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Hande Fırat

Hande Fırat

hfirat@hurriyet.com.tr

Yargıda atama tartışmaları

20 Eylül 2019

KAMUOYU tartışmayı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’ün özellikle bazı basın organlarında iddia edilen, “Yargıda FETÖ yeniden örgütleniyor” iddiasının ardından yaptığı sert açıklamalarla öğrendi.

“Yargıda FETÖ’cüler kritik noktalara getiriliyor” iddiasına Bakan Gül, “Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ’nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ’cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar, bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye, asil şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkışmasın” diyerek yanıt verdi.

Bu açıklama ve tartışma, “FETÖ yeniden mi örgütleniyor? Göz mü yumuluyor” sorularını beraberinde getirdi. Bu sorulara ben de yanıt aradım. Edindiğim bilgileri sizlerle paylaşacağım.

TARTIŞMA NEREDEN BAŞLADI?

Yargının içinde gruplar olduğu sır değil. Hakyolcular, ülkücüler, sosyal demokratlar diye adlandırılan gruplar... Yargıda “resmi olmasa da” söz konusu yapılanmaların olması ne kadar doğru ve bunun gelişmiş demokrasilerde örneği var mı ciddi bir tartışma konusu. Bu gruplar arasında özellikle “atama” dönemlerinde yaşanan çekişmeler de Ankara’da herkes tarafından biliniyor.

Kaynaklarım işte bu grupların zaman zaman birbirlerinin aleyhine sohbetler yaptığına ya da gazetecilere haber sızdırdığına dikkat çektiler. Burada mesele, haber ya da bilgilendirme değil; mesele yargıdaki bu tip gruplaşmalar... FETÖ’den çok çekmiş hâlâ çekmekte olan ülkenin ve yargısının hâlâ “siyasi vb saiklerle gruplaşması” çok doğru değil.

Bu genel çerçevenin ardından, son tartışmada gündemdeki isim, HSK Genel Kurulu’nca Yargıtay üyeliğine atanan Hatay Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ahmet Turan Oral. Oral’ın bir FETÖ iddianamesini reddettiği haberleri yer almıştı. HSK yazılı açıklama ile Oral’ın iade ettiği iddianamenin yeniden tanzimi üzerine yapılan yargılama sonucunda sanık hakkında FETÖ üyeliği nedeni ile mahkûmiyet kararı verildiğini açıkladı.

Peki Oral’ın Yargıtay’a atanması sorunlu mu? Bu soruyu HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a sordum. Oral’ı şahsen tanımadığını belirten Mehmet Yılmaz, “Oral hakkındaki iddialarla ilgili üç yıl önce müfettiş raporu hazırlandı; HSK 1. Dairesi raporu incelemesinin sonunda ‘Soruşturmaya mahal yoktur’ kararını verdi” dedi. HSK Başkanvekili, Oral ile ilgili kendilerine üç yıl boyunca başka bir şikâyetin ulaşmadığını da söyledi.

İÇ TARTIŞMALARDAN UZAK DURULSUN

Tartışmanın bir başka boyutu ise bakanlar arası sorun olduğu iddiası idi. Kaynaklarım net bir biçimde “Bakanlar arasında sorun yok” dedi. FETÖ ile mücadele konusunda tüm bakanların hassas davrandıklarını belirttiler. Ancak Cumhurbaşkanlığı’nın bu tip tartışmaların medya önünde yapılmasını doğru bulmadığını da anımsattılar. Aldığım bilgiye göre bu konuda birebir telkinlerde de bulunulmuş. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MKYK toplantısındaki “İç tartışmalardan uzak duralım” sözleri de uyarı olarak yorumlanmış.

FETÖ İDDİALARINA HSK NE DİYOR?

Peki asıl soru... FETÖ iddia edildiği gibi yargıda yeniden örgütleniyor mu ya da örgütlenmeye çalışıyor mu? Bu soruyu da HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz’a yönelttim. Yılmaz, 2014 yılından beri yaklaşık 4 bin hâkim ve savcının ihraç edildiğini belirterek başladı sözlerine. 133 kişinin örgüt hakkındaki itirafları nedeniyle de istifa ettiklerini söyledi. Yılmaz, “Biz FETÖ ile mücadele konusunda ilk günkü gibi çalışıyoruz. HSK’ya bir şey söylemek büyük haksızlık olur. HSK olarak örgütle kararlılıkla mücadele konusunda sözümüzün arkasındayız. Bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi. HSK Başkanvekili hâlâ ihraçların sürdüğüne de dikkat çekti. Adli tatil başlamadan hemen önce, temmuz ayında 17 hâkim-savcı hakkında soruşturma açıldığını, örgüt nedeniyle de 9’una görevden el çektirildiğini açıkladı. Yılmaz’ın anlattıklarına göre HSK’ya dört ayrı koldan örgütün yargıdaki gizli yapılanma çabasıyla ilgili bilgi geliyor:

- İhbarlar

- Etkin pişmanlık çerçevesinde ifadeler

- ByLock içeriklerinden yeni bilgiler

- Ankesör soruşturması gibi yürümekte olan süreçler.

Dört koldan da bilgi akışı devam ediyor. Örgütün tam anlamıyla çökertildiğini söylemek mümkün değil. Yılmaz, örgüt çözüldükçe, yeni bilgi ve belgeler geldikçe kendilerinin de kararlılıkla mücadeleyi sürdüreceklerini ve gereğini yerine getireceklerini söyledi.

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