmezse sebebini sorar onu da yazarız” yanıtını veriyorum.
- Bakan bizi bir masa etrafında toplamış değil. Hürriyet Türkiye’nin en büyük haber platformu. Hürriyet Ankara haber merkezi yıllardır bakanları, siyasileri, kahvaltıya ya da yemeğe davet eder. Ankara’daki yazarlar, birim şefleri, alan muhabirleri de o yemekte olur. Herkes soru sorar, siyasiler yanıtlar. Biz davet etmeye devam edeceğiz.
Zaten tehlikeli ve ölümcül...
ZATEN Dünya Sağlık Örgütü de Sağlık Bakanlığı da bas bas bağırıyor.
Tütün ve tütün ürünlerinden bahsediyorum. Özellikle son yıllarda adeta mantar gibi türeyen kafelerde satışa sunulan nargilelerden. İçeriği hasta ediyor. Bir de kaçağını düşünün... Daha zararlı, daha ölümcül, daha tehlikeli!
Hatırlayacaksınız 18 yaş altı çocuklarımıza alkol, tütün ve tütün ürünlerinin satışının önlenmesi için dört ayrı yazı yazmıştım. Her şeyden önce bir anne olarak en önem verdiğim konuların başında geliyor. 18 yaş üstünün kendi tercihi ve iradesi. Ancak 18 yaş altı çocuklarımızı her türlü zehirden korumamız lazım. Son yazımda “Kimse bir şey yapmıyor mu? Çocuklarımızı hâlâ kafelerde nargile içerken, yollarda sigara içerken, ‘mutlu saatler’ partilerinde görüyorum” diye yazmıştım.
Eleştirileri ve feryadı nasıl yazıyorsam, atılan adımları da yazacağım. Yazacağım çünkü hem çocuklarımızı hem de tütün ve tütün ürünlerini kullanan 18 yaş üstünü de ilgilendiriyor.
Bilgiler Ankara’dan... Öncelikle Ankara siyasetin ve bürokrasinin şehri. Ne yazık ki “nargile kültürü” bu kesim arasında çok yaygın.
- Öncelikle ricam Ankara’nın Çayyolu, Çukurambar semtindeki nargile kafelere takılan yöneticilere, siyasetçilere ve bürokratlara. Bulunduğunuz mekânlarda 18 yaş altındakilere satış yapılmasına itiraz edin. İşletme sahiplerinin kimlik sormasını isteyin. Diğer yandan toplum açısından örnek alınacaksanız, ideali tabii ki kullanmamanız.
- Diğer önemli konu tütünün içeriği. Zaten zehirli ama bir de kaçak nargile tütünü kullanan mekânlar var. O tütün daha da ölümcül.
BAŞKENT POLİSİNİN ÇALIŞMALARI
Ankara Emniyeti bir süredir nargile kafeleri denetliyor. Hem 18 yaş altı için istihbaratları değerlendiriyor, hem de kaçak nargile tütünü ile mücadele ediyor. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nden edindiğim bilgiler çerçevesinde size bu kaçak tütünlerin nasıl yapıldığını ve içindeki zehirli maddeleri anlatacağım...
- Yurtdışından kaçak yollarla giren iri yaprak tütünlere metal kazanlar içinde glikoz, gliserin, nargile aroması ekleniyor.
- İçinde halihazırda katran ve zifir bulunuyor.
- Kullananlar baş ağrısı, mide bulantısı, gözlerde katarakt, KOAH ve bulaşıcı hastalıklara yakalanabiliyor.
Orta ve uzun vadedeki zararlarını söylemiyorum bile. Ankara Emniyeti’nin verilerine göre:
- Bir yıl içinde 6 bin 555 kaçak ve el yapımı nargile tütününe el konuldu.
- 98 şüpheli hakkında işlem yapıldı.
Yetmez ama evet. Yetmez çünkü görev sadece Emniyet’in değil. Tüm Türkiye’de ama özellikle de başkent Ankara’da görev en çok da devleti yönetenlerin. Özellikle Çukurambar ve Çayyolu’ndaki mekânları dolduran siyasi ve bürokratlar açısından... Örnek olduklarını unutmamaları ve etraflarındaki masaları 18 yaş altında çocuk var mı diye kontrol etmeleri temennisiyle bitiriyorum.
‘ÇOK İYİ TAKLİT YAPARIM’
GEÇEN hafta İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Ankara’da medyadaki kadın yöneticileri topladı. Çok da iyi yaptı. Ankara temsilcisi, haber müdürü, şef pozisyonunda kadınları bir arada görmekten çok mutlu oldum. Sayımız yeterli mi? Tabii ki hayır! Tüm sektörlerde daha fazla kadın çalışmalı, yönetici olmalı. Ancak şunu da hemen söylemeliyim, medya sektöründe o masada CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova, Milliyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Didem Tümer, Demirören Haber Ajansı Ankara Temsilcisi Tuba Atav, Kanal D Ankara Haber Müdürü İrem Akbaş ve benimle birlikte beş kadın yöneticinin Demirören Medya’dan olduğunu gururla paylaşmak isterim. Siyasetin konuşulduğu, sorularımızı yönelttiğimiz masada “kadın sohbeti” de yapıldı, siyasetin magazin ve yumuşak yüzü de konuşuldu. İYİ Parti Genel Başkanı “Çok iyi taklit yaparım” dedi. Masada bize taklit yapmadı. Ancak kendisine bir grup toplantısında söylediği ve sosyal medyada çok konuşulan “Winter is coming Sayın Erdoğan” sözü hatırlatıldı. Dizilerle arasının nasıl olduğu soruldu. Yabancı dizileri takip ettiğini söyleyen Akşener, ‘Game of Thrones’un tüm sezonlarını izlemiş. Akşener, “Çok genç bir ekiple çalışıyorum. O ekip benim içimdeki muzipliği de yeniden ortaya çıkardı. O sözü söylemek benim fikrimdi” dedi.
YERLİ OTO... DÖNEN MAVRALAR... GERÇEKLER...
4 kapısı var. 4 lastiği var. Direksiyonu var. SUV model. Oldu mu?
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamaları ve fotoğrafımızın ardından sosyal medyada dönen mavraya, yazılara ben de katılayım dedim. Esprilere bayağı güldüm. Ancak bazı bilgileri paylaşmak isterim.
- Prototipin fotoğraflarını gördük ancak o fotoğrafları alıp yayınlayamıyoruz çünkü ticari sır.
- Arabanın lansmanını konsorsiyum yapacak. Özelliklerini onlar açıklayacak.
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Otomobil Girişim Grubu’nun aralık ayında yürüyen prototipi Türkiye’ye sunmak istediğini söyledi. Bakanın tarih vermesi nedeniyle “Daha önce de tarih verdiler, yeni tarihe niye inandınız?” diye soranlara, “Bakanın açıklamalarını yazdık, aralık ayında söylediği gerçekleşmezse sebebini sorar onu da yazarız” yanıtını veriyorum.
- Bakan bizi bir masa etrafında toplamış değil. Hürriyet Türkiye’nin en büyük haber platformu. Hürriyet Ankara haber merkezi yıllardır bakanları, siyasileri, kahvaltıya ya da yemeğe davet eder. Ankara’daki yazarlar, birim şefleri, alan muhabirleri de o yemekte olur. Herkes soru sorar, siyasiler yanıtlar. Biz davet etmeye devam edeceğiz.