





Bunun 6 bin 319’u kadın, 417’si kız çocuğu...



Bu rakamlar sadece cezaevinde tutulanlar...



Fabrika ya da depo gibi yerlerde zorla tutulan kadınların sayıları bilinmiyor.



Bunlara tecavüz edilenleri, cinsel saldırıya uğrayanları, işkence görenleri ekleyin, bunların sayısı da bilinmiyor.



Dehşete düşüren bu tablo Suriye’den...



8 Mart Dünya Kadınlar Günü’ne yaklaşırken, Suriye’de durum içler acısı...



55 ülkeden farklı din, dil, ırk ve kültürden kadınlar, Türkiye’deki kadınlar öncülüğünde Suriyeli kadınlar için buluşuyor.



Adı, ‘Vicdan Konvoyu’... Çok sayıda sivil toplum örgütü destek veriyor. Vicdan Konvoyu, 6 Mart’ta İstanbul’dan hareket edecek. 8 Mart’ta, Hatay’da Suriye

sınırında hapsedilen, işkence ve kötü muamele gören kadınların özgürlükleri için çağrıda bulunacak.



Sormak lazım bu rakamlar, görüntüler, yaşananlar, ölümler, acılar dünyanın vicdanını sızlatmıyor mu?



Umarım vicdan konvoyu dünyada bu tabloyu görmezden gelenlerin taş kalbine dokunur, belki bu sefer vicdanları sızlar, yürekleri yumuşar...

ÇOCUKLARI KURTARMAK

Geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım ile Münih Güvenlik Konferansı’na katılmak üzere Münih’teydik. Konferans’ta bulduğum yazılı raporları toplamıştım. Ara ara okuyorum... Okudukça bazıları tüylerimi diken diken ediyor.



Raporun adı, ‘Çocuklar Üzerindeki Savaş’... Araştırmayı yaptıran uluslararası ‘Save the Children’ örgütü. Münih’ten bir hafta önce İsviçre’de yine aynı örgütün Kızılhaç organizasyonuna katılmıştım.



Rapordan çarpıcı rakamları paylaşmak istiyorum sizlerle...



Çatışma bölgelerinde yaşayan çocuk sayısı 1990’ların başında yaklaşık 200 milyondu...



Bu rakam 2016 yılında yüzde 75 artarak yaklaşık 357 milyona ulaştı.



Dünyada altı çocuktan biri çatışma bölgesinde yaşıyor yani savaş çocuğu.



Çocuklar için en tehlikeli 10 çatışma bölgesinde ilk sırada Suriye yer alıyor. Suriye’yi Afganistan ve Somali izliyor.



Çocuklar öldürülüyor, çocuklar sakat bırakılıyor, çocuklara tecavüz ediliyor.



Okullarında ya da evlerinde bombalanıyorlar.



Kaçırılıyorlar, işkence görüyorlar, silahlı gruplar tarafından zorla savaştırılıyorlar, zorla çalıştırılıyorlar, seks kölesi haline getiriliyorlar.



2017 yılının rakamları henüz bu raporlara dahil edilmedi.



Savaş ve çatışma bölgelerindeki çocukların durumu da içler acısı.



Ey dünyanın taş kalpli insanları, oyun oynaması, okula gitmesi, yüzü gülmesi gereken çocuklar bunlar!



Kimi gerçekten ölüyor, öldürülüyor, kimi ise yaşayan ölülere dönüyor!

ACININ PARTİSİ OLMAZ

Son dönemde duyduğum en doğru sözlerden biri...



“Acının partisi olmaz.” Bu söz eski bakan, AK Parti Denizli Milletvekili Sema Ramazanoğlu’na ait.



Kadınlar üzerine sohbet ederken telefonda söyledi. “Yazmak istiyorum” dedim.



Evladını kaybeden kadınları, işkence gören kadınları hatırlattı, “Bu konular siyaset üstü, partiler üstü” dedi.



28 Şubat’ı da hatırlattı. “28 Şubat’tan itibaren demokrasi ile mücadele, özgürlük mücadelesi ve siyaset artık kadınlar tarafından yürütülüyor” diye ekledi.



Benden de kısa bir not: Kadınlar güçlensin, kadınlar yükselsin, topuk sesleri her yere hakim olsun.

ANKARA’DA KALINCA

Uzunca bir aradan sonra bu haftayı Ankara’da geçirdim.



O AVM, bu AVM gezdim durdum.



Şaka şaka...



Karşıyım AVM’lere...



Ankaralı’nın AVM’ye mahkum edilmesine isyandayım.



Vizyonumuz AVM’ye mahkum edildi.



Bizim çocuklarımız ise AVM’ye doğdu. Hal böyle olunca hafta sonu çocukların aklına, “Arkadaşlarla AVM’de buluşmak” dışında bir faaliyet gelmiyor.



Önerim: Artık Ankara’ya AVM açılmasın! İçimiz dışımız AVM oldu. Onun yerine modern Avrupa kentlerindeki gibi ‘Dinozorsuz’ büyük parklar yapalım.



Yürüyebileceğimiz, bisiklete binebileceğimiz, top oynayabileceğimiz...



Lütfen içlerinde kamelya gibi yapılanmalar olmasın.



Sadece park olsun.



Gri şehir maviye dönüşemez, ama yeşile dönüşür.



Sinirlerimize de iyi gelir, ruh halimizi toparlarız.



Belki siyaset de etkilenir.